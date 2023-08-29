 حياة شاب في أفغانستان - عقدان من الزمن بلا سلام | تقارير جديدة | DW | 29.08.2023

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تقارير جديدة

حياة شاب في أفغانستان - عقدان من الزمن بلا سلام

يروي الفيلم قصة الأفغاني مير على مدى عشرين عامًا، في متابعة طويلة وفريدة لحياته على خلفية التطورات السياسية في وطنه أفغانستان، تطورات تنتهي بانسحاب القوات الدولية في عام 2021.

Aufgewachsen in Afghanistan | Screenshot

أنتج المخرجان المعروفان عالميا فيل غرابسكي وشعيب شريفي فيلما واقعيا عن فترة نشأة الشاب الأفغاني مير في واحدة من أفقر مناطق العالم والتي شهدت تنافسا دوليا على أراضيها في العقود الماضية.

Aufgewachsen in Afghanistan | Screenshot


"انظر إلى الطائرات الأمريكية!" يصيح الصبي مير البالغ من العمر سبع سنوات والمقيم في كهف قرب أنقاض تمثال بوذا في باميان. التقى به مخرجا الفيلم في عام 2001 بعد وقت قصير من الهجمات على مركز التجارة العالمي ودخول القوات الأمريكية إلى أفغانستان. كانت تلك بداية حرب لا نهاية لها على ما يبدو في أحد أفقر البلدان في العالم.
 

Aufgewachsen in Afghanistan | Screenshot



يرافق الفيلم الوثائقي مير خلال العقدين التاليين ويروي قصة شخصية رائعة وسمها الفقر والدمار والأمل والتقدم - إنها قصة حياة في أفغانستان. حياة مؤلفة من عشرين عاما هي ذاتها مدة الحرب الفاشلة ضد حركة طالبان.


Aufgewachsen in Afghanistan | Screenshot


شهد مير استيلاء طالبان مجددًا على السلطة في أغسطس 2021 في كابول، وكان حينها مصورًا شابًا. لم يعش مير بسلام في حياته التي تتداخل فيها سيرته الشخصية بأحداث بلاده السياسية.
 أثرت الفيلم الوثائقي شهادات جنود وسياسيين وصحفيين عبر تقديم نظرة ثاقبة على المشهد العام "للحرب على الإرهاب" بكل نجاحاتها وإخفاقاتها.
 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 21 سبتمبر/أيلول 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 21 سبتمبر/أيلول 2023 – 06:30 UTC
الإثنين 21 سبتمبر/أيلول 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول 2023 – 00:30 UTC
الخميس 24 أغسطس/آب 2023 – 10:30 UTC
الخميس 24 أغسطس/آب 2023 – 14:30 UTC
السبت 26 أغسطس/آب 2023 - 04:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

 

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