 حيرة في إسرائيل بسبب انقطاع غامض لنظام ″جي.بي.إس″ بالمجال الجوي | أخبار | DW | 27.06.2019

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أخبار

حيرة في إسرائيل بسبب انقطاع غامض لنظام "جي.بي.إس" بالمجال الجوي

واجه الخبراء الإسرائيليون صعوبة في فهم طبيعة انقطاع غامض في نظام تحديد المواقع العالمي "جي.بي.إس". فقد اختفت إشارات الأقمار الاصطناعية بشكل مفاجئ في شاشات قيادة الطائرات في أجواء مطار بن جوريون.

Operation ESA/DLR Zero Gravity (DW/J. Ospina-Valencia/DLR)

أرشيف

قالت الحكومة الإسرائيلية إن هناك انقطاعات غير مفهومة في عمل نظام تحديد المواقع العالمي "جي.بي.إس" في المجال الجوي الإسرائيلي لكن يجري اتخاذ إجراءات للسماح بهبوط وإقلاع الطائرات بأمان في المطار الدولي الرئيسي.

وجاء الإعلان الصادر عن سلطة المطارات في إسرائيل بعد تقرير أصدره الاتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية أمس الثلاثاء ذكر فيه أن إشارات الأقمار الصناعية من نظام "جي.بي.إس" اختفت من أمام طيارين "كثيرين" في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب.

وأكد بيان لسلطة المطارات حدوث انقطاعات منذ نحو ثلاثة أسابيع، وذكر أن الطائرات المحلقة فقط هي التي تأثرت بينما لم تتأثر أنظمة الملاحة الأرضية.

وأضاف البيان أن السلطات الإسرائيلية عملت منذ بداية المشكلة على تحديد مصدرها وعلاجها.

وعندما سئل عما إذا كانت السلطات توصلت إلى تفسير للعطل، قال متحدث باسم سلطة المطارات "لا. لا أعرف".

وقالت سلطة المطارات "لم تقع في أي مرحلة حادثة تتعلق بالسلامة بسبب تعطل نظام تحديد المواقع العالمي فيما يخص دقة الملاحة ومسارات الرحلات".

وقال الجيش الإسرائيلي إن عملياته لم تتأثر. وقالت متحدثة باسم الجيش "المسألة شأن مدني والجيش يقدم الدعم التكنولوجي بهدف تسهيل حرية الحركة داخل المجال الجوي الإسرائيلي".

و.ب / ح.ز (رويترز)

 

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