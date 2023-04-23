حياة فوق أقمار المشتري الجليدية؟

إرجاء إطلاق المسبار الأوروبي "جوس" في رحلته إلى المشتري

قبل دقائق من العد العكسي لانطلاق المسبار "جوس" إلى المشترى تم تأجيل الرحلة بحضور شخصيات مهمة بينها ملك بلجيكا. ومن المقرر أن تستمر رحلة "جوس" ثماني سنوات، سعياً لمعرفة ما إذا كانت هناك على المشترى بيئات مواتية للحياة.