 حين تصبح ليبيا منقذة الاتحاد الأوروبي وقت الشدائد! | سياسة واقتصاد | DW | 06.07.2018

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سياسة واقتصاد

حين تصبح ليبيا منقذة الاتحاد الأوروبي وقت الشدائد!

إيطاليا تتنازل عن المسؤولية في منطقة بحرية لصالح شرطة خفر السواحل الليبية التي تم إنشاؤها حديثاً، في خطوة وصفتها بتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، فأي عواقب تنتظر المهاجرين؟ وما واقعية هذا الحل؟

Libyen Tripolis illegale Migranten (picture-alliance/Xinhua/H. Turkia)

خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة قبل نحو أسبوع قرر رؤساء الدول والحكومات حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من الهجرة غير القانونية. وهذا يعني هنا بالأساس الحدود البحرية بين إيطاليا وليبيا. وكيف يتم القيام بذلك، هذا ما عرضته الحكومة الشعبوية اليمينية الجديدة في روما منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي: فهي لا ترفض فقط دخول سفن الإنقاذ الخاصة إلى الموانئ الإيطالية، بل اتفقت أيضاً مع ليبيا على أن تتولى ما يسمى حكومة الوحدة مجدداً المسؤولية عن عمليات الإنقاذ في المياه الإقليمية.

وليبيا بدورها أخبرت في الـ 22 من يونيو/ الماضي "منظمة البحار الدولية"، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها في لندن، بأنها قادرة بعد سنوات من التردد على ملئ جميع الشروط لتولي عمليات الإنقاذ البحرية.

ليبيا تتحمل المسؤولية

"خفر السواحل الليبيون يتحملون الآن المسؤولية. لقد تم تدريبها من قبل شرطتنا لخفر السواحل. وهي تملك الآن القدرات لفعل ذلك"، قالت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا لقناة سكاي 24. ووضعت إيطاليا قبل فترة وجيزة 12 سفينة إضافية رهن التصرف. كما قام الاتحاد الأوروبي بتمويل تدريب خفر السواحل وسيصرف عبر السنوات نحو 280 مليون يورو في بناء القوى الليبية.

وكانت إيطاليا حتى منتصف يونيو/ حزيران الماضي تتولى المسؤولية عن كافة المنطقة البحرية بين إيطاليا وليبيا. وجميع إجراءات البحث والإنقاذ حتى تلك التابعة لمنظمات إغاثة خاصة كانت تلقى التنسيق من قبل مركز الطوارئ البحري التابع للبحرية الإيطالية.

والآن أُخطرت السفن التي تقع على بعد 76 ميلاً قبالة شواطئ ليبيا، بضرورة أن تتواصل مع خفر السواحل في ليبيا لنقل مهاجرين تم إنقاذهم وسط البحر، كما تفيد وسائل إعلام إيطالية.

Libyen Küstenwache Übung (Imago/Xinhua)

تدريبات لخفر السواحل الليبية

اتفاقية الإنقاذ البحري لعام 1979

وكانت مناطق الإنقاذ التابعة لمختلف البلدان المطلة على البحر قد تم تحديدها في اتفاقية "لمنظمة البحار الدولية" لعام 1979. ولم تنخرط ليبيا حينها في هذه الاتفاقية، إذ لم تحصل هذه الخطوة إلا في عام 2016. والشرط الأساسي لتولي منطقة إغاثة هو حسب ناتاشا براون، المتحدثة باسم منظمة البحار الدولية، إقامة مركز قيادة يعمل 24 ساعة، ويعتمد الانجليزية كلغة.

وبمساعدة إيطاليا قامت ليبيا بإقامة هذا المركز بالقرب من طرابلس، وهي منشأة مؤقتة، ومن المتوقع بناء مركز قيادة حديث حتى 2020، كما أبلغت الحكومة الألمانية جواباً على سؤال من كتلة حزب اليسار في البرلمان.

وهذا المشروع يحمل اسم Aurora ويموله الاتحاد الأوروبي. والغرض هو أن تعيد شرطة خفر السواحل الليبية المهاجرين الذين يتم إنقاذهم إلى ليبيا لكي لا يصلوا إلى إيطاليا أو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وانتقدت البرلمانية اليسارية أندري هونكه بشدة هذا الإجراء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يخرق القانون الدولي عندما يشارك في إعادة اللاجئين والمهاجرين المنتشلين من البحر إلى ليبيا غير الآمنة.

منظمة البحار الدولية: التزامات الدول

وتشير "منظمة البحار الدولية" إلى أن المسؤولية عن الانقاذ البحري لا تعني أن تمنع خفر السواحل الليبية بدون سبب لافت السفن الخاصة من الدخول إلى مياهها الإقليمية. فاتفاقية منظمة البحار الدولية لا تمنح الحق في مراقبة حركات السفن ولا منع عمليات الإنقاذ البحري. كما ان الاتفاقية تضمن فقط المسؤولية والالتزامات في تعاون مع الدول المجاورة، كما تقول ناتاشا براون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

شكوك في قدرة عمل الليبيين

وفي السنة الماضية تحركت خفر السواحل الليبية بعنف ضد منقذين كانوا يريدون احتضان عالقين في البحر. وإلى حد الان تكونت خفر السواحل للدولة غير الموحدة من أربعة زوارق تتحرك بالأساس في غرب طرابلس.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية في الأول من يوليو/ تموز الجاري أن نصف الزوارق فقط قابلة للاستخدام، ويبدو أن أعضاء في خفر السواحل الليبية ذكروا للصحفيين أنهم مجهدون ولا يتوفرون على عدد كاف من صدريات النجاة لانتشال الغرقى. وقبطان السفينة المحتجزة Lifeline أكد هذه المعطيات. وخلال الاستماع إليه في مالطا قال بأن خفر السواحل الليبية غير مجهزة بصفة محترفة.

Libyen Internierungslager für Flüchtlinge (picture-alliance/AP Photo/M. Brabo)

معسكر احتجاز لاجئين بالقرب من مسراتة

عدد الغرقى يرتفع

وبعد سقوط الدكتاتور الليبي معمر القذافي انزلقت ليبيا في فوضى. ويعمل الاتحاد الأوروبي وإيطاليا منذ سنوات لبناء خفر السواحل لمنع المهربين والمهاجرين من عملية العبور الخطيرة. فالحكومة الشعبوية اليمينة الجديدة في إيطاليا لم تبتكر نقل الإنقاذ البحري إلى ليبيا، بل تنفذه فقط بسرعة دون مراعاة الخسائر.

ومنذ أن تم منع سفن إنقاذ وطائرة مراقبة لمنظمات خاصة من العمل من طرف إيطاليا ومالطا، يرتفع عدد الغرقى في البحر. هذا ما أعلنت عنه "المنظمة الدولية للهجرة"، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم هذه المنظمة فلافيو دي جاكومو إنه يجب أن يعمل عدد إضافي من سفن الإنقاذ لمنع غرق عدد متزايد من الناس.

"ليبيا دولة فاشلة بها عدة حكومات"، قالت خبيرة شؤون الهجرة نيكول هيرت من معهد غيغا للدراسات الإفريقية في هامبورغ للخدمة الصحفية البروتستانتية. "خفر السواحل تتكون من أمراء حرب مختلفين انتحلوا اسم خفر السواحل للحصول على المال من أوروبا"، كما تقول هيرت، موضحة أن خفر السواحل متورطة في عمليات تهريب البشر. "إنهم ينقذون اللاجئين لبيعهم فيما بعد".

"ليبيا بالتحديد؟"

مؤسس منظمة الإغاثة الخاصة Sea-Eye ميشاييل بوشهويير قال لدويتشه فيله بأنه من غير المفهوم لماذا تم نقل مسؤولية الإنقاذ البحري لليبيا بالتحديد. فمن خلال جميع تقارير الأمم المتحدة نعلم أن اللاجئين العائدين إلى ليبيا يخضعون ليس صدفة، بل بصفة منهجية للتعذيب والاغتصاب والقمع أو الإجلاء في الصحراء.

فعصابات التهريب تشبه قوى خفر السواحل وتحصل بصفة غير مباشرة على المال من الاتحاد الأوروبي. "ليبيا هي البلد الوحيد الذي لا يحق تكليفه بالإنقاذ البحري، لكن هذا ما حصل الآن".

بيرند ريغرت/ م.أ.م

  • Flüchtlinge auf Boot im Mittelmeer (Getty Images/M. Di Lauro)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    من كل حدب وصوب

    المهاجرون غير القانونيين الى إيطاليا لا تقتصر أصولهم على جنسية واحدة، إذ يتدفقون إليها من كل من دول أفريقيا. من نيجيريا وبنغلاديش وغينيا، ومن ساحل العاج وغامبيا والسنغال. كما يهاجر إليها كثيرون من المغرب ومالي وإريتريا، فضلا عن السودان والصومال ومصر وتونس وليبيا... وفي السنين الأخيرة أضيف السوريون إلى قائمة القاصدين لهذا البلد، سواء من ليبيا أو عن طريق تركيا.

  • Bildergalerie Lampedusa Frühling (Gaia Anderson)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    أفواج كبيرة

    عام 2006، بلغ عدد المهاجرين غير القانونيين الآتين عبر البحر 22 ألفا. وفي 2014، وصلوا إلى 220 ألفا؛ أي بزيادة 296 في المائة. عام2017، قالت وزارة الداخلية الإيطاليّة، إن أعداد المهاجرين غير القانونيين تجاوزت الـ94 ألفًا منذ بداية 2017، وهو ما يعني التزايد المهول في عدد المهاجرين غير النظاميين القاصدين للبلد، إذ يشكلون ما يقارب 8.3 في المائة من السكان هنالك. آلاف من هؤلاء يعيشون في مخيمات مؤقتة.

  • Bis zu 700 tote Flüchtlinge bei Schiffsunglücken im Mittelmeer (picture-alliance/dpa/Italian Navy/Handout)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    أرقام مهولة

    أشارت بيانات أصدرها المعهد القومي للإحصاء في روما، عام 2015، إلى أن عدد المهاجرين غير القانونيين القادمين إلى إيطاليا لا يقل عن ألف من كل وجهة. فمن المغرب، هاجر 449 ألف شخص. في حين تم استقبال حوالي 104 آلاف شخص من مصر. ومن رومانيا، دخل إلى البلد 2.1 مليون مهاجر. أما بالنسبة للفلبين وتونس وبنغلاديش وباكستان فيناهز عدد القادمين منها 90 ألف. وأوضحت البيانات، أن معظمهم يسكنون روما، ميلانو وتورينو.

  • Italien Grenze Frankreich Ventimiglia Flüchtlinge (picture alliance/AA/Tacca)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    مجرد معبر

    ليس كل المهاجرين إلى إيطاليا ينوون الاستقرار فيها أو الإقامة على أراضيها. جزء مهم منهم يريد الوصول إلى مدن أوروبية أخرى كفرنسا والسويد وألمانيا التي يرونها أكثر ترحيبا باللاجئين. وتعتبر منطقة فانتيمي الحدودية إحدى الوجهات التي يعقد عليها هؤلاء أملا في العبور إلى فرنسا. كما أن القطارات التي تسمح بالتنقل داخل الإتحاد الأوروبي، تمثل حلا لبعض هؤلاء المهاجرين الذين يركبونها للوصول إلى وجهاتهم.

  • Italien Frankreich Grenze Flüchtlinge (Reuters/E. Gaillard)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    طريق الفردوس والموت واحد!

    رحلة قدوم المهاجرين غير القانونيين إلى إيطاليا، لا يمكن وصفها سوى بالقاتلة والخطيرة. فكثير من المهاجرين يركبون البحر، وهو ما يعرضهم لمتاعب قد تصل حد الموت. وإلى جانب انقلاب قواربهم الصغيرة والمتهالكة نتيجة رداءة الطقس أحيانا، يتعرض كثير منهم للابتزاز والنهب من طرف المهربين. الرحلة لا تقتصر على جنس معين ولا تقف عند سن، لذلك تتضرر النساء غالبا، وخاصة الحوامل الواتي يصعب عليهن إكمال الرحلة.

  • Italien Flüchtlingsdrama Lampedusa (REUTERS)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    دوافع اقتصادية وسياسية

    يشكل الفقر والمجاعة والبطالة أسباباً رئيسية للهجرة غير القانونية، وحتى لو اختلفت جنسيات المهاجرين فإن أسبابهم تبقى واحدة. في السنين الأخيرة، أضيف إلى هذا الجانب ما هو أمني وسياسي. فقد هرب البعض خوفا من الإرهاب والحرب والدمار في بلدانهم الأصلية، أو بهدف البحث عن سبل تحسين ظروفهم الاقتصادية الصعبة وضمان العيش الكريم لعائلاتهم.

  • Italien Lampedusa Flüchtlinge Libyen Tunesien (picture alliance / landov)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    ظروف مؤسفة وتحديات كثيرة

    يضطر المهاجرون إلى إيطاليا في غالب الأحيان إلى العيش في ظروف مؤسفة، تصفها بعض الجهات بـ"غير الإنسانية". بعضهم يتوسد الطرقات ويأكل من بقايا النفايات. في حين يقصد آخرون مخيمات تنعدم فيها إمكانية الحصول على أكل وشرب ولباس. وفي مرات عديدة خرج هؤلاء للتنديد بوضعهم المزري، كما تحدثوا عن غياب مرافق مهمة بهذه المخيمات كالمدارس والدورات المهنية المدفوعة، وفرص العمل التي قدموا من أجلها.

  • Italien, Flüchtlinge in Rom (D. Cupolo)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    طلبات اللجوء في تزايد

    بعد الوصول إلى إيطاليا يسعى مهاجرون كثر إلى البحث عن طرق تعفيهم من وصف "غير قانوني"، فيعتمدون تقديم طلبات اللجوء. ووفق تقرير لمنظمة العفو الدولية، فإن السلطات الإيطالية توصلت بـ130 ألف طلب لجوء في 2017 . وحصل 40 بالمئة منهم في العام الجاري على الحماية منذ الفترة الأولى. إلا أن عدد المهاجرين الذين يستقبلهم المركز من يوم لآخر يتغير بين الفينة والأخرى.

  • Italien Flüchtlinge in Lampedusa (Reuters/A. Bianchi)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    آليات العمل تعيق طلبات اللجوء

    يواجه طالبو اللجوء في إيطاليا عراقيل بيروقراطية، سبق لمنظمات عديدة أن أدانتها ونددت بالتعقيدات الإدارية التي تشمل طالبي اللجوء والحاصلين على الحماية الدولية. وأشارت هذه المنظمات إلى عامل اشتراط توفر المسكن من أجل إصدار أو تجديد تصريح الإقامة، مثلا، وهو ما لا يتوافر للعديد ممن يعيشون خارج نظام الاستقبال، على عكس ما ينص عليه القانون الإيطالي، الذي يضمن التسجيل السكاني كحق للشخص الأجنبي.

  • Italien Ausschreitungen Polizei & Flüchtlinge in Rom (ANSA/A. Carconi)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    جرائم وعنف ترافق المشهد

    تعتبر بعض التقارير فتح إيطاليا الباب أمام المهاجرين غير القانونيين، يضعها وجها لوجه أمام مشاكل يتسبب فيها بعضهم. فقد قدرت بعض التقارير نسبة المسؤولين عن الجرائم في البلد، والذين ينتمون إلى شريحة المهاجرين غير الشرعيين بـ50 بالمائة من الجرائم، و40 بالمائة من حوادث السرقة. كما يتسببون في 37 بالمائة من العنف الجنسي، فضلا عن 25 بالمائة من جرائم القتل، و50 بالمائة من الجرائم الأخرى كالبغاء.

  • Italien Grenze Frankreich Ventimiglia Flüchtlinge (Getty Images/AFP/V. Hache)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    وجود دائم رغم تناقص أعداد الوافدين

    سجلت إيطاليا في الربع الأول من 2018 وصول 6161 مهاجرا غير قانوني إلى جبال الأبينيني، بينما في الربع الأول من العام الماضي بلغ عددهم أكثر من 24 ألف مهاجر، حسب تقرير الداخلية الإيطالية. كما سجلت السلطات الإيطالية انخفاضا حادا في تدفق المهاجرين إليها من ليبيا، فقد وصل في الربع الأول من العام الجاري 4.4 آلاف مهاجر، أي أقل بنسبة 81٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2017. لكن ذلك لا ينفي استمرارية توافدهم.

  • Italien Regierungsbildung | Matteo Salvini (picture-alliance/AP Photo/M. Percossi)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    وصول اليمين ومخاوف من المستقبل

    تقدم اليمين المتطرف في الانتخابات بإيطاليا، زاد مخاوف دول أوروبية فيما يخص مستقبل اللاجئين والمهاجرين غير القانونيين في إيطاليا وبقية أوروبا. ويخشى البعض من أن يشكل صعود اليمين المتطرف في إيطاليا عائقا كبيرا أمام المشروع الفرنسي الألماني لإصلاح الاتحاد الأوروبي وقضية اللاجئين، خاصة مع رواج خبر طرد اللاجئين المرفوضة طلباتهم للبقاء، وترحيل 500 ألف مهاجر غير قانوني. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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