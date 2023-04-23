 حياة فوق أقمار المشتري الجليدية؟ | المستقبل الآن | DW | 30.04.2023

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المستقبل الآن

حياة فوق أقمار المشتري الجليدية؟

لم يسبق لوكالة الفضاء الأوروبية أن أرسلت مسبارا في رحلة طويلة تصل الى 6 مليارات كيلومتر وتستغرق 8 سنوات. رحلة غايتها الكشف عما إذا كانت الحياة ممكنة فوق أقمار المشتري جانيميد وكاليستو وأوروبا.

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