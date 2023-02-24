 حيل بسيطة من أجل تقليل النفقات ومنع الشراء غير الضروري | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 25.02.2023

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منوعات

حيل بسيطة من أجل تقليل النفقات ومنع الشراء غير الضروري

تشكل مصاريف المشتريات كابوسا لدى البعض، كما أن الشراء للأمور غير الضرورية يسبب ضياع الأموال. وبالرغم من العروض الكثيرة التي تقدمها المحال التجارية، يجدر بنا الوصول إلى حيل جديدة من أجل توفير المال وتخفيض النفقات.

نقود داخل محفظة

يجب الادخار دائما - بإخراج قسم من النقود من المحفظة والاحتفاظ بها في مكان آخر

شراء الأمور غير الضرورية ليس فقط مزعجًا مع ارتفاع الأسعار - إنه أيضًا غير مستدام. وعندما تعود إلى المنزل تدرك أن العنصر الذي اشتريته لا يلبي توقعاتك على الإطلاق ولا يتم استخدامه حقًا كما ترغب وقد تم إنفاق الأموال عليه دون داع.

مختارات

على سبيل المثال، السراويل باهظة الثمن والتي ينتهي بها المطاف في أقصى ركن من خزانة الملابس، في انتظار ارتدائها في وقت ما. ومع ذلك، يجد الكثير من الناس صعوبة في حماية أنفسهم من المشتريات السيئة. نقدم إليك بعض النصائح التي ستساعدك على التخلص من عادة الشراء للأمور غير الضرورية.

الحاجة الحقيقية

بحسب موقع "فت فور فن" فإن السؤال الأول الذي يجب أن يتبادر إلى ذهنك قبل الشراء، هل أحتاج هذا حقا؟

خاصة مع الملابس أو الأشياء التي لا نستخدمها كل يوم. سيساعدك هذا السؤال أن تأخذ الوقت الكافي للتسوق واتخاذ القرار.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تساعد قاعدة اليورو الواحد في تجنب عمليات الشراء السيئة من الآن فصاعدًا. لقد تم وضع اليورو هنا كمثال فقط، تستطيع بالطبع تطبيق النصيحة الشرائية ذاتها ضمن تسوقك مع تحويل العملة إلى عملتك المحلية، إن كان هذا سيسهل عليك تطبيق النصيحة.

لنفرض مثلا أنك أحببت شراء قطعة ملابس وكان ثمنها 100 يورو، وكنت تحتاج هذه القطعة حقا فيجب عليك هنا أن تسأل نفسك السؤال الثاني هل سأستخدم هذه القطعة 100 مرة على الأقل؟  من الواجب معرفة ذلك، إن كان عدد المرات التي ستستخدم بها قطعة الملابس قليلة، فقد يجدر اقتناء قطعة أخرى أرخص مثلا، فهي ليست من ضمن حاجاتك الأساسية؟

يمكنك توفير المزيد من خلال خدعة 5 يورو

هل لديك ورقة نقدية بقيمة 5 يورو في جيبك؟ احتفظ بها جانبا. في كل مرة تصل فيها إليك قطعة من فئة الخمسة يورو (أو ما يشابهها في عملة بلدك)، احتفظ بها جانبًا وادخرها لأوقات الأزمات. ومع الوقت ستنمو مدخراتك، وستعود نفسك على صرف الضروري فقط، وستكون لديك ميزانية في حال احتجت بعض النقود دون اللجوء إلى الاقتراض من الآخرين.

 

من جهته يرى موقع فاميليه اوند تيب "Familie und Tipp" الألماني المختص بتقديم النصائح للعائلة أن "التسوق الذكي" هو أمر مهم وضروري لكل عائلة، فمتطلبات العائلة كثيرة ومتعددة، ما يجعل مهمة التوفير  أمرًا صعبًا ويتطلب مهارة خاصة،

قبل عملية الشراء، يجب عليك فحص اللوازم الخاصة بك، والتحقق مما تحتاجه بالفعل، فكتابة قائمة بالمستلزمات والأشياء الضرورية، لا تمنع فقط نسيان ما نحتاجه، بل أيضا تمنع  شراء الأمور غير اللازمة وغير الضرورية والتي قد تجذبنا أثناء عملية التسوق.

علاء جمعة

  • أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    شراء الخضروات والفواكه الموسمية

    ينصح بشراء الخضروات والفواكه الموسمية التي تتميز بطيب طعمها وثمنها المناسب نظراً لوفرتها، بينما يجب الابتعاد عن الخضر والفواكه غير الموسمية التي تكون في الغالب غير طازجة ومرتفعة الثمن.

  • أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    الاستفادة من العروض الخاصة

    غالباَ ما تقوم متاجر ومحلات بيع الأغذية بتخفيضات في أسعار بعض السلع من المواد الغذائية وغيرها. لذلك ينصح بأخذ هذه التخفيضات والعروض الخاصة بعين الاعتبار أثناء التسوق لتوفير بعض المال.

  • أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    العبوات الكبيرة أرخص

    يُنصح أيضاً بشراء السلع والمواد التي تكون في العبوات ذات الحجم الكبير. فكلما كانت الكمية أكبر، كلما كان السعر أنسب. ورغم عدم الحاجة إلى كل محتوى العبوات الكبيرة، إلا أن خبراء التسوق ينصحون بشرائها وتقاسم محتواها مع الجيران مثلاً.

  • أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    الابتعاد عن منتجات الشركات المشهورة

    تتميز المنتجات التي تحمل علامة تجارية مشهورة بارتفاع سعرها، لذا ينصح بشراء المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بمتجر الأطعمة لأن سعرها مناسبة، ولا يختلف طعمها كثيراً عن منتجات الشركات المشهورة.

  • أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    شراء الأغذية رغم اقتراب انتهاء صلاحيتها

    انتهاء تاريخ الصلاحية لا يعني بالضرورة أن المنتج الغذائي غير صالح للاستهلاك، إذ يمكن لبعض المنتجات الاحتفاظ بطعمها الأصلي رغم انتهاء صلاحيتها، باستثناء بعض المنتجات الغذائية كالحليب والبيض التي يجب مراعاة تاريخ انتهاء صلاحيتها.

  • أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    كتابة قائمة التسوق

    كتابةُ قائمة التسوق يمكن من توفير الكثير من المال، فهي من جهة، تساعدنا على الاكتفاء بشراء المواد الغذائية التي نحتاجها فقط. بالإضافة إلى أنها تساعدنا في تحديد الأشياء التي نرغب بطهيها، ما يعني تحديد المشتريات بدقة.

  • أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    انتباه... السلع باهظة الثمن في أعلى الرفوف

    يتم في الغالب وضع السلع باهظة الثمن على مستوى النظر تماما، ما يغري المستهلك باقتنائها بدل البحث عن السلع الأرخص سعراً. ومن الحيل الذكية أيضا، التي يتبعها أصحاب متاجر المواد الغذائية، وضع السلع غالية الثمن في الطرف الأيمن من الرفوف، وذلك لأن معظم الأشخاص يتوجهون تلقائياً نحو اليمين.

  • أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    ابتعد عن التسوق وأنت جائع

    هذا ينطبق خاصة على أولئك الذين يتبعون نظام حمية غذائية. وينصح خبراء التسوق بعدم الذهاب إلى التسوق بمعدة فارغة لأن الشعور بالجوع يدفع إلى شراء أكثر مما قد يكون المستهلك في حاجة إليه، كما أنهم يحذرون كذلك من التسوق بشكل عفوي.

  • أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    تجنب المنتجات الغذائية الجاهزة

    غالبا ما تكون الوجبات الجاهزة باهظة الثمن. لذلك ينصح بشراء المواد الغذائية الطازجة. فتحضير الطعام بشكل ذاتي أطيب وكلفته أقل.

    الكاتب: دالين صلاحية