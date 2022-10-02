حيل بائعي الآيس كريم في تركيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الذي يرغب في شراء آيس كريم مرعش في إسطنبول عليه أن يتحلى بالصبر. لأن بائعي الآيس كريم يحبون تقديم عرض صغير للعملاء أثناء البيع وإضحاكهم ببعض الحيل.
عبرت الخارجية التركية عن غضبها من قرار مجلس الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي بتعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، متهمة الاتحاد الأوروبي "بالعمى الاستراتيجي" منتقدة استخدام بعض الدول الاتحاد من أجل مصالح ضيقة.
لقي ثمانية عسكريين مصرعهم في تحطم طائرة إطفاء الحرائق، بعثتها موسكو لمساعدة أنقرة على مواجهة الحرائق المستمرة، وذلك في وقت طلبت فيه تركيا المساعدة من الخارج لمواجهة الوضع.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول