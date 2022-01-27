 حياء ذكرى المحرقة في ظل تحذيرات من تنامي معاداة السامية | مسائية DW | DW | 27.01.2022

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مسائية DW

حياء ذكرى المحرقة في ظل تحذيرات من تنامي معاداة السامية

البرلمان الألماني يحيي ذكرى الهولوكوست ورئيسة البرلمان تحذر من أن معادة السامية لم تعد تقتصر على شرائح معينة من المجتمع وتحث على التحرك.. كيف تريد ألمانيا التصدي لأفكار اليمين المتطرف وكراهية اليهود؟

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