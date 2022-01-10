حياة بدون كمامات

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في البرازيل، كما هي الحال في العديد من البلدان الأخرى، يحاول العديد من الناس بكل بساطة تجاهل جائحة كورونا. فعدد من يتلقون اللقاح آخذ في الانخفاض، على الرغم من الزيادة الحادة في عدد الإصابات.
وافق البرلمان الألماني على إلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا بعد إقراره لتعديل قانون الحماية من العدوى. وسيظل إلزام ارتداء الكمامات ساريا في الحافلات والقطارات. ويتاح للولايات إمكانية تشديد القيود في حالة ظهور بؤر وبائية.
في وقت تزداد فيه الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم مجدداً، حذرت منظمة الصحة العالمية من الإنهاء المبكر لتدابير احتواء الفيروس. وتنشغل الصين بتجهيز مستشفياتها لمواجهة ازدياد الإصابات بأوميكرون.
لم يعد الدنماركيون ملزمين بارتداء الكمامة أو إظهار الاختبارات السلبية لفيروس كورونا بعد إعلان البلاد رفع كل القيود التي كانت مفروضة بسبب الجائحة. ما يعني أيضا عودة الاحتفالات في الملاهي الليلية والملاعب الرياضية.
سجل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في ألمانيا ارتفاعاً قياسياً. في وقت شكك وزير المالية الألماني في إمكانية إطلاق برامج إنفاق حكومية جديدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
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