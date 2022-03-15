 ″حوار مختلف مع رحمة رياض!″ الجزء الثاني | جعفر توك | DW | 19.04.2022

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جعفر توك

"حوار مختلف مع رحمة رياض!" الجزء الثاني

في الجزء الثاني من جعفر توك من قلب العاصمة العراقية بغداد تحدثت الفنانة العراقية رحمة رياض عن رؤيتها لبلدها وانتقادها لبعض الظواهر كالفقر والتسول وعدم الاهتمام والعناية بنظافة الأماكن العامة في العراق.

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في الحلقة أيضا عبرت رحمة رياض عن مواقف اجتماعية عدة حيث عارضت المساكنة واعتبرت المثلية الجنسية هي حرية شخصية لكل شخص. في فقرة المرآة وجهت رحمة رسالة لوالدها المطرب العراقي رياض أحمد وكانت قد صرحت أنها تتمنى لو أن خبر موته ليس حقيقة. وعن والدتها قالت رحمة إنها بحاجة لحلقة كاملة للحديث عن مدى تقديرها لأمها ودورها الكبير في تحقيق رحمة لنجاحها وشهرتها.

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