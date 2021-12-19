 حيوانات الوشق ـ مستقبل غامض في أوروبا | وثائقي | DW | 15.01.2022

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وثائقي

حيوانات الوشق ـ مستقبل غامض في أوروبا

كان الوشق والحيوانات آكلة اللحوم الأخرى تعيش في الماضي بالقرب من المدن والقرى الأوروبية، لكن البشر أبادوها. والآن عاد عدد قليل من حيوانات الوشق إلى أوروبا. وكي تستطيع البقاء لا بد من تأمين بيئة مناسبة لها.

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في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية يواجه مشروع لإعادة توطين الوشق مقاومة من الصيادين وقد يؤثر ذلك على إمكانية توطين حيوانات الوشق في جميع أنحاء أوروبا. لياس هو اسم أطلق على أحد حيوانات الوشق القليلة في الولاية. يعيش غالبا في أعالي وادي نهر الدانوب. وضع الباحثون طوق جهاز الإرسال في عنقه لمعرفة المزيد عن سلوكه. الباحث أرمين هافنر والمتخصص في الحيوانات البرية يتابع تحركات لياس. خلال موسم التزاوج في شهر آذار / مارس يقطع لياس مئات الكيلومترات بحثا عن أنثى لأن أنثى الوشق لا تعيش في ولاية بادن فورتمبيرغ. ولن يتحقق التزاوج إلا بتدخل بشري عبر جلب أنثى الوشق إلى المنطقة وهذا ما يعارضه الصيادون هناك. هناك مشكلة يحاول خبير الوشق أرمين هافنر حلها على طريقته.

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