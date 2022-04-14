DW الأخبار

حياة الليل تعود في برلين

تسببت جائحة كورونا في عواقب وخيمة على العديد من القطاعات الاقتصادية في العالم، وفي كثير من الحالات اضطرت الدول إلى منح مساعدات لتجاوز الأزمة - ولكن ليس لجميع المؤسسات. في المقابل حققت بعض الشركات ازدهاراً بسبب كورونا.