حوار صامت: تبادل ثقافي ألماني روسي

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على مدى عقود من الزمن كانت متاحف برلين الشرقية على اتصال وثيق بالمؤسسات الروسية ـ حتى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ونهاية حقبة الحرب الباردة. لكن الاتصال انقطع بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. انقطاع بعواقب بعيدة المدى.
غزو روسيا لأوكرانيا أثار المخاوف من نشوب حرب عالمية ثالثة، سيما بعد تلويح الرئيس الروسي بوتين بالأسلحة النووية. فما مدى مخاطر نشوب هكذا حرب وهل هذه المخاوف مبررة أم مبالغ فيها؟ DW سألت خبراء ومؤرخين عن آرائهم حول ذلك.
انتقد بابا الفاتيكان زيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الغربية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا واصفا إياه بـ"الجنون"، فيما أكدت ألمانيا أنه من الممكن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا أمام القضاء الألماني.
أعلنت ألمانيا أنها سترسل المزيد من صواريخ ستريلا بالإضافة إلى 2000 قذيفة مضادة للدبابات إلى أوكرانيا. والسويد تعتزم توريد 5000 سلاح إضافي مضاد للمدرعات إلى الحكومة الأوكرانية.
العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.
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