حين تصل تأثيرات تغير المناخ إلى خدمة الإنترنت المنزلي!

بدأت تبعات التغير المناخي واضحة للعيان في الكثير من مرافق الحياة كارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والأعاصير وذوبان الثلوج في القطبين، ويبدو أنها لن تتوقف على ذلك. فقد توصلت دراسة علمية جديدة إلى أن تدفق البيانات الرقمية عبر شبكات الألياف البصرية حول العالم في خطر هي الأخرى بسبب ظاهرة تغير المناخ.

وبحسب الدراسة التي أجراها فريق بحثي من المركز الوطني لأبحاث المحيطات في المملكة المتحدة وجامعة وسط فلوريدا الأمريكية، ونشرتها الدورية العلمية "إيرث ساينس ريفيوز" المتخصصة في علوم الأرض، فإن الاضطرابات التي تحدث في المحيطات وقرب الشواطئ بسبب أحوال الطقس المتطرفة تؤدي إلى تعرية "نقاط ساخنة" على امتداد الشبكة العالمية لكابلات الألياف البصرية.

أضرار جسيمة

وأظهرت الدراسة أن الأضرار التي تتعرض لها هذه الشبكات قد تكون هائلة بالنسبة للحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية التي تعتمد عملياتها وأنشطتها بشكل كامل على التدفق الآمن للبيانات الرقمية.

وفي هذا السياق يقول الباحث توماس ويل المتخصص في الهندسة البيئية والمدنية والإنشائية بجامعة وسط فلوريدا، وأحد المشاركين في إعداد الدراسة: "الدراسة التحليلية التي أجريناها تؤكد بشكل واضح الحاجة إلى التخطيط بحرص عند رسم مسارات كابلات الإنترنت، وكذا محطات الوصول إلى اليابسة بحسب المخاطر الموجودة في كل منطقة، وطريقة تأثر هذه الكابلات بالتغيرات المناخية".

وذكر الباحثون على سبيل المثال أن اشتداد حدة الأعاصير الاستوائية في شمال المحيط الهادئ يضغط على الكابلات البحرية الغاطسة قبالة سواحل تايوان. أما في المناطق القطبية التي تنطوي على أهمية استراتيجية بالغة، فقد أدى ذوبان الأنهار الجليدية والكتل الثلجية الطافية "إلى تغيرات عميقة في طبيعة بيئة المحيطات بشكل أسرع مقارنة بأجزاء أخرى كثيرة من العالم".

حوادث انقطاع الكابلات البحرية بسبب المخاطر الطبيعية يمكنها أن تدمر أنظمة شبكات عديدة، مما يؤدي إلى عزل أقاليم بأسرها عن خدمات الإنترنت.

واستخلص الفريق البحثي هذه النتائج اعتماداً على دراسة البيانات المتاحة بشأن شبكات البنية التحتية الخاصة بكابلات الألياف الضوئية في قيعان البحار، ومدى تعرضها للتغيرات المناخية. وشارك في إعداد هذه الدراسة المركز الأمريكي للأبحاث الجيولوجية وجامعة ساوث هامبتون البريطانية وجامعة فيكتوريا بالعاصمة النيوزيلندية ويلنجتون وكذلك اللجنة الدولية لحماية الكابلات.

تغير الوضع في المحيطات

وذكر الفريق البحثي في تقرير أورده الموقع الإلكتروني "أمريكان ساينتفيك" المتخصص في الأبحاث العلمية: "لقد وجدنا أن أحوال المحيطات سوف تختلف على الأرجح على الصعيد العالمي بسبب تغير المناخ، ولكن التأثيرات والصلات بين التغير المناخي والظواهر الطبيعية من جهة، والأنشطة البشرية من جهة أخرى تكون مركبة في كثير من الأحيان".

وأضاف أعضاء الفريق أن مثل هذه المخاطر أو التأثيرات تزداد تعقيداً بسبب مشكلات مثل ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، حيث أن هذه المشكلة تنطوي على مخاطر جسيمة، ويمكن أن تخلق تهديدات جديدة بل وأن تنقل هذه التهديدات إلى بقاع أخرى على كوكب الأرض.

وفي الوقت ذاته، تستمر شبكات الألياف الضوئية في التوسع والانتشار حول العالم، فقد أظهرت بيانات شركة تليغيوغرافي البحثية المتخصصة في مجال الاتصالات وجود شبكة هائلة من الكابلات تمتد عبر المحيطين الأطلسي والهادئ من الولايات المتحدة إلى أوروبا وأسيا. كما تتصل القارات الأخرى في العالم مثل أفريقيا وأمريكا الجنوبية بكابلات بحرية تربط الخطوط الأرضية على الشواطئ بواسطة الآلاف من نقاط الاتصال.

تدمير الكابلات البحرية

ويقول الفريق في تقريره إنه في حين أن الكوارث الطبيعية التي تدمر الكابلات البحرية أقل في عددها من الحوادث الناجمة عن الأنشطة البشرية مثل الصيد بشباك الجر في الأعماق، أو الحوادث الناجمة عن مراسي السفن الضخمة، فإن حوادث انقطاع الكابلات بسبب المخاطر الطبيعية "يمكنها أن تدمر أنظمة شبكات عديدة عبر مساحات واسعة وبشكل متزامن، مما يؤدي إلى عزل أقاليم بأسرها عن خدمات الإنترنت".

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني الكندي "أوبن كندا"، تؤكد نيكول ستاروسيلسكي إستاذة الإعلام والثقافة والاتصالات في جامعة نيويورك الأمريكية ومؤلفة كتاب "شبكة تحت البحر" أن شبكات الاتصالات البحرية في الوقت الحالي يتم مدها بمراعاة أكبر لمخاطر الكوارث الطبيعية، غير أن كثير من المحطات الأرضية التي تصل إليها الكابلات قبل الالتقاء بالشاطئ "شيدت قبل أن يلتفت المهندسون إلى مخاطر التغيرات المناخية".

حذر العلماء من ذوبان الجليد ومن أن ارتفاع منسوب مياه البحار يهدد بتآكل محطات الاتصالات على الشواطئ وغمرها بالمياه.

يُذكر أنه في عام 2021، أصدرت اللجنة الدولية لحماية الكابلات، والتي تضم مسؤولين حكوميين ومتخصصين في هذا الصناعة، وثيقة توضح "أفضل الممارسات" لحماية وزيادة مرونة شبكات الاتصالات البحرية، ومن بين توصياتها ضرورة تفريق ونشر البنية التحتية للكابلات، وتوفير خطوط متكررة واتخاذ إجراءات تعويضية لمواجهة الظروف المتطرفة.

وكانت اللجنة قد أصدرت عام 2009 تقريرا بالاشتراك مع برنامج المناخ للأمم المتحدة يحذر من أن ارتفاع منسوب مياه البحار يهدد بتآكل محطات الاتصالات على الشواطئ وغمرها بالمياه.

ضرورة تقييم المخاطر المحتملة

وأكد التقرير أن الأعاصير والزوابع والعواصف العاتية "لن تهاجم السواحل فحسب، بل سوف تؤثر أيضا على استقرار الجروف القارية وقيعان البحار والمحيطات من خلال تحريك تيارات بحرية وأمواج"، موضحا أن مثل هذه الأنشطة البحرية قد تعرض الكابلات للتآكل والتعطل، وتزيد من مخاطر الانهيارات الأرضية في الأعماق وتعكير المياه.

ويرى مايك كلير رئيس فريق الدراسة والباحث بالمركز الوطني لعلوم المحيطات أنه من الضروري أن يقوم العلماء والمهندسون بتقييم المخاطر المحتملة التي يمكن أن تعطل عمل كابلات الألياف البصرية في ضوء التغيرات المناخية.

ويقول كلير في بيان صحفي إن "اعتمادنا على كابلات لا تزيد في قطرها عن قطر خرطوم ري الحديقة قد يأتي بمثابة مفاجأة بالنسبة للكثيرين الذين يظنون أن الأقمار الصناعية هي وسيلة الاتصال الرئيسية في عالم اليوم، ولكن الأقمار الاصطناعية ببساطة لا يمكنها توفير النطاقات الترددية الكافية لدعم الأنظمة الرقمية الحديثة.. فالحوسبة السحابية في الحقيقة ليست في السماء.. إنما هي في قاع البحر".

ع.غ/ ح.ز (د ب أ)