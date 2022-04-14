حياة الليل تعود في برلين

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تسببت جائحة كورونا في عواقب وخيمة على العديد من القطاعات الاقتصادية في العالم، وفي كثير من الحالات اضطرت الدول إلى منح مساعدات لتجاوز الأزمة - ولكن ليس لجميع المؤسسات. في المقابل حققت بعض الشركات ازدهاراً بسبب كورونا.
كشفت جائحة كورونا عن تصدعات في الترابط الاقتصادي بين دول العالم، وأدت الحرب في أوكرانيا إلى أزمة كبيرة في الإمدادات الغذائية وأسواق السلع الأساسية، ما دفع خبراء للقول بتراجع العولمة. فهل بدأ تشكل نظام عالمي جديد؟
تشهد ألمانيا ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، اقترب من حاجز 300 ألف إصابة يوميا، في وقت تشتد فيه المطالب بتخفيف الإجراءات الاحترازية المضادة لكورونا. فما هي الأسباب؟
أدت جائحة كورونا إلى تباطؤ الانتعاش والنمو الاقتصادي حول العالم، لكن الوباء ليس سوى أحد المخاطر التي تهدد تعافي الاقتصاد العالمي. فما هي المخاطر الأخرى التي قد تعرقل نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل؟
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن خطوات واسعة لتخفيف قيود مكافحة كورونا، مشيرا إلى أن بلاده تجاوزت موجة أوميكرون بصورة أفضل مقارنة بدول مجاورة، لكنه حذر من أن الجائحة لم تنته بعد، وطالب بالحذر رغم كل التفاؤل.
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