 حين يتحول السجن إلى مسرح للأمل | وثائقي | DW | 20.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

حين يتحول السجن إلى مسرح للأمل

ثلاثة مراهقين في مكسيكو سيتي يكتشفون خلال فترة سجنهم الطويلة التمثيل المسرحي. ومن شأن تعلم فن المسرح أن يمنحهم شعورا جديدا بعواطفهم ويضمن لهم سلك طرق جديدة بعد فترة السجن.

مشاهدة الفيديو 42:30

أتاح فن المسرح للفتية الثلاثة مساحة لا يضطرون فيها للتفكير في ماضيهم أو مستقبلهم. بعد انتهاء مدة حبسهم يحاولون إيجاد موطئ قدم لهم في المجتمع مجددا. داخل السجن كان المسرح واحة لهم - وفي الخارج يكافحون لاستعادة مكانهم ولعب دورهم الخاص في الحياة. زارت المخرجة يانينا موبيوس الأبطال الثلاثة في المكسيك باستمرار خلال أكثر من أربع سنوات، ووجدت أن المسرح لا يستطيع هو حتى فعل الكثير ضد العنف وانعدام الآفاق اللذين ابتلي بهما الشباب في مكسيكو سيتي. فهل سينجح الفتية الثلاثة في الهروب من الأدوار النمطية السلبية التي ينسبها لهم المجتمع؟ وهل يستطيعون الاستفادة من نقاط قوتهم لإيجاد مكان لهم في العالم؟

المزيد من المركز الإعلامي

Männer der Wüste 10635 Seppia

مع رجال الصحراء في أفريقيا 09.02.2022

Doku | Der Milliardenraub - Eine Staatsanwältin jagt die Steuer-Mafia

وثائقي - سرقة المليارات ـ التحقيق في أكبر عملية احتيال ضريبي بألمانيا 06.02.2022

Filmstil | Markt der Hoffnung

سوق الأمل - أدوية السرطان الجديدة 03.02.2022

Dokumentation Menschenaffen - Eine Geschichte von Gefühl und Geist

الشمبانزي ـ قصة عن العاطفة والعقل! 30.01.2022

المزيد وثائقي

Inside China - Winterspiele mit Widersprüchen

خطة المليار شجرة: غابات أكثر لبيئة أفضل؟ 19.02.2022

Inside China - Winterspiele mit Widersprüchen

وثائقي - اليمن: كفاح أمهات المخطوفين 17.02.2022

Dokus KW 40

وثائقي - طاقة الألعاب - كيف تساعد الألعاب في الحياة اليومية 12.02.2022

DW Dokumentationen | The Dark Side of Green Energies

وثائقي - تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعلا؟ 11.02.2022

اقرأ أيضا

Drei Jugendliche in Mexiko-Stadt entdecken während ihrer längeren Haft im Gefängnis das Theaterspiel. Die Theaterpädagogik soll ihnen einen neuen Zugang zu ihrer Gefühlswelt vermitteln sowie sicherstellen, dass sie nach der Zeit im Gefängnis neue Wege gehen.

حين يتحول السجن إلى مسرح للأمل 13.01.2022

ثلاثة مراهقين في مكسيكو سيتي يكتشفون خلال فترة سجنهم الطويلة التمثيل المسرحي. ومن شأن تعلم فن المسرح أن يمنحهم شعورا جديدا بعواطفهم ويضمن لهم سلك طرق جديدة بعد فترة السجن.

Themenbild , Symbolfoto HAEUSLICHE GEWALT. Model Released Ein Mann steht mit gespreizten Beinen vor einer jungen Frau in der gemeinsamen Wohnung,sie nimmt eine Abwehrhaltung ein, um sich gegen die drohenden Schlaege zu schuetzen. *** Theme Image , Symbol Photo DOMESTIC VIOLENCE Model Released A man stands with his legs spread in front of a young woman in their shared apartment,she takes a defensive posture to protect herself against the threatening blows

مهاجرات معنّفات... جراح غائرة وفخ دائرة الصمت! 10.01.2022

العنف ضد النساء ظاهرة باتت تعرف وتيرة متسارعة في ألمانيا، خاصة بين النساء المهاجرات واللاجئات. العديد منهن يصمتن عن العنف الممارس عليهن سنوات عديدة، في المقابل تنجح أخريات في الخروج من دائرته. فأين يكمن الخلل؟

Los Cabos: Trouble in Paradise 11290 Java

استجمام وإجرام - حرب المخدرات الدامية في المكسيك 25.05.2021

تدور رحى حرب المخدرات في جنة العطلات في لوس كابوس المكسيكية. هناك يلتقي أصحاب الملايين الأمريكيون بتجار المخدرات المكسيكيين في شبه جزيرة باخا كاليفورنيا، بينما يحاول كل من السلطات والأهالي محاربة عنف التحالفات الإجرامية.

May 27, 2020, Minneapolis, Minnesota, USA: Protests continue on Wednesday, at the Minneapolis 3rd Police Precinct following the death of George Floyd in a confrontation with Minneapolis police on Monday evening. (Credit Image: Â© Carlos Gonzalez/TNS via ZUMA Wire |

تعديل تهمة رجال الشرطة الذين أوقفوا فلويد لتصبح "القتل" 04.06.2020

أعلنت السلطات الأميركية أن رجال الشرطة الأربعة الذين أوقفوا جورج فلويد في مينيابوليس أصبحوا ملاحقين قضائيا بينما أعيد توصيف موته بـ"الجريمة" كما كان يطالب مئات الآلاف من الأميركيين الذين يتظاهرون منذ الأسبوع الماضي.