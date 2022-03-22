واحة الثقافة

حوار صامت: تبادل ثقافي ألماني روسي

على مدى عقود من الزمن كانت متاحف برلين الشرقية على اتصال وثيق بالمؤسسات الروسية ـ حتى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ونهاية حقبة الحرب الباردة. لكن الاتصال انقطع بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. انقطاع بعواقب بعيدة المدى.