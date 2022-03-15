"حوار مختلف مع رحمة رياض!" الجزء الثاني

في الحلقة أيضا عبرت رحمة رياض عن مواقف اجتماعية عدة حيث عارضت المساكنة واعتبرت المثلية الجنسية هي حرية شخصية لكل شخص. في فقرة المرآة وجهت رحمة رسالة لوالدها المطرب العراقي رياض أحمد وكانت قد صرحت أنها تتمنى لو أن خبر موته ليس حقيقة. وعن والدتها قالت رحمة إنها بحاجة لحلقة كاملة للحديث عن مدى تقديرها لأمها ودورها الكبير في تحقيق رحمة لنجاحها وشهرتها.