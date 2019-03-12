حيلة طريفة للسفر بوزن زائد تحقق شهرة واسعة حول العالم

لاشك أن السفر عبر الطائرة "متعة" لا تقاوم، فوسيلة النقل هذه تختصر مسافات طويلة في ساعات قليلة فقط، كما أنها من بين أكثر وسائل النقل أماناً في العالم. ما يجعل الإقبال عليها كبيراً للغاية في أرجاء متفرقة حول العالم.

ويمكن لهذه "المتعة"، أن تتحول ربما إلى "نقمة" بالنسبة لأي شخص أثناء السفر، لاسيما وأن الطائرات تتخذ بين الفينة والأخرى إجراءات "ضرورية" لمواجهة تكاليف السفر المرتفعة، وتوفير أحسن الظروف الممكنة للمسافرين.

بيد أن مسافراً من اسكتلندا، وجد طريقة ذكية من أجل تجنب دفع أموال إضافية إلى شركة طيران معروفة. ففي رحلة بالطائرة من مدينة نيس الفرنسية إلى اسكتلندا، طلب مسؤول في المطار من المسافر جون إيرفين، دفع تكاليف إضافية بسبب تجاوز حقيبته للوزن المسموح به وهو ثمانية كيلوغرامات، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "الإندبندت" البريطانية.

ولم يتأخر رد جون إيرفين، الذي خطرت في باله فكرة ذكية تُجنبه دفع أموال إضافية، حيث فتح إيرفين حقيبة ملابسه وأخذ في ارتداء ملابسه (حوالي 15 قطعة)، بهدف تخفيف وزن حقيبة السفر، وبالتالي السفر من دون مشاكل.

وقال جوش (17 عاماً)، ابن المسافر جون إيرفين، في تصريحات نقلها موقع صحيفة "ميترو" البريطانية "بعدما طُلب من أبي دفع أموال إضافية قال لي أنظر لهذا، حيث فتح الحقيبة بسرعة وارتدى حوالي 15 قطعة من الملابس لتخفيض وزن الحقيبة"، وأضاف: "لقد ضحكت كثيراً...كما أن المسؤولين في المطار اعتقدوا أن أبي يحاول تهريب شيء ما تحت ملابسه، إلاّ أن الأمور سارت بشكل جيد في نهاية المطاف".

ونشر الابن جوش، فيديو ارتداء أبيه للملابس بسرعة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وحاز الفيديو في وقت وجيز للغاية على تفاعل كبير ، فيما لا يعرف بعد كيف تصرف الأب مع باقي الأمتعة في الحقيبة مثل الأحذية.

ر.م/إ.ف