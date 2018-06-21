 حين يتحول حلم الوصول إلى فردوس أوروبا إلى كابوس! | معلومات للاجئين | DW | 19.08.2018

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معلومات للاجئين

حين يتحول حلم الوصول إلى فردوس أوروبا إلى كابوس!

يخاطرون بأنفسهم من أجل "الفردوس الأوروبي"، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فهناك مخاطر تحول دون الوصول إلى أوروبا، بل حتى إنها تحّول حلم كثير من المهاجرين إلى مأساة. فما هي هذه المخاطر؟

Mittelmeer - Flüchtlinge – Boot (Getty Images/AFP/A. Messinis)

يخاطرون بأنفسهم من أجل "الفردوس الأوروبي"، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فهناك مخاطر تحول دون الوصول إلى أوروبا، بل حتى إنها تحّول حلم كثير من المهاجرين إلى مأساة. فما هي هذه المخاطر؟

يحاول رضا جاهداً عبور الحدود بين البوسنة وكرواتيا من أجل إكمال طريق لجوئه إلى إحدى دول غرب أوروبا، لكن يواجه صعوبات كبيرة، كما يقول.

ويضيف المهاجر الإيراني لمهاجر نيوز: "الوضع سيء جداً، فقد أمضينا ليلتين في الغابة بدون طعام ولا شراب".

وبعد وصول رضا مع رفاقه إلى الحدود الكرواتية منهكين، تعرضوا للضرب على يد الشرطة الكرواتية، كما يدّعي، مشيراً إلى أنه لا يستطيع إكمال المسير إلى كرواتيا مرة أخرى في الوقت القريب لشدة الآلام التي يشعر بها.

مختارات

لا تخفي الحكومة الألمانية انزاعجها من ارتفاع رقم الأجانب الذين لا يملكون تصريحات بالإقامة، لذلك لجأت إلى "العودة الطوعية" بعد الفشل الواضح في ترحيل من رُفضت طلبات لجوئهم. غير أن هذا الخيار يواجه تحديات كبيرة. (29.03.2018)

لم تتوقف محاولات المهاجرين للوصول إلى أوروبا رغم إغلاق طريق البلقان. ومؤخرا بدأ المهاجرون يسلكون طريقا جديدا عبر البوسنة مخاطرين بحياتهم. فكيف هو هذا الطريق وما هي مخاطره وهل سيصبح بديلا لطرق البلقان؟ (24.05.2018)

التعرض للضرب والإعادة من على الحدود

وليس رضا وحده، بل إن عشرات المهاجرين الآخرين يؤكّدون أنهم تعرضوا للضرب من قبل حرس الحدود الكرواتي، وتم إرجاعهم إلى البوسنة، ولم تفلح محاولاتهم لإكمال رحلة لجوئهم على طريق البلقان الذي تشتد وعورته أكثر مع تشديد سياسة اللجوء الأوروبية.

ورضا هو واحد من بين حوالي عشرة آلاف مهاجر دخلوا البوسنة بشكل غير قانونيّ منذ بداية العام، بحسب آخر إحصاءات الحكومة، سالكين طريق البلقان "الجديد" عبر البوسنة وكرواتيا، والذي لقي فيه أكثر من 80 مهاجراً حتفهم منذ بداية العام، بحسب منظمة "أطباء بلا حدود".

Mittelmeer: Rettung von Flüchtlingen in Seenot (picture-alliance/ROPI)

حوادث طبيعية

ووفقاً للمنظمة فإن أسباب موت أولئك المهاجرين تتعدد بين الغرق أو التجمد حتى الموت بسبب برودة الشتاء أو حوادث الطرق.

وتضاف إليها أسباب أخرى منها أسباب طبيعية، كما حصل مع مهاجرَين سوريَّين لقيا حتفهما إثر سقوط صخور عليهما أثناء مبيتهما بغابة في شمال غربي كرواتيا.

حيث أعلنت الشرطة الكرواتية العثور على 12 مهاجراً بينهما اثنان متوفيان في غابة بالقرب من بلدة أوغولين في شمال غرب البلاد.

وأكدت صحيفة "يوتارني ليست" أن المتوفيين هما شابان سوريان يبلغان من العمر 24 عاماً، وقد لقيا حتفهما بينما كانا نائمين، إذ سقطت عليهما أجزاء من جرف صخريّ عالٍ.

النهب والخطف والابتزاز

وبالإضافة إلى الحوادث الطبيعية يتعرض المهاجرون لمخاطر أخرى، حيث أكدت دراسة نشرها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في حزيران/يونيو الماضي أن المهاجرين بشكل غير قانوني يواجهون مخاطر النهب والخطف والابتزاز وحتى الاغتصاب.

ووفقاً للدراسة فإن عمليات تهريب المهاجرين "تتبع الدينامية نفسها للأسواق التابعة للجريمة المنظمة" وتستجيب لمبدأ العرض والطلب. وهذا يعني أن مهربي البشر لا يهمهم سوى الحصول على النقود بالدرجة الأولى، ما قد يجعلهم يبتزون المهاجرين للحصول على مبالغ أكبر.

وبحسب المنظمة فإن شبكات تهريب البشر جنت في العام 2016 أرباحاً تزيد عن سبعة مليارات دولار، وهو ما يعادل المبلغ الذي أنفقته الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية في العالم في العام نفسه.

الاحتجاز والاستعباد

وقد يتعرض المهاجرون، خاصة الذين يسلكون طرق تهريب البشر في إفريقيا للاحتجاز والاستعباد، وقد سبق للمنظمة الدولية للهجرة أن أكدت أنه يتم الإتجار بأعداد متزايدة من المهاجرين الأفارقة الذين يمرون عبر ليبيا في ما يطلق عليها "أسواق العبيد"، بالإضافة إلى احتجازهم مقابل فدية وإكراههم على العمل أو استغلالهم جنسياً.

الموت في البحر

ويسلك غالبية المهاجرين إلى أوروبا طريق البحر المتوسط والذي يعتبر "أخطر طريق هجرة في العالم"، كما وصفته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ أعلنت المنظمة أن عدد المهاجرين الذين قضوا غرقاً في البحر المتوسط خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين تجاوز 850 شخصاً.

وبهذه الأرقام، حسب معطيات الأمم المتحدة في جنيف، يكون عدد المهاجرين الذين ماتوا غرقا أثناء محاولة عبورهم السرية إلى سواحل أوروبا قد بلغ 1500 قتيل منذ مطلع العام الجاري 2018.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إنها تشعر بـ"الفزع" من الأعداد المتزايدة للاجئين والمهاجرين الذين يفقدون أرواحهم في البحر وتدعو إلى تحرك دولي عاجل لتعزيز جهود الإنقاذ في البحر من قبل الأطراف المعنية والقادرة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية في البحر المتوسط.

كل هذه المخاطر قد يواجهها المهاجرون في طريقهم إلى أوروبا، وذلك قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب اللجوء حتى، دون أن يدركوا ما الذي ينتظرهم كلاجئين، وسط تصاعد تيار اليمين الشعبوي في القارة العجوز.

محي الدين حسين

مهاجر نيوز 2018

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    حلم موؤد

    أحلام المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى تنهار مجرد وصولهم إلى المغرب. فالحدود المغربية الإسبانية، ومعبر سبتة ومليلية، تحول دون بلوغهم "الجنة": أوروبا.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    الجبال والغابات مأواهم

    بعد صدمة الواقع المرير، يجد المهاجرون أنفسهم بعيدين عن الفردوس الأوربي وبدون منازل تأويهم. فيتجهون نحو الجبال والغابات في المغرب، ليصنعوا لأنفسهم مأوى في انتظار الفرج. ويعتبر جبل "غوروغو" بالناظور/ شمال المغرب، واحداً من الأمكنة التي يقطن فيها المهاجرون الأفارقة نظراً لقربه الجغرافي من مليلية.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    بطالة وعوز

    الكثير من الشباب المهاجر يعلق بالمغرب والقليل جداً يفلح في الوصول بطريقة ما إلى أوروبا. معظم الشباب يعاني من بطالة وفقر مدقع. ويزيد الوضع سوءاً عدم أخذ ذلك بالحسبان؛ إذ قد يبقى البعض عالقاً في المغرب لمدة قد تتجاوز السنة بلا نقود.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    نساء يذقن الأمرّين

    معظم النساء المهاجرات لا يأتين وحيدات. بل برفقة أطفالهن وأحياناً كثيرة يرافقن أزواجهن. هن الأخريات يعانين من غياب مأوى يقيهن شر البرد والتحرش والتعنيف.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    أطفال يتضورون جوعاً

    تأمين الأكل والشرب للأطفال هو الشغل الشاغل للمهاجرات من الأمهات. فبعد أن تأكدن من صعوبة العبور إلى وجهتهن الأولى يبقين في مصارعة مع ظروف الحياة الصعبة والحرمان من أبسط شروط العيش.

  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    المرض بالمرصد

    الشباب القادم من دول جنوب الصحراء لا يحمل في جعبته غير حقيبة صغيرة للملابس، وأخرى كبيرة خيالية مليئة بالأحلام الوردية. يعجز البعض عن إكمال الطريق إلى أوروبا نتيجة الوقوع فريسة للمرض.

  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    المجتمع المدني والحكومة يفعلان ما بوسعهما

    مساعدة المهاجرين لا تقف عند مدهم بالأكل والشرب بل تتعداها إلى أمور أخرى: الخدمات الصحية، والسكن، والإدماج في المجتمع. حيث تعمل جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب الحكومة، لإنقاذ المهاجرين من وطأة الغربة والبطالة والمرض. وتعتبر "ماما حاجة" واحدة من النساء اللواتي كرسن حياتهم للعناية بصحة هؤلاء المهاجرين. إعداد مريم مرغيش


مختارات

مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

هي معاناة مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء الكبرى أرادوا أن يكون المغرب ممراً إلى الفردوس الأوروبي. إلا أنه ما لبث أن أضحى مقراً لهم. ولم يجدوا أمامهم غير الجبال لتأويهم والسماء لتزيدهم برداً في فصل الشتاء القاسي. (20.02.2018)  

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