المستقبل الآن

حيوانات في بيئة غريبة - مفيد أم ضار؟

الجرذ البني وسرطان البحر وغيرهما، من الحيوانات التي تقتحم بيئة حيوانات أخرى وتعيش ككائنات غريبة في هذه البيئات. لكنها إذا تسببت في طرد الحيوانات المحلية فستشكل بذلك خطراً بيئياً. إلا أنها تكون مفيدة أيضاً في بعض الأحيان.