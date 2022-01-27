حياء ذكرى المحرقة في ظل تحذيرات من تنامي معاداة السامية

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البرلمان الألماني يحيي ذكرى الهولوكوست ورئيسة البرلمان تحذر من أن معادة السامية لم تعد تقتصر على شرائح معينة من المجتمع وتحث على التحرك.. كيف تريد ألمانيا التصدي لأفكار اليمين المتطرف وكراهية اليهود؟
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو جميع الدول إلى محاربة إنكار الـ"هولوكوست" ومعاداة السامية وخصوصا على وسائل التواصل. تمت صياغة النص غير الملزم قانونيا، لكنه يرتدي أهمية سياسية كبيرة، من قبل إسرائيل وألمانيا.
في ذكرى "مؤتمر فانزيه" جددت ألمانيا وإسرائيل استنكارهما لإنكار الهولوكوست وكشفتا عن رغبتهما في الدفع تجاه قرار أممي في هذا السياق علاوة على اقتراحات لمواجهة إنكار الهولوكوست على مواقع التواصل.
ما كان بالإمكان اختيار يوم أكثر رمزية من هذا اليوم، فبعد ثمانين عاما من مؤتمر "فانزيه" تبنت الأمم المتحدة قرارا ضد إنكار الهولوكوست. قرار ينظر إلى الحاضر والمستقبل أكثر منه إلى الماضي، تقول ليزا هينل في تعليقها التالي.
غالبا ما تثار فضائح تتعلق بمعاداة السامية في ألمانيا، ويصبح الأمر أكثر حرجا حينما يتعلق الأمر بمعاداة إسرائيل. وبين إسرائيل وألمانيا علاقة مميزة، خصوصا بسبب مسؤولية ألمانيا التاريخية عن إبادة اليهود إبان الحكم النازي.
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