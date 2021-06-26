حيل ذكية توفر لك مساحة أكبر في حقيبة سفرك

بغض النظر عن وجهتك كمسافر، سواء كانت قريبة أو بعيدة، يصعب على البعض تجهيز حقائبهم للسفر بكفاءة، بحيث يمكنهم اصطحاب القدر الكافي من الأغراض في أقل مساحة ممكنة.
ويقدم موقع صحيفة الغارديان البريطانية عدة نصائح لتجهيز حقائب سفرك، ولضمان أن تكون النصائح عملية وقابلة للتطبيق اعتمد الموقع على خبرات القراء وتجاربهم.
كن أكثر ذكاءً في اختيار ملابسك!
حاول أن تأخذ معك في السفر الملابس التي يمكنك استخدامها بأكثر من طريقة. فالقميص ذو الأكمام الطويلة، على سبيل المثال، أفضل من التيشرت حيث يمكنك طي أكمامه بسهولة وجعلها أقصر. ويعتبر الشال أو الوشاح كبير الحجم حلا أفضل أيضا من القبعة، إذ يمكنك استخدام كليهما لتغطية الرأس وأي جزء أخر من الجسم.
ولا تجلب معلك الكثير من الجوارب والملابس الداخلية حيث يمكنك غسلهم يدويا في المساء لاستخدامهم لاحقا في الصباح أو الأيام التالية. ويفضل البعض ارتداء ملابس السباحة كملابس داخلية أثناء الرحلة، فهي تجعل التوجه للسباحة في أي وقت أمرا أسهل،كما أنها تجف أسرع من الملابس العادية.
ابحث عن أقرب مغسلة!
تأكد إن كانت خدمة تنظيف الملابسمتاحة في المنتجع السياحي أو الفندق الذي تنوي الإقامة فيه، فذلك يمكن أن يؤثر على اختيارك للملابس التي تنوي جلبها معك للرحلة. كما أن استخدام مغسلة قريبة من مكان إقامتكيمكن أن يكون حلا أوفر اقتصاديا.
استخدم طريقة اللف!
القيام بلف الملابس بدلا من طيها بالطريقة المعتادة يمكنه أن يوفر مساحة أكبر في الحقيبة، وبالتالي ضمان جلب المزيد من الأغراض. كما أن لف الملابس يضمن عدم تجعدها وبالتالي القدرة على ارتدائها سريعا دون الحاجة لكيها.
اترك بعض أغراضك مع الأخرين!
إن كنت تسافر مع أشخاص أخرين، فحاولوا تبادل بعضا من أغراضكم، بحيث يحمل كل شخص بعضا من أغراض الأخر. وبهذه الطريقة، في حالة فقدان أو تأخر أي حقيبة سيجد صاحبها على الأقل ملابس نظيفة يرتديها.
اجلب معك شريطا لاصقا!
يمكن للشريط اللاصق أن ينقذك إن تمزقت حقيبتك أو تعرض القفل الخاص بها للكسر. يمكنك استخدامه كذلك كأداه للإسعافات الأولية، أو حتى كحل مؤقت لتصليح آي أدوات أو أغراض تتعرض للكسر أو القطع، ومن ضمنها الأحذية.
ولا تنسي لصق جميع زجاجات مستحضرات العناية بالجسم والبشرة وغيرها من المواد السائلة لتجنب سكبها داخل الحقيبة.
د.ب/ ص.ش
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
العامل النفسي مهم
نتعرض يومياً لسيل من الأخبار المخيفة عن فيروس كورونا، ما قد يتسبب في حالة من القلق والضيق. إذا سمحت لهذه الأفكار السلبية بالسيطرة عليك، فسيزداد الوضع سوءاً. لذلك ننصحك أن تحاول الاستمتاع بالوقت طالما أنه ليس أمامك بديل آخر.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
عطلة غير تقليدية في الشرفات
مع قدوم فصل الربيع باتت تشرق الشمس أخيراً وتزهر الأشجار من حولنا. إذا كانت لديك شرفة أو حديقة فقم بزرع بعض الورود لنشر الألوان المبهجة من حولك. لا يجب أن يكون لديك حديقة للتمتع بالجو الربيعي، فقط اجلس أمام النافذة مع كوب من مشروبك المفضل وموسيقى تحبها.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
الكتاب خير رفيق
نشكو جميعاً من انشغالنا الدائم بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتنا أو التمتع بقراءة كتاب شيق. الآن جاءتنا الفرصة لذلك! اقرأ كتاباً عن دول أو أماكن تتمنى زيارتها لتكون مستعداً لعطلتك الحقيقية بعد انتهاء أزمة كورونا.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
سفر افتراضي في عوالم الشبكة العنكبوتية
إذا اضطررت لإلغاء رحلتك هذا العام، تستطيع التمتع بعطلة افتراضية عن طريق الأفلام الوثائقية أو برامج الرحلات حول العالم في التلفاز أو شبكة الإنترنت. كما تستطيع أيضاً مشاهدة أفلام شيقة لها علاقة بالسفر والترحال.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
منتجع صحي في منزلك
هل كنت تخطط للاستجمام في أحد المنتجعات الصحية هذا العام؟ الفرصة مازالت سانحة، فكل ما تحتاجه هو بعض المكونات الطبيعية لعمل "ماسك" تجميلي للبشرة والاسترخاء على الأريكة من مشاغل العمل اليومية، مع سماع الموسيقى الهادئة.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
عطلة عائلية
أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
أطباق عالمية في مطبخك
إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
لا تفعل شيئاً!
تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح