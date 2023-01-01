 حياة جديدة لمبان قديمة | يوروماكس | DW | 01.01.2023

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يوروماكس

حياة جديدة لمبان قديمة

ينجح الثنائي المعماري التشيكي خيبيك وكريشتوف/ Chybik+Kristof/ في تحويل مبان قديمة ومجمعات بأكملها إلى مباني مستدامة واستخدامها بشكل أكثر كفاءة من خلال تجديدها وتحويل وظائفها.

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