 حيل بائعي الآيس كريم في تركيا | يوروماكس | DW | 02.10.2022

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يوروماكس

حيل بائعي الآيس كريم في تركيا

الذي يرغب في شراء آيس كريم مرعش في إسطنبول عليه أن يتحلى بالصبر. لأن بائعي الآيس كريم يحبون تقديم عرض صغير للعملاء أثناء البيع وإضحاكهم ببعض الحيل.

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