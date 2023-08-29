حياة شاب في أفغانستان - عقدان من الزمن بلا سلام

أنتج المخرجان المعروفان عالميا فيل غرابسكي وشعيب شريفي فيلما واقعيا عن فترة نشأة الشاب الأفغاني مير في واحدة من أفقر مناطق العالم والتي شهدت تنافسا دوليا على أراضيها في العقود الماضية.



"انظر إلى الطائرات الأمريكية!" يصيح الصبي مير البالغ من العمر سبع سنوات والمقيم في كهف قرب أنقاض تمثال بوذا في باميان. التقى به مخرجا الفيلم في عام 2001 بعد وقت قصير من الهجمات على مركز التجارة العالمي ودخول القوات الأمريكية إلى أفغانستان. كانت تلك بداية حرب لا نهاية لها على ما يبدو في أحد أفقر البلدان في العالم.









يرافق الفيلم الوثائقي مير خلال العقدين التاليين ويروي قصة شخصية رائعة وسمها الفقر والدمار والأمل والتقدم - إنها قصة حياة في أفغانستان. حياة مؤلفة من عشرين عاما هي ذاتها مدة الحرب الفاشلة ضد حركة طالبان.







شهد مير استيلاء طالبان مجددًا على السلطة في أغسطس 2021 في كابول، وكان حينها مصورًا شابًا. لم يعش مير بسلام في حياته التي تتداخل فيها سيرته الشخصية بأحداث بلاده السياسية.

أثرت الفيلم الوثائقي شهادات جنود وسياسيين وصحفيين عبر تقديم نظرة ثاقبة على المشهد العام "للحرب على الإرهاب" بكل نجاحاتها وإخفاقاتها.



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