حوت مصاب يعود لعرض البحر بعد علاجه في اليونان

نجح حوت صغير مصاب في الخطم في العودة إلى البحر بعد علاجه إثر جنوحه على شاطئ في جنوب أثينا، على ما أعلنت السلطات اليونانية.

وقال نائب وزير البيئة اليوناني يورغوس أميراس لمحطة "إي آر تي" التلفزيونية الحكومية "إنه حيوان يعيش في أعماق البحار، فكلما طالت مدة بقائه في المياه الضحلة، زادت معاناته الصحية". وأوضح أن الحوت الذي لا تزال حالته مقلقة، أصبح الآن في المياه الواقعة قبالة جزيرة سالاميس.

وتم ترطيب الحوت الذي جرفته الأمواج على الشاطئ جنوب أثينا، وعولج بالمضادات الحيوية قبل مواكبته إلى البحر.

ويرى الخبراء أن الحوت أصيب في الفك السفلي، على الأرجح بسبب مراوح مركب. وقالت ناتاشا كومنينو الأستاذة في جامعة سالونيكي ورئيسة مركز إنقاذ الحيتان اليونانية في أريون لقناة سكاي التلفزيونية "الوضع ليس سهلا مع إصابة كهذه".

إنقاذ حوت صغير مصاب وإعادته إلى عرض البحر بعد معالجته

وتم إنقاذ الحوت الجمعة (28 كانون الثاني/ يناير) من جانب زورق تابع لشرطة حماية المرافق البحرية وغواصين من مركز إنقاذ الحيتانيات اليوناني في أريون.

ورصد فريق أريون الحوت على بعد حوالى 15 كيلومترا قرب شاطئ فولياميني وحاول توجيهه بعيدا عن الشاطئ. لكن الحوت جنح على شاطئ في باليو فاليرو بضواحي أثينا.

ر.ض/ أ.ح