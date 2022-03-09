 ″حوار مختلف مع رحمة رياض!″ | جعفر توك | DW | 13.04.2022

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جعفر توك

"حوار مختلف مع رحمة رياض!"

الفنانة العراقية رحمة رياض ضيفة جعفر توك في حوار مختلف من قلب العاصمة العراقية بغداد.

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الفنانة العراقية رحمة رياض ضيفة جعفر توك في حوار مختلف من قلب العاصمة العراقية بغداد.

تحدثت المطربة عن طفولتها وتأثرها بالرحيل المبكر لوالدها الفنان العراقي رياض أحمد.

تمحور النقاش مع رحمة حول واقع المرأة العراقية الذي وصفته بأنه ظالم للنساء بشكل عام مطالبةً بقانون مناهضة العنف الأسري وأشارت رحمة إلى أن ثقافة الشكوى بسبب التعنيف الأسري غائبة في العراق.

أيدت رحمة مطالبة المتظاهرين في تشرين 2019 وطالبت السلطات الكشف عن المتهمين بقتل المتظاهرين.

على الصعيد الشخصي تحدثت رحمة عن حب حياتها الذي وجدته في زوجها ألكس مؤكدة أنها كانت طوال الوقت تريد الارتباط برجل عراقي يتفهم فنها وانشغالها وطبيعة عملها.

 

 

ضيوف الحلقة:
رحمة رياض: فنانة عراقية

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