حيل بسيطة من أجل تقليل النفقات ومنع الشراء غير الضروري

شراء الأمور غير الضرورية ليس فقط مزعجًا مع ارتفاع الأسعار - إنه أيضًا غير مستدام. وعندما تعود إلى المنزل تدرك أن العنصر الذي اشتريته لا يلبي توقعاتك على الإطلاق ولا يتم استخدامه حقًا كما ترغب وقد تم إنفاق الأموال عليه دون داع.

على سبيل المثال، السراويل باهظة الثمن والتي ينتهي بها المطاف في أقصى ركن من خزانة الملابس، في انتظار ارتدائها في وقت ما. ومع ذلك، يجد الكثير من الناس صعوبة في حماية أنفسهم من المشتريات السيئة. نقدم إليك بعض النصائح التي ستساعدك على التخلص من عادة الشراء للأمور غير الضرورية.

الحاجة الحقيقية

بحسب موقع "فت فور فن" فإن السؤال الأول الذي يجب أن يتبادر إلى ذهنك قبل الشراء، هل أحتاج هذا حقا؟

خاصة مع الملابس أو الأشياء التي لا نستخدمها كل يوم. سيساعدك هذا السؤال أن تأخذ الوقت الكافي للتسوق واتخاذ القرار.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تساعد قاعدة اليورو الواحد في تجنب عمليات الشراء السيئة من الآن فصاعدًا. لقد تم وضع اليورو هنا كمثال فقط، تستطيع بالطبع تطبيق النصيحة الشرائية ذاتها ضمن تسوقك مع تحويل العملة إلى عملتك المحلية، إن كان هذا سيسهل عليك تطبيق النصيحة.

لنفرض مثلا أنك أحببت شراء قطعة ملابس وكان ثمنها 100 يورو، وكنت تحتاج هذه القطعة حقا فيجب عليك هنا أن تسأل نفسك السؤال الثاني هل سأستخدم هذه القطعة 100 مرة على الأقل؟ من الواجب معرفة ذلك، إن كان عدد المرات التي ستستخدم بها قطعة الملابس قليلة، فقد يجدر اقتناء قطعة أخرى أرخص مثلا، فهي ليست من ضمن حاجاتك الأساسية؟

يمكنك توفير المزيد من خلال خدعة 5 يورو

هل لديك ورقة نقدية بقيمة 5 يورو في جيبك؟ احتفظ بها جانبا. في كل مرة تصل فيها إليك قطعة من فئة الخمسة يورو (أو ما يشابهها في عملة بلدك)، احتفظ بها جانبًا وادخرها لأوقات الأزمات. ومع الوقت ستنمو مدخراتك، وستعود نفسك على صرف الضروري فقط، وستكون لديك ميزانية في حال احتجت بعض النقود دون اللجوء إلى الاقتراض من الآخرين.

من جهته يرى موقع فاميليه اوند تيب "Familie und Tipp" الألماني المختص بتقديم النصائح للعائلة أن "التسوق الذكي" هو أمر مهم وضروري لكل عائلة، فمتطلبات العائلة كثيرة ومتعددة، ما يجعل مهمة التوفير أمرًا صعبًا ويتطلب مهارة خاصة،

قبل عملية الشراء، يجب عليك فحص اللوازم الخاصة بك، والتحقق مما تحتاجه بالفعل، فكتابة قائمة بالمستلزمات والأشياء الضرورية، لا تمنع فقط نسيان ما نحتاجه، بل أيضا تمنع شراء الأمور غير اللازمة وغير الضرورية والتي قد تجذبنا أثناء عملية التسوق.

علاء جمعة