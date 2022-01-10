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حياة بدون كمامات

في البرازيل، كما هي الحال في العديد من البلدان الأخرى، يحاول العديد من الناس بكل بساطة تجاهل جائحة كورونا. فعدد من يتلقون اللقاح آخذ في الانخفاض، على الرغم من الزيادة الحادة في عدد الإصابات.