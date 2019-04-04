حوت برمائي بأربعة قوائم وحوافر عاش قبل 43 مليون عام

عثر علماء على حفريات في صحراء ساحلية بجنوب بيرو لحوت برمائي بأربع قوائم عاش في البحر والبر قبل نحو 43 مليون عام. ويعد هذا الاكتشاف حلقة مهمة في مراحل تطور الثدييات البحرية.
وقال العلماء إن الحوت الذي يبلغ طوله أربعة أمتار ويسمى بيريجوسيتوس المسالم، يمثل خطوة انتقالية حاسمة قبل أن تصبح الحيتان متكيفة بالكامل مع الحياة البحرية.
وكانت الأطراف الأربعة تقدر على حمل الحوت في البر وهو ما يعني أنه كان يتمكن من العودة إلى ذلك الساحل الصخري للاستراحة وربما الولادة قبل أن يقضي معظم وقته في البحر.
وتنتهي أطراف الحوت بحوافر صغيرة وربما كانت موصولة بأغشية لمساعدته على السباحة. وفي هذا السياق قال أوليفر لامبرت الخبير في الحفريات بالمعهد البلجيكي الملكي للعلوم الطبيعية الذي أشرف على البحث المنشور بدورية "كارنت بيولوجي": "نعتقد أن هذا النوع من الحيتان كانت تقتات داخل الماء وأن تحركاتها هناك كانت أسهل مقارنة بالبر".
ولم يكن أصل نشأة الحيتان مفهوماً بشكل واضح حتى تسعينيات القرن الماضي عندما اكتشفت حفريات للأجيال الأولى منها. وأظهرت حفريات عدة أن الحيتان نشأت قبل أكثر من 50 مليون عام.
ع.غ/ ع.خ (رويترز)
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