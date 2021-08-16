حيل تساعدك على  إنجاح يومك رغم قلة النوم

يتحول الاستيقاظ إلى كابوس مزعج عندما لا يحصل المرء على عدد كاف من ساعات النوم، ويقل التركيز طوال النهار. لكن بعض النصائح تساعدك على قضاء يوم عمل ناجح رغم قلة النوم. وبشكل عام ينصح الأطباء بالنوم لسبع ساعات على الأقل في الليل، وهو الوقت المناسب لتتمكن من العمل أو الدراسة بمزاج جيد وطاقة كافية في اليوم التالي، لكن هناك بعض النصائح التي استعرضتها مجلة "فوكوس" الألمانية والتي تساعدك على التركيز بأكبر قدر ممكن بعد قضاء ليلة لم تحصل فيها على القسط الكافي من النوم.
1- لا تؤخر توقيت المنبه: تأخير رنين المنبه لخمس دقائق إضافية لن يفيدك على الإطلاق، لذا فمن الأفضل أن تستيقظ فور رنين المنبه ولا تضغط على الزر الذي يؤجل الرنين لعدة دقائق أخرى.
2- الهواء الطلق: يساعد ضوء الشمس والهواء الطلق على تدفئة الجسم وزيادة درجة التركيز.
3- المهام الصعبة أولا: خلص الخبراء وفقا لتقرير "فوكوس"، إلى أن الإنسان يكون في أنشط حالته في الصباح حتى رغم عدم الحصول على قدر كاف من النوم، لذا ابدأ بمهام العمل أو الدراسة الأصعب مع بداية اليوم.
من المهم التأكيد على أن النوم لساعات قليلة يجب أن يكون استثنائي
4- مواعيد للقهوة: لا تشرب القهوة بعد الثالثة عصرا، لأن تأثير الكافيين يمتد لسبع ساعات، فإذا كنت ترغب في النوم الهادئ بعد ليلة مجهدة، فعليك بتجنب القهوة والمنبهات بعد الثالثة. وبشكل عام يفضل تناول فنجانين من القهوة أحدهما في الصباح والآخر بعد وجبة الغداء.
5- لا تتأخر في العمل: يحتاج الإنسان للاسترخاء قبل النوم، لذا حاول قدر الإمكان عدم التأخير في مكان عملك وغادره في الوقت المحدد، ليكون لديك الوقت الكافي لإنجاز مهامك المنزلية والاسترخاء قبل النوم.
ومن المهم التأكيد على أن النوم لساعات قليلة يجب أن يكون استثنائيا فتكرار هذا الأمر له عواقب صحية وخيمة إذ يؤدي إلى الإصابة بالسمنة ويقلل من درجة التركيز العام، كما أن قلة النوم تؤدي إلى تدهور الحالة المزاجية وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالاكتئاب، وفقا لتقرير نشره موقع "إس.اف. تست" الألماني.
ووفقا للأطباء فإن قلة النوم لعدة أيام مسألة يمكن تعويضها سريعا واستعادة الاتزان للجسم مرة أخرى، أما إذا استمر هذا الأمر لفترات أطول، يقدرها الباحثون بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، فإن الأمر يدخل مرحلة الخطورة ويدخل ضمن اضطرابات النوم.
ا.ف/ ع.أ.ج
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أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً
خلل في الغدة الدرقية
تفرز الغدة الدرقية هرمونات تنظم عملية الاستقلاب، وعند الإصابة بقصور في الغدة الدرقية، ينخفض تركيز ثلاثي يودوثيرونين والثيروكسين، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض النبض ويدفع للشعور بالتعب. حتى فرط نشاط الغدة الدرقية يشعر بالتعب، إذ يدفع الخلايا لاستهلاك المزيد من الأكسجين وينتج عن ذلك زيادة في خفقان القلب. ولذا ينصح خبراء الصحة لدى الشعور الدائم بالتعب التوجه للطبيب للتأكد من سلامة الغدة الدرقية.
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أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً
نقص الحديد
يعد نقص الحديد أحد أسباب الشعور الدائم بالتعب، وينتج عن ذلك الإصابة بفقر في الدم، ما يعيق كريات الدم الحمراء عن نقل الكمية الكافية من الأكسجين إلى كافة خلايا الجسم، وينتج عن ذلك شعور دائم بالتعب وقلة في التركيز. وللتغلب على نقص الحديد ينصح خبراء التغذية بتناول السبانخ والبقوليات واللحوم، فضلا عن تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين "C" إذ تعزز امتصاص الحديد في المعدة والأمعاء.
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أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً
تناول أدوية الحساسية
يعاني البعض من مشكلة الحساسية تجاه الغبار في المنزل، ما يدفعهم لتناول الأدوية لتخفيف آثار الحساسية، وغالبا ما تكون هذه الأدوية هي مضادات الهيستامين. صحيح أن هذه الأدوية تقلل من تأثير الحساسية، لكنها تتركز في الخلايا العصبية في الدماغ وتدفع للشعور بالتعب. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يعانون من الحساسية بتناول الأدوية قبل النوم، علما أن تأثير أدوية الحساسية يختلف وفقا لمكوناتها.
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أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً
نقص السوائل
توصل باحثون من كلية الطب في جامعة بنسلفينيا، إلى أن شرب كميات قليلة من السوائل في اليوم يؤثر بشكل سلبي على النوم. وحصل الباحثون على هذه النتائج بعد تحليل بيانات لـ4500 شخص شاركوا في الاختبار. ووجدوا أن النوم و تناول السوائل يرتبطان بعلاقة يمكن وصفها بـ"حلقة مفرغة"، أي من لا يشرب كافيا أثناء النهار ينام سيئا والعكس صحيح. و يوصي خبراء الصحة بشرب مالا يقل عن لتر ونصف من السوائل يوميا.
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أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً
مرضى السكري
يساعد هرمون الأنسولين الخلايا في الجسم على امتصاص الغلوكوز من الدم وتحويله إلى الطاقة اللازمة للجسم. إلا أن هذه العملية الحيوية تكون غير ممكنة لدى المصابين بالسكري من النمط الثاني، ما يدفع مرضى السكري للشعور بالتعب والخمول. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يشعرون بخمول ونعاس أثناء النهار بالتوجه إلى الطبيب لإجراء اختبارات الدم اللازمة والتأكد من عدم الإصابة بالسكري.
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أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً
قلة الحركة
تؤكد العديد من الدراسات أن قلة الحركة تدفع للشعور بالتعب. إحدى هذه الدراسات أجريت عام 2012 من قبل "كوشران كولابوراسييون" وهي شبكة ألمانية مستقلة من الأطباء والباحثين. وشارك في الدراسة حوالي 4000 مريض بالسرطان. ووجد الباحثون أن التمارين الرياضية يمكن أن تخفف من التعب والخمول المرتبطة بمرض السرطان، ما يعني أن الرياضة أو حتى التنزه في الهواء الطلق كفيل بالتخلص من الشعور الدائم بالتعب والنعاس.
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أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً
نقص في فيتامين "B12"
ينتج عن نقص فيتامين B12 في الجسم، فقر في الدم. وغالبا ما يكون ذلك مصحوبا بأعراض مثل التعب وقلة التركيز وشحوب في البشرة. وبما أن فيتامين B12 يكثر في المنتجات الحيوانية، فإن النباتيين هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين B12. وللحصول على الكم الكاف من هذا الفيتامين ينصح خبراء التغذية بتناول سمك السالمون والبيض والجبن، أما النباتيين فعليهم تناول الأعشاب البحرية والملفوف.
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أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً
شرب القهوة
تعد القهوة من المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية. ويعود ذلك إلى الكافيين، لكن الكثير من عشاق القهوة ينسون أن تأثير القهوة قد يستمر لعدة ساعات، ما يعني أن شرب القهوة بعد الظهر قد يمتد مفعوله حتى المساء ويؤثر بدوره على النوم. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يظهر تأثير القهوة لديهم بعد عدة ساعات من شربها بالاكتفاء بشرب القهوة صباحا فقط.
الكاتب: د.ص/DW