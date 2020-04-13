 حوالي 2 مليون مصاب بفيروس كورونا وتزايد في حالات الوفاة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.04.2020

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أخبار

حوالي 2 مليون مصاب بفيروس كورونا وتزايد في حالات الوفاة

ما تزال أعداد مصابي جائحة كورونا ومن ثم أعداد حالات الوفاة تسجل تزايدا مستمرا، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التي أعلنت عن زيادة قياسية في أعداد المصابين لديها.

الأطباء في سباق مع الزمن لمواجهة تفشي الفيروس. الممرضة الألمانية كورنيليا موللر تفحض أجهزة التنفس

الأطباء في سباق مع الزمن لمواجهة تفشي الفيروس. الممرضة الألمانية كورنيليا موللر تفحض أجهزة التنفس

يقترب عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد من نحو مليوني إصابة على مستوى العالم، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز. وأظهر الإحصاء الذي أجرته الجامعة، ومقرها الولايات المتحدة، ونشر اليوم الثلاثاء (14 أبريل/ نيسان)، أن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها حول العالم تضاعف تقريبا منذ الثاني من نيسان/أبريل ليصل إلى 1.9 مليون شخص، بينما استقر عدد الوفيات العالمية عند 119 ألفا و483 حالة.

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وكانت جامعة جونز هوبكنز التي ترصد حالات الإصابة بـ (كوفيد19-) قد أشارت في وقت سابق أن حالات الإصابة العالمية تجاوزت حاجز المليوني شخص، لكنها قامت بتعديل الرقم في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وسجلت الولايات المتحدة معظم حالات الإصابة، بأكثر من 33% من إجمالي الحالات في العالم، تليها إسبانيا ثم إيطاليا والصين. وحلت ألمانيا في المرتبة الخامسة بأكثر من 130 ألف حالة مؤكدة.

كما سجلت الولايات المتحدة أكثر من 23 ألف وفاة، تليها إيطاليا بـ 20 ألفا و465 حالة وإسبانيا بـ 17 ألفا و756 حالة، حسب جونز هوبكنز.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.htm

"لايمكن الجزم بانخفاض الحالات في ألمانيا"

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2082 حالة ليصل العدد إلى 125098، في رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة بعد أربعة أيام من الارتفاع. وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات ارتفع 170 حالة ليصل العدد إلى 2969.

في هذا السياق قال لوثار فيلر رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء إن انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا في الأيام الماضية ربما
يرجع إلى إجراء عدد أقل من الاختبارات خلال عطلة عيد القيامة. وأضاف في إفادة صحفية "لذلك لا يمكننا حتى الآن (إصدار) تقييم يحدد بشكل قاطع ما إذا كان عدد الحالات ينخفض ​​بالفعل"، مضيفا أنه يجب على الألمان الانتظار واستمرار الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وبحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية، سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الثلاثاء 126600 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 2500 حالة في غضون 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.
وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 2998 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 164 حالة في غضون 24 ساعة.

زيادة يومية قياسية في روسيا

أما في روسيا فقد أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا إن البلد سجل اليوم الثلاثاء 2774 حالة إصابة جديدة بالمرض في زيادة يومية قياسية ليصل العدد الإجمالي للحالات هناك إلى 21102 حالة. وذكر أنه جرى تسجيل 22 وفاة جديدة خلال المساء لتصل حصيلة الوفيات إلى 170 شخصا.

وفي الصين، حيث بدأ الوباء، أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 86 حالة قادمة من الخارج. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن من بين الحالات القادمة من الخارج توجد 79 حالة في إقليم هيلونج جيانج المتاخم للحدود مع روسيا، وأوضحت أن جميعهم صينيون قادمون من روسيا.

ووصل إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 82249 حالة، من بينهم 1170 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج و77738 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، و3341 شخصا توفوا بسبب المرض.

ع.أ.ج / ع ج م ( د ب ا، أ ف ب، رويترز)

  • England Wales | Bergziehen ziehen durch die Straßen von Llandudno (Getty Images/C. Furlong)

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  • Thailand Corona-Pandemie | Affen auf der Straße (Reuters/Soe Zeya Tun)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

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  • COVID-19 Ausganggsperre In Nepal - Kathmandu (picture-alliance/NurPhoto/N. Maharjan)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    الهواء النقي في كاتماندو

    للأسف، أظهر غياب البشر في الفترة الماضية أن وجودهم لم يكن دائماً بالشيء الجيد للأرض. فعاصمة دولة نيبال من أكثر مدن العالم تلوثاً بسبب توافد السائحين عليها كل عام. أما في ظل إجراءات العزل الإجتماعية وتوقف شبه تام للمواصلات في المدينة، تحسنت جودة الهواء بشكل ملحوظ.

  • Deutschland Corona-Pandemie | Berlin (Reuters/Soe Zeya Tun)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    تحسن الهواء في ألمانيا

    في ألمانيا أيضاً قلت إنبعاثات الغازات الدفيئة المتسببة في تلوث البيئة. إذ أن قلة سير السيارات وتحليق الطائرات وقلة العمل بالمصانع أدى إلى انخفاض إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، مما قد يؤدي إلى وصول ألمانيا لهدفها المناخي الذي حددته لعام 2020، في حالة عدم عودة الأوضاع كما كانت عليه سابقاً.

  • Italien Corona-Pandemie | Gondeln in Venedig (Reuters/M. Silvestri)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    عندما يرتدي الغندول غطاءً

    يعود الهدوء لمدينة البندقية في إيطاليا. فالقنوات المائية في المدينة التي عادة ما تضج بالسياح طوال العام أصبحت خالية تماماً، مما جعل المياه أكثر وضوحاً وأصبح بالإمكان رؤية القاع. وصرح المتحدث بإسم المدينة لشبكة سي إن إن أن السبب في ذلك لا يعود لتحسن جودة المياه فحسب، بل أيضاً لقلة حركة القوارب التي تقلب الرواسب من القاع فتجعل المياه غير واضحة.

  • China Huaibei Batterie Produktion (Getty Images/AFP)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    نهاية الإستراحة للبيئة

    بالرغم من استمرار العزل الإجتماعي وتقييد حركة الإنتاج في أغلب مدن العالم، إلا أن الأمور بدأت تعود لطبيعتها في الصين كما نرى في مصنع البطاريات المبين في الصورة بمدينة أنهوي الواقعة بشرق البلاد. وبرغم نشأة فيروس كورونا في الصين، تشير الأرقام إلى تخطيها لذروة الجائحة، مما يعني أن تعود الأمور فيها لما كانت عليه سابقاً، لتنتهي بذلك إستراحة البيئة من أنشطة البشر. الكاتبة: إنيس آيزيله/سلمى حامد


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