حياة جديدة لمبان قديمة

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ينجح الثنائي المعماري التشيكي خيبيك وكريشتوف/ Chybik+Kristof/ في تحويل مبان قديمة ومجمعات بأكملها إلى مباني مستدامة واستخدامها بشكل أكثر كفاءة من خلال تجديدها وتحويل وظائفها.
تشير التقديرات إلى خروج ستة ملايين لاجئ من أوكرانيا هرباً من الغزو الروسي. قوبل الأوكران بالترحاب في وسط أوروبا وغربها. ترغب جمهورية التشيك في الاستفادة الاقتصادية من وجودهم، بيد أن صعوبات تقف في الطريق.
بسبب تغير المناخ، أضحت موجات الحر الشديد جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في أوروبا. فكيف تتعامل المؤسسات وأنظمة الرعاية الصحية في المناطق المتضررة مع موجات الحر الشديدة ومخاطرها على الناس؟
في تطور ملفت، صادق البرلمان الأوروبي على العلامات الخضراء لاستثمارات الطاقة شملت الغاز والطاقة النووية وسط أزمة طاقة غير مسبوقة عقب العدوان الروسي على أوكرانيا، قرار له تداعيات بالغة الأهمية وفق خبراء ألمان وأوروبيين.
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