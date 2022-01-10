 حياة بدون كمامات | DW الأخبار | DW | 31.03.2022

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DW الأخبار

حياة بدون كمامات

في البرازيل، كما هي الحال في العديد من البلدان الأخرى، يحاول العديد من الناس بكل بساطة تجاهل جائحة كورونا. فعدد من يتلقون اللقاح آخذ في الانخفاض، على الرغم من الزيادة الحادة في عدد الإصابات.

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وافق البرلمان الألماني على إلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا بعد إقراره لتعديل قانون الحماية من العدوى. وسيظل إلزام ارتداء الكمامات ساريا في الحافلات والقطارات. ويتاح للولايات إمكانية تشديد القيود في حالة ظهور بؤر وبائية.

02.02.2022 Auf der Hohe Straße werden Kunden auf Corona-Regeln hingewiesen, nach denen Besucher die geltende Maskenpflicht beachten sollen. Bund und Länder hatten im Januar beschlossen, dass Verbraucher ohne 2G-Nachweis in vielen Geschäften des Einzelhandels nicht mehr einkaufen können. Inzwischen wurden diese Regeln aber in einigen Bundesländern gekippt durch Gerichte. (Themenbild, Symbolbild) Köln, 02.02.2022

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في وقت تزداد فيه الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم مجدداً، حذرت منظمة الصحة العالمية من الإنهاء المبكر لتدابير احتواء الفيروس. وتنشغل الصين بتجهيز مستشفياتها لمواجهة ازدياد الإصابات بأوميكرون.

Copenhagen/Denmark./28 January 2022/.Denmark will emove all corona restrictions from 1 February 2022,f covid-19 face masks and coronapassport ,oly airtravel requires face mask and covid-19 vacines etc etc. Photo..Francis Dean/Dean Pictures

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لم يعد الدنماركيون ملزمين بارتداء الكمامة أو إظهار الاختبارات السلبية لفيروس كورونا بعد إعلان البلاد رفع كل القيود التي كانت مفروضة بسبب الجائحة. ما يعني أيضا عودة الاحتفالات في الملاهي الليلية والملاعب الرياضية.

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سجل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في ألمانيا ارتفاعاً قياسياً. في وقت شكك وزير المالية الألماني في إمكانية إطلاق برامج إنفاق حكومية جديدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.