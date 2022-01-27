حياء ذكرى المحرقة في ظل تحذيرات من تنامي معاداة السامية

وجهة نظر: دلالة قوية على وحدة الصف ضد إنكار الهولوكوست

ما كان بالإمكان اختيار يوم أكثر رمزية من هذا اليوم، فبعد ثمانين عاما من مؤتمر "فانزيه" تبنت الأمم المتحدة قرارا ضد إنكار الهولوكوست. قرار ينظر إلى الحاضر والمستقبل أكثر منه إلى الماضي، تقول ليزا هينل في تعليقها التالي.