حيل بائعي الآيس كريم في تركيا

مقتل جميع أفراد طاقم طائرة إطفاء روسية في تركيا

لقي ثمانية عسكريين مصرعهم في تحطم طائرة إطفاء الحرائق، بعثتها موسكو لمساعدة أنقرة على مواجهة الحرائق المستمرة، وذلك في وقت طلبت فيه تركيا المساعدة من الخارج لمواجهة الوضع.