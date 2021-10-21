 حوار سياسي برعاية دولية في السودان.. هل ينهي الأزمة؟ | مسائية DW | DW | 11.06.2022

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مسائية DW

حوار سياسي برعاية دولية في السودان.. هل ينهي الأزمة؟

في السودان.. استمرار المحادثات المباشرة بين ممثلين عن الجيش وقوى سياسية مختلفة برعاية دولية.. فهل تفضي هذه المحادثات إلى حل للأزمة السياسية في البلاد؟

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