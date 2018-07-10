 حين يكون الغذاء دواءً | عالم المنوعات | DW | 15.10.2018

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منوعات

حين يكون الغذاء دواءً

قالت العرب: "المعدة بيت الداء"، وهكذا فإن نوع الغذاء يكون في بعض الأحيان سبباً للشفاء من أمراض كثيرة. فهناك أغذية تؤدي إلى خفض مستوى السكر في الدم على وجه الخصوص. في هذا التقرير نتعرف على بعضها.

Konsum Kunden Lebensmittel Nachhaltigkeit (picture-alliance/dpa/W. Minich)

يمكن سر التعامل مع مرض السكري، الذي يعاني منه عشرات الملايين حول العالم، في إفرازات الإنسولين، فالبدن السليم ينتج بانتظام هرمون الإنسولين الذي ينظم معدلات السكر في الدم. لكن المصابين بداء السكري يفتقدون هذه الخاصية، وتتحول حياتهم إلى محاولات مستمرة لاستعادة توازن السكر في الدم، ويُنصحون باتباع حمية تنظم الأطعمة التي يتناولونها والأطعمة التي يمتنعون عنها، علاوة على استخدام منظم للدواء ولجرعات الإنسولين في الدم.

هذه قائمة بالأغذية التي تساعد على خفض مستوى السكر في الدم:

الخضروات الخضراء: السبانخ والكرنب الأخضر والسلق والخس

الخضروات ذات الورق الأخضر تحتوي عادة على أقل قدر من السعرات الحرارية وعلى أقل قدر من الكربوهيدرات، وهي لا تضخ إلا قليلاً من السكريات في الدم. كما أنها غنية بفيتامين سي، والمغنيسيوم والكالسيوم والألياف، والتي تساعد على تسهيل خفض الوزن، لأنها لا تخضع للتمثيل الغذائي. لذلك فإن تناولها يؤدي إلى السيطرة إلى حد كبير على مرض السكري من الدرجة الثانية، حسبما كشف تقرير نشره موقع "هايل براكسس" الألماني للعلاج الطبيعي.

الثوم: فعّال مع السكر ومفيد للباهة

مختارات

لا مثيل للثوم في خفض مستوى السكر في الدم. كما أنه يساعد البدن في تنظيم مستوى الكولسترول في الدم، وبذلك تتناقص احتمالات الاصابة بأمراض القلب. وللثوم خاصية خارقة أخرى هي قدرته على مكافحة البكتيريا الضارة وعلاج الالتهابات. كما يُوصى باستخدام الثوم كمنشط جنسي للذكور. 

زيت الزيتون الخالص مفيد للهضم والسكري

كشفت دراسة لاتحاد مرضى السكري الأمريكيين أن المواد الغذائية المنتجة في حوض البحر الأبيض المتوسط والغنية بزيت الزيتون تساعد إلى حد كبير في خفض مستوى السكر في الدم، والشرط هنا أن تكون الزيوت عذراء غير مهدرجة.

القرفة (الدارسين) علاج للسكر

القرفة والتفاح والزنجبيل تعلب دوراً حاسماً في خفض مستوى السكر في الدم. القرفة بالذات يمكن استعمالها في الطبخ كنوع من التوابل، ويمكن تناولها كمشروب شبيه بالشاي يساعد الخلايا على امتصاص السكر بشكل أسرع وبالتالي خفض مستواه في الدم.

السمك خافض لمستوى السكر

يحتوي السمك على كميات كبيرة من الزلال والأحماض الأمينية، وهو لذلك يمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم. بل إن الأسماك الغنية بالدهون يساعد تناولها إلى حد كبير على خفض مستويات السكر واحتمالات الإصابة بالأمراض القلبية. وذهبت دراسة أصدرتها جامعة ألاسكا إلى أن تناول الأسماك الفقيرة بالدهون فيه شفاء من أمراض عديدة أخرى ويساعد في رفع نسبة اليود في البدن والعظام خاصة.

الصبار ذو القدرة الخارقة على الشفاء

لنباتات الصبار وثماره المختلفة، وخصوصاً الصبر الحقيقي (الألوة الحقيقية أو ألوي فيرا) قوة خارقة لتسريع التئام الجروح وعلاج الحروق. ونُقل عن بدو شبه الجزيرة العربية أن الصبار يملك قوة خارقة في علاج السكري وتنظيم اختلالاته. ويستخرج من نبات ألوي فيرا مرهم غني بمادة غلوكومانين مفيد جداً في علاج السكر. وتوصي جهات طبية كثيرة باستخدامه في هذا المجال، لكن يلزم مزيد من البحث للوصول إلى نتائج أوضح بهذا السياق.

م.م/ ي.أ (DW)

  • Orange and purple cauiflower (Imago/Frank Sorge)

    الخريف يهِب الخضروات ألواناً غريبة

    القرنبيط البرتقالي والبنفسجي

    تستقي ثمرة القرنبيط البنفسجي ألوانها من مادة انتي اوكسيدانت انثوسيا، الموجودة أيضا في ثمرة الكرنب الأحمر، وفي النبيذ الأحمر. أما القرنبيط البرتقالي فسبب لونه مادة بيتا كاروتنه التي يحولها جسم الانسان إلى فيتامين A. وهي تتكون في حقول القرنبيط الكندية الطبيعية. للقرنبيط الملون نكهة الجوز غير الناضج.

  • Golden zucchini (picture-alliance/Food and Drink Photos)

    الخريف يهِب الخضروات ألواناً غريبة

    الكوسه الذهبية

    الكوسه (الشجر ببعض اللهجات العربية) الذهبية هي مجرد نسخة صفراء من الكوسه الخضراء، لكن تدرّج اللون الأصفر قد يضفي على المطبخ بعض المرح مع اقتراب كآبة الشتاء والبرد. يزعم البعض أن مذاقها أكثر حلاوة من الكوسه الخضراء، لكن هذا مازال موضع جدل ومذاق شخصي غالباً، جرّبها بنفسك لتعرف!

  • Purple, orange and white carrots (Imago/Westend61)

    الخريف يهِب الخضروات ألواناً غريبة

    الجزر البنفسجي

    الجزر البنفسجي يبدو غريبا بعض الشيء والأكثر من ذلك أن صبغته تلون أصابع من يلمسه، لكن يعتقد أن الجزر كان أبيضاً أو بنفسجياً حتى حلت به طفرة جينية خففت الأصل البنفسجي فبات أصفراً، ثم تطور لاحقا إلى اللون البرتقالي المعروف. ويمكن أن يجد المرء في الأسواق الجزر بألوان متعددة اليوم.

  • Rainbow chard (Imago/Danita Delimont)

    الخريف يهِب الخضروات ألواناً غريبة

    شجيرة السلق بألوان قوس قزح

    هي شجيرة من عائلة السلق، وسميت بقدم الوزة باللغة الألمانية لأنّ شكل ورقتها يشبه شكل قدم الوز، وهي مخزن غذائي غني جدا ويحتوي على فيتامينات K و C و A علاوة على معادن غنية من ضمنها المغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم. أوراق السلق تظهر بألوان تتراوح بين الوردي والبنفسجي والأحمر والأصفر والبرتقالي والأبيض.

  • Blue corn (Imago/Danita Delimont)

    الخريف يهِب الخضروات ألواناً غريبة

    الذرة الزرقاء

    الذرة الزرقاء تنمو غالبا في جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وتمثل جزءا من سلة الغذاء التقليدي. تستقي لونها الطبيعي من مادة انتوكيانينس وهو نفس المكوّن الذي تحتويه صبغة التوت الأزرق (الأسود في العالم العربي)، هذه الذرة تبدو جميلة جذابة بأطباق المكسيك الشهيرة من الرقائق والتورتيلا، وهي علاوة على ذلك تحتوي قدراً من البروتين أكبر مما تحتويه الذرة الصفراء.

  • Purple potatoes (picture-alliance/WILDLIFE/D.Harms)

    الخريف يهِب الخضروات ألواناً غريبة

    البطاطا البنفسجية

    لا يخدعك اللون الغريب العجيب لهذه البطاطا، فمذاقها لا يختلف قط عن البطاطا العادية! هذا هو منتج البطاطا المحلية في بيرو وبوليفيا، لكنّ العثور عليها في الأسواق الأوروبية لم يعد أمرا صعباً. البطاطا تنتج ثمارها بألوان، اللحمي، الذهبي الأكثر شيوعا، والأحمر والأزرق والبنفسجي. ويحصل النبات على لونه المتميز بناء على التمثيل الغذائي للمواد الكيماوية النباتية.


مختارات

الخريف يهِب الخضروات ألواناً غريبة

حلّ الخريف في أوروبا وكست ألوانه الخضروات بحلل ملونة ستلون مطابخ الناس، فهو موسم القرنبيط البنفسجي، والذرة الزرقاء، وما المانع أن نخلطها ببعض؟. (06.10.2018)  

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