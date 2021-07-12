 حيادية جندرية.. ″لوفتهانزا″ تتخلى عن عبارة ″سيداتي، سادتي″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 13.07.2021

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منوعات

حيادية جندرية.. "لوفتهانزا" تتخلى عن عبارة "سيداتي، سادتي"

أكدت مجموعة طيران "لوفتهانزا" الألمانية أنها، والتزاما بالحيادية الجندرية، تخلت عن مخاطبة الركاب بعبارة "سيداتي، سادتي"، وسينطبق ذلك أيضا على مخاطبة جميع العاملين في المجموعة العملاقة.

طاقم طائرة ايرباص (Airbus A321ne) جديدة تدخل الخدمة في شركة لوفتهانزا ـ مطار دوسيلدورف

طاقم طائرة ايرباص (Airbus A321ne) جديدة تدخل الخدمة في شركة لوفتهانزا ـ مطار دوسيلدورف

أكد مجموعة طيران " لوفتهانزا " الألمانية أنها، والتزاما بالحيادية الجندرية، تخلت عن مخاطبة الركاب بعبارة "سيداتي، سادتي"، وسينطبق ذلك أيضا على مخاطبة جميع العاملين في المجموعة العملاقة.

ستصبح عبارة الترحيب "سيداتي وسادتي الأعزاء" جزءا من الماضي على متن رحلات مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران في المستقبل.

فقد قرّرت أكبر مجموعة للملاحة الجوية في أوروبا، التخلّي عن عبارة "سيداتي، سادتي" أثناء التوجّه بالحديث إلى الركّاب، حفاظا منها على حياد الهوية الجندرية.

وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس إن "الطواقم ملزمة باعتماد خطاب يتوجّه إلى الركاب على اختلافهم"، مؤكدا معلومات نشرتها صحيفة "بيلد".

وأفاد المصدر عينه أن الإدارة تشجّع على الاستعاضة عن العبارة بتعابير مثل "أيها الركاب الأعزاء" أو "صباح الخير"، مبررا القرار بضرورة مجاراة "النقاش الجاري في المجتمع والاعتراف بالجميع على اختلافهم".

وأوضح الناطق باسم الخطوط الجوية، التي تضمّ تحت رايتها شركات عدّة مثل "أوستريين إيرلاينز" و"سويس" و"يورووينغز" و"براسل إيرلاينز"، أنه "مسار طويل سيستغرق بعض الوقت".

ولا ينطبق هذا القرار على الركاب فحسب بل أيضا على جميع العاملين في المجموعة.

ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

 

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