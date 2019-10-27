 حياة تحت القصف ـ كيف يتحدى الليبيون ويلات الحرب؟ | سياسة واقتصاد | DW | 06.11.2019

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سياسة واقتصاد

حياة تحت القصف ـ كيف يتحدى الليبيون ويلات الحرب؟

منذ أكثر من ستة أشهر يحاول خليفة خفتر السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، لكن لحد الآن بدون نجاح. وسكان العاصمة يعانون من الحرب والأزمة الاقتصادية والفوضى في البلاد. آنه آلميلينغ تجولت في طرابلس وأعدت هذا التقرير.

Libyen Abzug der Milizen aus Tripolis 21.11.2013 (AFP/Getty Images)

العديد من أصناف السمك معروضة في سوق السمك بالعاصمة الليبية طرابلس حيث يوجد كل ما يصطاده الصيادون من البحر المتوسط. وفي داخل الرواق الذي يضم السوق يعرض التجار بضاعتهم على الزبائن ويقطعون ويزنون السمك ويجهزونه للبيع. يتنقل الزبائن من بسطة إلى أخرى يتحققون من الجودة ويقارنون الأسعار مثلما يفعل محمد البسكاني ووالدته خديجة. "أصدقاء من تونس سيأتون إلينا لتناول العشاء معنا"، يقول محمد البسكاني الذي يعتزم تحضير طبق الكسكس بالسمك، والعائلة نادرا ما تقدر على توفير هذا الطبق الشعبي، لأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت جدا في ليبيا.

مختارات

ستة أشهر قاربت على الانتهاء منذ اندلاع الحرب على مشارف العاصمة الليبية طرابلس دون تقدم جوهري لأيٍ من أطراف الصراع، فماذا يعني هذا بالنسبة لمستقبل الصراع في ليبيا، وهل سيقوّي الجمود العسكري فرص الحل السياسي؟ (24.09.2019)

سباق مع الزمن يخوضه مفاوضون ألمان من أجل توفير شروط النجاح لمبادرة المستشارة أنغيلا ميركل بشأن ليبيا. حسم الصراع حول طرابلس عسكريا سيكون كارثيا بمقاييس عديدة، والمبادرة الألمانية يمكن أن تشكل فرصة أخيرة. (21.10.2019)

وفي هذا السياق تقول خديجة لـ DW: "الحرب هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية. إنها تؤثر على حياتنا اليومية بقوة. وأحيانا نكون مجبرين على التخلي عن أشياء مهمة. والنقص في المال والتكاليف العالية تنغص علينا حياتنا".

وأمام البنوك في الحي القديم لطرابلس يقف الناس في طوابير حيث يجب عليهم الانتظار لساعات لسحب مبالغ مالية صغيرة، لأن البنوك قلما تتوفر على سيولة مالية، والقطاع المالي قد تدهور. فبعد ثماني سنوات من سقوط نظام معمر القذافي تعم الفوضى في البلاد ويقول الناس إن الدولة فشلت، لأنها لا تقدم للمواطنين ما يحتاجونه من مال وأمن وسيادة القانون والعمل والرعاية الصحية.

ضمادة كبيرة ملصقة على دقن شاب الذي يتقدم في ممر المستشفى حيث يبدو متعبا، دخل المستشفى لمعالجته مع بعض زملائه المقاتلين الذين يعاني بعضهم من جروح بليغة. "أُصبت في عنقي. شظية أصابتني ولحسن الحظ لم يكن الوضع سيئا"، يقول المقاتل الشاب لـ DW.

Libyen Bürgerkrieg (AFP/M. Turkia)

استراحة مقاتلين ليبيين

ظروف حياة صعبة

هذا المريض ينتمي لإحدى المجموعات المسلحة التي يوجد الكثير منها في ليبيا. فبعض الميليشيات تدعم الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس بقيادة فايز السراج، وآخرون يقاتلون إلى جانب خليفة حفتر الذي يتطلع إلى إسقاط حكومة السراج والسيطرة على طرابلس. وفي الشهور الماضية تمكن من الاستيلاء على أجزاء واسعة في شرقي البلاد وجنوبها ـ ودعا في أبريل/ نيسان الماضي أتباعه إلى شن هجوم على العاصمة طرابلس، وقال حفتر في خطاب وجهه لمقاتليه قبل بدء الهجوم على طرابلس "أيها الأشاوس الأبطال لقد دقت الساعة وآن الآوان، وحان موعدنا مع الفتح المبين. فتقدموا كما عهدناكم بخطوات بثقة بالله. وادخلوها بسلام على من أراد السلام".

وسقطت منذ ذلك الحين الكثير من القذائف في طرابلس وقتل مئات المدنيين. وفي ضواحي المدينة يمكن مشاهدة سحب الدخان المتصاعد وسماع تبادل إطلاق النار ودوي القنابل. والكثير من سكان طرابلس فقدوا على الأقل أحد الأقارب أو الأصدقاء أو المعارف في هذه الحرب.

شاب في مقهى على الشاطئ يقول إن مواجهات في الليلة الماضية أدت إلى وفاة ثلاثة من معارفه، ويضيف لـ DW بأن "موقع فيسبوك اصبح مثل مقبرة، لأن كثيرين كانوا يملكون حسابات فارقوا الحياة". وأوضح الشاب أنه يفكر في مغادرة البلاد. وحتى الطالبة الشابة خولة ينتابها القلق وتقول لـ DW "نشعر بالخوف فقط عندما نسمع سقوط صواريخ بالقرب منا. لكنها أصبحت جزءا من حياتنا اليومية. لكن الحياة يجب أن تستمر، ونحن نعلم أننا سنموت في أي لحظة".

هذه الطالبة الشابة ورفيقتها تتأملان البحر الذي تتدافع أمواجه الهادئة إلى الشاطئ، والشمس ساطعة والطقس جميل، لكن في الخلف تستمر الحرب.

آنه آلميلينغ/ م.أ.م

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    أزمة في النظام الصحي بدات تلوح في الأفق في ليبيا، والسبب انخفاض مخزون المياه الصالحة للشرب. حوالي 101 من 149 قناة توزيع مياه في ليبيا تعرضت للتدمير. والسبب وراء ذلك هو العمليات القتالية العسكرية وتعطل المصالح الإدارية.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    تتكون ليبيا بالأساس من مساحة صحراوية. بيد أنه في ثمانينات القرن الماضي وتحت قيادة الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي تم بناء شبكة توزيع مياه واسعة من النهر العظيم. وتغذي هذه القنوات أكثر من 70 في الماء من مساحة البلاد بماء عذب. لكن منذ سقوط القذافي بات نظام القنوات يتعرض للتخريب باستمرار.

  • Libyen Bürgerkrieg (AFP/M. Turkia)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    منذ سقوط القذافي في 2011 تعم الفوضى في البلاد. فحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس ضعيفة ولا تبسط سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد. وفي المقابل يسيطر الجنرال المنشق خليفة حفتر بجيشه الوطني الليبي على مناطق واسعة، لاسيما في شرق البلاد.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/H. Ahmed)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    الجيش الوطني الليبي بالتحديد، يستخدم الماء كوسيلة ضغط لفرض طلباته، محلقا بذلك ضررا بالسكان. ففي مايو أرغم مسلحون تابعون لحفتر موظفي إدارة توزيع الماء على قطع المياه طوال يومين عن طرابلس. ومارسوا بذلك ضغوطا لإطلاق سراح أحد السجناء.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    المتمردون ليسوا وحدهم من يستغلون نظام المياه لفرض مصالحهم، إذ يوجد أشخاص أيضا يزيلون أغطية الآبار لبيع أجزائها النحاسية. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت جميع الأطراف في ليبيا من استخدام الماء كسلاح حرب.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    حسب المتحدث باسم اليونيسف، مصطفى عمر، فإن نحو أربعة ملايين شخص لن يصبح بإمكانهم الوصول للماء الصالح للشرب في حال عدم إيجاد حلول للمشاكل. ويحذر عمر من أن التهاب الكبد والكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى قد تكون هي العاقبة.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    مشكلة المياه في ليبيا ليست في نذرتها فحسب، بل أيضا في تلوثها. الباكتيريا ونسبة الأملاح العالية تجعل المياه غير قابلة للشرب في الكثير من المناطق الليبية.


 

مختارات

شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

ليبيا كانت تُعد من أغنى بلدان شمال أفريقيا بفضل احتياطاتها الكبيرة من النفط. لكن الحرب الأهلية قادت البلاد إلى الفوضى. وبسبب النزاع المتواصل قد تنضب المياه في أجزاء واسعة من البلاد، كما يحذر خبراء في الصحة. (03.07.2019)  

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ستة أشهر قاربت على الانتهاء منذ اندلاع الحرب على مشارف العاصمة الليبية طرابلس دون تقدم جوهري لأيٍ من أطراف الصراع، فماذا يعني هذا بالنسبة لمستقبل الصراع في ليبيا، وهل سيقوّي الجمود العسكري فرص الحل السياسي؟

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