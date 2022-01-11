حيوانات في بيئة غريبة - مفيد أم ضار؟

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الجرذ البني وسرطان البحر وغيرهما، من الحيوانات التي تقتحم بيئة حيوانات أخرى وتعيش ككائنات غريبة في هذه البيئات. لكنها إذا تسببت في طرد الحيوانات المحلية فستشكل بذلك خطراً بيئياً. إلا أنها تكون مفيدة أيضاً في بعض الأحيان.
ذكرت دراسة حديثة أن انقراض بعض أنواع الطيور أثّر سلبا على نمو نباتات معينة لأن زراعتها لم تعد ملائمة بسبب التغيرات المناخية، وكانت الطريقة الوحيدة لنموها تتم بمساعدة تلك الطيور التي انقرضت.
بوليسيا التي تدعى أيضا "أمازون أوروبا" هي منطقة أرض رطبة وتعد من أكثر المناطق تنوعًا من الناحية البيولوجية في العالم لكنها الآن معرضة للخطر:
أفادت دراسة بأن الأطفال الصغار يتفهمون طبيعة العلاقات الإنسانية بين الكبار من خلال حركات وتصرفات بسيطة كمشاركة الطعام أو القبلات الحارة ويرونها دليلاً على تقارب الشخصين.
تابع العلماء مسيرة الجبل الجليدي A68A منذ انفصاله عن القارة المتجمدة الجنوبية وحتى ذوبانه، مطلقاً نحو 152 مليار طن من المياه العذبة. درس العلماء تأثيرات هذه الكميات من المياه العذبة على النظم البيئية التي مر بها الجبل.
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