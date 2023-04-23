حياة فوق أقمار المشتري الجليدية؟

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لم يسبق لوكالة الفضاء الأوروبية أن أرسلت مسبارا في رحلة طويلة تصل الى 6 مليارات كيلومتر وتستغرق 8 سنوات.
رحلة غايتها الكشف عما إذا كانت الحياة ممكنة فوق أقمار المشتري جانيميد وكاليستو وأوروبا.
قبل دقائق من العد العكسي لانطلاق المسبار "جوس" إلى المشترى تم تأجيل الرحلة بحضور شخصيات مهمة بينها ملك بلجيكا. ومن المقرر أن تستمر رحلة "جوس" ثماني سنوات، سعياً لمعرفة ما إذا كانت هناك على المشترى بيئات مواتية للحياة.
ينطلق اليوم الخميس الصاروخ الأوروبي "آريان 5" حاملاً على متنه المسبار "جوس" بهدف استكشاف أقمار كوكب المشتري في رحلة تستمر لثماني سنوات. ويسعى العلماء لمعرفة ما إذا كانت هناك حياة على أي من هذه الأقمار أم لا.
نجحت المحاولة الثانية لإطلاق صاروخ "أريان 5" حاملاً المسبار الفضائي الأوروبي "جوس" في مهمة إلى كوكب المشتري وأقماره المتجمدة، بحثاً عن بيئات مؤاتية للعيش خارج الأرض، في أول مهمة أوروبية من نوعها.
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