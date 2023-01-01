حياة جديدة لمبان قديمة

كيف تستفيد التشيك من اللاجئين الأوكرانيين في دعم اقتصادها؟

تشير التقديرات إلى خروج ستة ملايين لاجئ من أوكرانيا هرباً من الغزو الروسي. قوبل الأوكران بالترحاب في وسط أوروبا وغربها. ترغب جمهورية التشيك في الاستفادة الاقتصادية من وجودهم، بيد أن صعوبات تقف في الطريق.