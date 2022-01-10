 حين يتحول السجن إلى مسرح للأمل | تقارير جديدة | DW | 13.01.2022

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تقارير جديدة

حين يتحول السجن إلى مسرح للأمل

ثلاثة مراهقين في مكسيكو سيتي يكتشفون خلال فترة سجنهم الطويلة التمثيل المسرحي. ومن شأن تعلم فن المسرح أن يمنحهم شعورا جديدا بعواطفهم ويضمن لهم سلك طرق جديدة بعد فترة السجن.

Dokumentation Wut Mut

Dokumentation Wut Mut


أتاح فن المسرح للفتية الثلاثة مساحة لا يضطرون فيها للتفكير في ماضيهم أو مستقبلهم. بعد انتهاء مدة حبسهم يحاولون إيجاد موطئ قدم لهم في المجتمع مجددا. داخل السجن كان المسرح واحة لهم - وفي الخارج يكافحون لاستعادة مكانهم ولعب دورهم الخاص في الحياة.
 

Dokumentation Wut Mut


زارت المخرجة يانينا موبيوس الأبطال الثلاثة في المكسيك باستمرار خلال أكثر من أربع سنوات، ووجدت أن المسرح لا يستطيع هو حتى فعل الكثير ضد العنف وانعدام الآفاق اللذين ابتلي بهما الشباب في مكسيكو سيتي. فهل سينجح الفتية الثلاثة في الهروب من الأدوار النمطية السلبية التي ينسبها لهم المجتمع؟ وهل يستطيعون الاستفادة من نقاط قوتهم لإيجاد مكان لهم في العالم؟

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 21 فبراير/شباط 2022 – 03:15 UTC
الإثنين 21 فبراير/شباط 2022 – 07:15 UTC
الإثنين 21 فبراير/شباط 2022 – 13:15 UTC
الإثنين 21 فبراير/شباط 2022 – 16:15 UTC
الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2022 – 01:15 UTC
الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2022 – 09:15 UTC
الخميس 24 فبراير/شباط 2022 – 11:15 UTC
الخميس 24 فبراير/شباط 2022 – 15:15 UTC
السبت 26 فبراير/شباط 2022 – 05:15 UTC
السبت 26 فبراير/شباط 2022– 18:15 UTC
الأحد 27 فبراير/شباط 2022 – 19:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

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