حياة التشرد في تركيا - بين قساوة العيش وضعف المساعدات الحكومية

لكن مساعدة الدولة لهم تبقى محدودة.

تتضح الفجوة بين الأغنياء والفقراء في اسطنبول بشكل متزايد في المدينة البالغ عدد سكانها 15 مليونا. يمكن رؤية المشردين في كل مكان، بالقرب من السياح والمتاجر الفاخرة والمباني الجديدة. ولكن نظرا للدعم المحدود من الدولة يبذل متطوعون جهدهم لمساعدة هؤلاء الناس ويواجهون تحديات تتجاوز طاقاتهم.





اعتادت عائشة توكروكجو البالغة من العمر 54 عاما على العيش في الشارع في الماضي. فبعد سنوات من الدعارة القسرية لم يكن بإمكانها الاستقرار مجددا ولم تجد عملا ولا شقة. في غضون ذلك أصرت على تغيير حياتها وأصبحت الآن تساعد المشردين الآخرين، حيث تعمل في مقهى يمكن للمحتاجين تناول الطعام فيه مجانا.





مصطفى كرمان هو أيضا متطوع لمساعدة المشردين، وفي الوقت نفسه يبحث عالم الاجتماع في هذا الشأن حيث يعد من القلائل الذين يجرون أبحاثهم على هذه الظاهرة في تركيا. وقد قام رفقة والده بتحويل حافلة بريد قديمة إلى مطبخ متنقل حيث يتجول فيها عبر إسطنبول في المساء لتقديم الطعام للمحتاجين المشردين الذين يعيشون في الشوارع، وبعضهم يتجمد بردا حتى الموت في أيام الشتاء الباردة، ولا يكترث كثيرون من سكان المدينة لذلك.



مواعيد البث

DW عربية

السبت 27 أغسطس/آب 2022 – 03:15 UTC

السبت 27 أغسطس/آب 2022 – 13:15 UTC

السبت 27 أغسطس/آب 2022 – 16:15 UTC

السبت 27 أغسطس/آب 2022 – 19:15 UTC

الأحد 28 أغسطس/آب 2022 – 05:15 UTC

الأحد 28 أغسطس/آب 2022– 22:15 UTC

الإثنين 29 أغسطس/آب 2022– 11:15 UTC

الإثنين 29 أغسطس/آب 2022– 18:15 UTC

الثلاثاء 30 أغسطس/آب 2022– 01:15 UTC

الثلاثاء 30 أغسطس/آب 2022– 07:15 UTC

الأربعاء 31 أغسطس/آب 2022 – 09:15 UTC

الأربعاء 31 أغسطس/آب 2022 – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق