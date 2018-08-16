 حين يتعرض صحفيون في ألمانيا للهجوم والإهانة | سياسة واقتصاد | DW | 23.08.2018

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سياسة واقتصاد

حين يتعرض صحفيون في ألمانيا للهجوم والإهانة

هل عرقلت الشرطة حقا عمل الصحفيين في مدينة دريسدن بطلب من متظاهرين يمينيين متطرفين من أنصار حركة بيغيدا المعادية للأجانب والاتحاد الأوروبي؟ الاتهامات لم تتضح صحتها بعد. لكن حياة الصحفيين تتعرض حتى في ألمانيا للخطر.

Deutschland Pegida Demonstranten in Dresden (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

كيف هو وضع الصحافة في ألمانيا؟ هذا التساؤل يثير غضبا ملموسا في ألمانيا. في دريسدن على هامش مظاهرة لحركة "بيغيدا" اليمينية حصلت حادثة ماتزال تثير جدلا. فريق مصورين من قناة التلفزة الثانية تعرض للشتم من قبل متظاهرين لحركة "بيغيدا" لتعتقلهم في النهاية الشرطة طوال 45 دقيقة، وذلك للتعرف على الهويات. مدير قناة التلفزة الثانية بيتر فراي تحدث عن "تقويض واضح للتغطية الإعلامية الحرة".

هذا وقد طالبت وزيرة العدل كاترين بارلي بتوضيح ملابسات القضية المثيرة للقلق "على وجه السرعة". كلام الوزيرة جاء بعد أن تبين أن أحد المتظاهرين الشاتمين للفريق التلفزيوني يعمل في "مكتب مكافحة الجريمة". واتضح أن الشرطي كان في إجازة من عمله حين وقعت الحادثة، وأنه على ما يبدو يتعاطف مع حركة "بيغيدا".

الوضع القانوني: من حق الصحفيين تصوير المظاهرات

وماتزال التحقيقات جارية. وتفيد الشرطة بأن مواطنا ومتظاهرا قدما إلى الشرطة شكوى ضد صحفي من الفريق التلفزيوني بتهمة الإهانة. ونشب خلاف بين المتظاهر والصحفي حول ما إذا كان من حق فريق التلفزة تصوير المشاركين في المظاهرة عن قرب. المتظاهر نقى هذا الشيء وقدم شكوى ضد الصحفي الذي قدم هو الآخر شكوى بتهمة الإهانة. والشرطة تقول اليوم بأنها فرقت الطرفين لنزع فتيل التصعيد. وهذا الوصف مثير للجدل. رئيس ولاية ساكسونيا ميشاييل كريتشمر دافع عن تصرف موظفي الشرطة ضد الصحفيين بأن "إثبات هوية المشاركين" لا مفر منه لإجراء تحقيقات في حال ارتكاب جنحة. ونفى رئيس شرطة دريسدن الاتهام بوجود تعاون مع المتظاهرين من حركة بيغيدا. وتطالب اتحادات الصحفيين بتوضيح تام. وإلى حين معرفة التفاصيل في الخلاف بين الصحفي والمتظاهر والسلطات في دريسدن سيتطلب ذلك وقتا طويلا.

Deutschland Angriffe auf Reporter bei Bärgida Demonstration (Imago/C. Mang)

من حق الصحافة تصوير التظاهرات العامة

لكن نظرة في الوضع القانوني تكشف حق الصحفيين في تصوير المظاهرات وأخذ صور. ويفيد النص القانوني أن لدى الصحفيين أثناء التظاهرات العامة الحق في التصوير، فهذا جزء من عملهم. فمن يشارك في مظاهرة يوافق بصفة غير مباشرة على تصوير هذه التظاهرة. وهل من حق الصحفي نشر الصور، فهذا يخضع لقوانين أخرى. ويتضح مبدئيا أنه إذا كان التعرف على شخص سهلا، فهذا يحتاج إلى موافقة الشخص المعني. إلا أنه توجد استثناءات في هذه القاعدة، لاسيما فيما يخص التظاهرات العامة. لكن من يسمح بتصويره بدون معارضة، فإن موافقته تكون واردة. وحتى فيما يرتبط بالحالات الحالية في دريسدن حيث يريد أشخاص معارضة النشر، ينطبق مبدأ أن نشر المعلومة أهم من حق الشخص الواحد في الصورة المأخوذة منه. ولا ينفع شتم الصحفيين في شيء.

تجاوزات أكثر

لكن هذا ما يحصل بالتحديد، وذلك بصورة متكررة مثلا من خلال تجاوزات كلامية وجسدية ضد صحفيين. وأثارت هجمات في بداية العام ضد لاجئين وصحفيين في بلدة كوتبوس عناوين الصحافة. وقام أعضاء في نادي "مستقبل الوطن" اليميني بشحن الأجواء ضد مراسلين لقناة التلفزة برلين براندنبورغ. وتم شتم الصحفيين حتى من قبل نساء "كخونة"، وتمت مضايقة بعض الصحفيين وإلحاق الضرر بأدوات عملهم.

وحتى في أوساط حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي لا تكون التجاوزات نادرة. ففي يونيو تعرض صحفيان خلال لقاء للجناح اليميني لحزب البديل من أجل ألمانيا في قرية للهجوم تكسرت خلاله كاميرا الصحفيين من بريمن.

Deutschland Kyffhäusertreffen der AfD (picture-alliance/dpa/P. Förster)

قيادة حزب البديل من أجل ألمانيا قبل لقاء تعرض فيه صحفيون للهجوم

الضرب بمفتاح ونسيان من العدالة

وتم التعبير في الآونة الأخيرة عن شكوك حول وقوف الشرطة وسلطات العدل إلى جنب صحفيين لحماية حرية الصحافة. حالة في قرية فريتروده تبين هذا الوضع. صحفيان من غوتنغن أرادا في نيسان/أبريل من هذا العام معاينة تحركات الزوار في بيت زعيم الحزب القومي الألماني، تورستن هايزه، أحد النازيين الجدد المشهورين في ألمانيا. ولاحظ النازيون الجدد وجود الصحفيين اللذين حاولا الهرب بسيارتهما التي تم وقفها في مخرج القرية. وهاجم النازيون بمفاتيح انجليزية وعصي السيارة، وبعد مطاردة توقفت السيارة في جنب الطريق. وتم كسر الزجاج وانهال الجناة المشتبه بهم ضربا على الصحفيين.

وتعرض أحد الصحفيين لجرح عميق في رأسه، والآخر أصيب بسكين في فخضه. ورغم أن الصحفيين تمكنا من أخذ صور واضحة للجناة والتعرف على أحد أعضاء الحزب القومي الألماني، لا تتقدم التحقيقات بشأن الجنحة. ومازال النازيون الجدد بعد مرور مائة يوم ينعمون بالحرية. "ويتم الحديث عن عقوبة تصل إلى سنتين سجنا على الأقل"، يقول محامي الضحايا سفين آدم من غوتنغن. وعوض ذلك ماتزال الشرطة تتحقق ما إذا تم التلاعب بالصور التي أخذها الصحفيان. وقال محامي الضحايا بأن الرسالة التي تبعث بها العدالة للجناة اليمينيين وخيمة العواقب أي بمعني " يمكنكم مهاجمة الصحافة دون الخوف من الملاحقة"، يعلق آدم.

وماتزال ألمانيا تحتل المرتبة 15 في قائمة حرية الصحافة التابعة لمراسلين بلا حدود. لكن بسبب الحوادث الأخيرة يعتبر الكثيرون أن حرية الصحافة حتى في ألمانيا في خطر.

ريشارد فوكس/ م.أ.م

  • Ermordete Journalisten Journalist Nikolai sitzt an einem Fester und schaut in die Kamera. (Foto: picture-alliance/dpa/D. Usov)

    بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن

    روسيا: نيكولاي أندروشتشينكو

    تعرض للضرب من قبل مجهولين في الشارع في سان بطرسبرغ. في 19 من أبريل/ نيسان 2017 لفظ نيكولاي أندروشتشينكو البالغ من العمر 73 عاما أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه. هذا الصحفي سبق وأن كتب عن خروقات حقوق الإنسان والجريمة. في وثائقه الأخيرة كشف أن الرئيس فلاديمير بوتين وصل إلى السلطة بفضل ارتباطات مع مجرمين وأجهزة الاستخبارات.

  • Bei einer Demonstration halten viele Menschen ein Porträt der ermordeten Journalisten Miroslava Breach hoch. (Foto: picture-alliance/NurPhoto/C. Tischler)

    بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن

    المكسيك: ميروسلافا بريتش

    ميروسلافا بريتش تمت تصفيتها أمام منزلها في مدينة شيهواهوا بشمال المكسيك في 23 مارس/ آذار 2017 من قبل قاتل أطلق عليها ثمان رصاصات. الصحفية كتبت عن الفساد والجريمة لدى عصابات المخدرات المكسيكية وتأثيرها في السياسة والاقتصاد. قاتلها ترك رسالة جاء فيها: "للخائنة". ميروسلافا بريتش هي ثالث شخصية صحفية تُغتال في مارس/ آذار في المكسيك.

  • Ein Foto der im Irak getöteten Journailstin Shifa Gardi steht inmitten vieler Kerzen. (Foto: picture alliance/dpa/AA/F. Ferec)

    بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن

    العراق: شيفا غردي

    الصحفية شيفا غردي توفيت عندما انفجر لغم في الـ 25 من فبراير/ شباط 2017 في جبهة القتال في شمال العراق. الصحفية الكردية العراقية المولودة في إيران كانت تعمل لصالح إذاعة كردية في أربيل وقامت بتغطية العمليات القتالية بين الوحدات العراقية وميليشيات "داعش". ومن حين لآخر يقوم إرهابيون تابعون لتنظيم "داعش" بالقرب من الموصل بخطف صحفيين وطردهم أو قتلهم.

  • Ein Mann legt eine rote Rose zu vielen weiteren Rosen, die vor dem Porträt des ermordeten Bloggers Avijit Roy aufgereiht wurden. (Foto: Getty Images/AFP/M. U. Zaman)

    بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن

    بنغلاديش: أفيجيت روي

    أفيجيت روي كان يصف نفسه بأنه "إنسان علماني" وأثار بذلك غضب متطرفين إسلامويين في بنغلاديش. أفيجيت روي كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وسافر في فبراير/ شباط 2015 إلى معرض الكتاب في داكا حيث مزقه متعصبون بمناجل. ويتعرض مدونون في بنغلاديش من حين لآخر للاغتيال.

  • Auf einer Demo für den Blogger Raif Badawi wird ein Schild hochgehalten auf dem steht geschrieben: Saudi-Arabien peitscht Blogger aus. (Foto:Imago/C. Ditsch)

    بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن

    العربية السعودية: رائف بدوي

    حكم على الناشط السعودي بعشر سنوات سجنا و 1000 جلدة. ومنذ 2012 يقبع رائف بدوي في السجن بتهمة "ازدراء الإسلام". وفي يناير/ كانون الثاني 2015 تم جلده لأول مرة أمام الملأ، ونشأت حملة عالمية لإطلاق سراحه، وألغى النظام تلك العقوبة. وحصلت زوجته إنصاف حيدر والأبناء على حق اللجوء في كندا.

  • Protestaktion zum Norow-Besuch in Berlin. Das Bild zeit ein Foto von Salijon Abdurakhmanov. Daneben steht: Usbekistan entdecken, wo das Internet zensiert wird und unabhängige Journaliste, wie ich, im Gefängnis sitzen. (Foto: // http://www.reporter-ohne-grenzen.de/kampagnen-aktionen.html#c1334)

    بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن

    أوزبكستان: سليون عبد الرحمانوف

    منذ عام 2008 يقبع سليون عبد الرحمانوف في السجن ـ حكم عليه بسبب الحيازة المفترضة لمخدرات. منظمة صحفيون بلا حدود تقول إن الحكومة توظف حيازة المخدرات لإسكات المنتقدين. "جريمة" عبد الرحمانوف تتمثل في أنه كتب لصالح مواقع الكترونية مستقلة وإذاعة صوت أمريكا وغيرها حول الفساد وحقوق الإنسان وتدمير البيئة.

  • Deniz Yücel ist Journalist und steht vor dem Nebeneingang eines Hotels. (Foto: picture-alliance/dpa/C.Merey)

    بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن

    تركيا: دنيز يوجِل

    الصحفي الألماني من أصل تركي دنيز يوجِل مسجون في تركيا منذ فبراير/ شباط 2017. الاتهامات الموجهة ضد مراسل صحيفة "دي فيلت" هي الدعاية للإرهاب والتحريض، والسلطات التركية لم تقدم أدلة. ورغم الاحتجاجات القوية من ألمانيا أعلن الرئيس أردوغان أنه لن يطلق سراح يوجِل أبدا. أكثر من 140 من رجال الإعلام في تركيا تم اعتقالهم منذ المحاولة الانقلابية في يوليو/ تموز 2016.

  • DW-Korrespondentin Gao Yu bei einem Videointerview. Sie hält das DW.-Mikrofon in der linken Hand. (Foto: DW)

    بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن

    الصين: غاو يو

    يواجه الصحفيون المنتقدون للنظام والمدونون والنشطاء في الصين ضغوطا قوية. وحتى مراسلة DW السابقة غاو يو اعتُقلت في 2014 وحُكم عليها بالسجن سبع سنوات في أبريل/ نيسان 2015 بسبب إفشاء مزعوم لأسرار الدولة. وعلى إثر ضغط دولي تمكنت غاو يو من مغادرة المعتقل وتقضي عقوبتها منذ ذلك الحين في الإقامة الجبرية.

  • Screenshot Twitter Account von Blogger Mehman Huseynov aus Aserbaidschan (Foto: twitter.com/mehman_huseynov)

    بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن

    أذربيجان: محمان حسينوف

    يصدر محمان حسينوف مجلة اجتماعية سياسية في الإنترنت قام فيها بفضح الفساد وخروقات حقوق الإنسان. ويُعتبر حسينوف من أشهر المدونين بالفيديو في أذربيجان. حملته "مطاردة موظفين فاسدين" اتهمت كوادر قيادية كبرى بالفساد في أذربيجان. تعرض للتهديد مرات وحكم عليه في مارس/ آذار 2017 بالسجن سنتين بتهمة القذف.

  • Tomislav Kezarovski ist Journalist aus Mazedonien. Auf dem Porträt macht er einen sehr ernsten Gesichtsausdruck. (Foto: DW/K. Blazevska)

    بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن

    مقدونيا: تومسلاف كيزاروفسكي

    كان يُعتبر السجين السياسي الوحيد في جنوب شرق أوروبا: إنه تومسلاف كيزاروفسكي الذي لم يكن مريحا، لأنه كان يسرد تقارير الشرطة الداخلية وقام بالبحث في ملابسات الموت غير المعروف لصحفي آخر. وفي محاكمة مشبوهة صدر بحقه في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 حكم بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، وفي الحكم النهائي بسنتين في الإقامة الجبرية. والآن يقوم كيزاروفسكي بتدوين كتاب عن فترة اعتقاله.


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بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن

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