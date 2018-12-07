حيل المحترفين: يشترون الملابس من أجل صورة "إنستغرام" ويعيدونها

تحتل مواقع التواصل الاجتماعي مكاناً كبيراً في حياتنا، ويختلف استخدام هذه المواقع تبعاً لكل شخص واهتماماته. ويحاول كثيرون الحصول على أكبر عدد من المتابعين بطرق مختلفة. مؤخراً تبين أن بعض مستخدمي موقع "إنستغرام" المتخصصين في الأزياء والموضة يلجأون إلى اتباع حيلة بسيطة للتمكن من استبدال ملابسهم بكثرة، إذ كشفت دراسة عن توجه جديد لدى المتسوقين عبر الإنترنت، إذ باتوا يشترون الملابس وارتدائها لمرة واحدة والتقاط صورة لهم وهم يرتدونها بغرض نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إعادتها في اليوم التالي للمتاجر، بحسب ما نشره موقع "كوارتز" الإخباري.
ووفقاً للدراسة الصادرة عن شركة بطاقات الائتمان (Barclaycard)، كشف واحد من بين كل 10 متسوقين في بريطانيا عن أنهم يشترون الملابس بغرض التقاط صورة على وسائل التواصل الاجتماعية، والتي يمثل "إنستغرام" أبرزها، ثم التراجع عن شرائها وإعادتها إلى المتجر لاحقاً.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجري على أكثر من ألفي بالغ، أن المتسوقين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عاماً هم الأكثر احتمالاً للقيام بذلك. والجدير بالذكر أن عدد الرجال يفوق عدد النساء، بحسب ما نشره موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية.
وقد لاحظت شركة (Barclaycard) أن إدخال سياسة "جرّب قبل أن تشتري" في متاجر التجزئة عبر الإنترنت، حيث يدفع الناس ثمن الملابس التي طلبوها عبر الإنترنت بعد تجربتها وفي حال أعجبتهم، من شأنه المساهمة في تنامي هذه الظاهرة.
ر.ض/ ي.أ
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هدى قطان
اسمها الذي تشتهر به على مواقع التواصل الإجتماعي وتحمله المواد التجميلية ومستحضرات التجميل يعرفه الجميع: HudaBeauty. لديها أكثر من 20 مليون متابع على تطبيق انستغرام. هدى قطان، تدربت في مدينة هوليوود لتستقر في دبي أخيرا. خبرتها في الجمال وارشاداتها من خلال الفيديوهات التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكسبها شهرة واسعة وجعلها تتربع على قائمة النساء الأكثر تأثيرا في هذا المجال.
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أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي
جويل ماردينيان
كان برنامج "JoelleShow" الخطوة الأولى لجويل ماردينيان نحو الشهرة. جويل التي صار اسمها رمزا للجمال والتجميل، تمكنت من أن تصبح رائدة أعمال ناجحة. فهي تملك الآن مراكز التجميل "Maison de Joelle" وعيادات التجميل " ClinicaJoelle " كما أطلقت مؤخرًا مجموعتها الخاصة من منتجات التجميل" JoelleParis".
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أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي
هيلا الغزال
هي نجمة في موقع يوتيوب، ومؤسسة HaylaTV؛ هيلا الغزال. لها 21 عاماً وتقيم في إمارة دبي، قد أطلقت قناتها الإعلامية المتخصصة في أسلوب الحياة على موقع يوتيوب في يونيو/ حزيران 2013، واستطاعت أن تجذب لها الكثير من المشاهدات والمشاركين الذين بلغ عددهم نحو 3.8 مليون مشترك. كما أسست" HaylaCouture"، وهو متجر ثياب خاص بالعرائس والسهرات.
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أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي
منال العالم
أطباقها سحرت رواد موقع الانستغرام، وصارت اسما على مسمى: منال العالم. حيث يتابعها الكثير من رواد هذا العالم شاهدا لها باحترافيتها في الطبخ وتحضير الأطباق. تنشر منال مقاطع مصورة عن أطباق عربية وشرق أوسطية عبر قناتها على يوتيوب التي تضم أكثر من سبعمائة ألف مشترك. وتؤلف كتبا في مجال تخصصها هذا.
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أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي
نهى نبيل
بدأت مدونتها الإلكترونية Nohastyle في عام 2009. فلاقت استحسانا كبيرا وتزايد عدد متتبعيها تدريجيا لتصير من النساء الأكثر شهرة على الانستغرام. نهى نبيل، بدأت في مجال البرامج التلفزيونية في الكويت وهي ابنة 9 سنوات. حصلت في عام 2008 على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، وانتقلت إلى أميركا حيث تمكنت من الحصول على درجة الماجستير. وهناك اكتشفت حبها لصناعة الموضة.
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أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي
دارين البايض
يتابعها أكثر من 4 ملايين شخص عبر تطبيق انستغرام. اختارت أن تؤلف مقاطع تسجيلات مرئية مضحكة ومرحة، تتألف من حوارات تمثيلية بين الرجال والنساء. دارين البايض، تقيم في المملكة العربية السعودية. وتعد من أهم نجوم قناة موقع يوتيوب الهزلية HowaWaHeya.
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أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي
تيم الفلاسي
تيم الفلاسي، عرفت ببرنامجها الإذاعي TaimShow ، شخصية شهيرة في الإعلام الإلكتروني. هي خريجة تخصص الاتصالات المرئية من جامعة زايد، يصل عدد متابعيها إلى 2.4 مليون شخص عبر تطبيق انستغرام، و 512,149 مشارك على موقع يوتيوب.
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أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي
نجود الشمري
تملك نجود الشمري شعبية كبيرة في انستغرام، تركز تدويناتها في الغالب على حياتها الخاصة والسفر والكوميديا. هي من بين مدونات "أسلوب حياة" المشهورات عربيا، وتقيم في الإمارات حالياً. أغلب مقاطع الفيديو التي تنشرها نجود، تكون إلى جانب أخيها موها، الذي يدير قناة ناجحة في يوتيوب أيضا.
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أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي
سندس القطان
اشتهرت بتخليها عن وظيفتها عام 2006، لتدخل مجال الأزياء والموضة. ومنذ ذلك الحين وسندس تعمل كخبيرة تجميل. شهرتها ساعدتها لتؤسس منتجاتها الخاصة من العطور التي تحمل اسمها، وتباع عبر منصة الموضةboutiqaat.com.
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أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي
نورة بوعوض
بعد 10 شهور من إطلاق قناتها على يوتيوب، شوهدت نورة أكثر من 3 مليون مرة. نورة بوعوض واحدة من تعد أهم خبيرات التجميل في السعودية. شهرتها أكسبتها الكثير من المتابعين، وصارت اليوم تقيم حصصاً تدريبية للنساء في أنحاء المنطقة، ولكل المهتمين بشؤون الموضة. مريم مرغيش