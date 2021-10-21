حوار سياسي برعاية دولية في السودان.. هل ينهي الأزمة؟

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في السودان.. استمرار المحادثات المباشرة بين ممثلين عن الجيش وقوى سياسية مختلفة برعاية دولية..
فهل تفضي هذه المحادثات إلى حل للأزمة السياسية في البلاد؟
يبدو أن السودان قد يشهد خلال الأيام المقبلة حواراً بين المكونين المدني والعسكري إثر المبادرة التي قام بها مجلس السيادة وبدأ وفقاً لها إطلاق سراح المعتقلين تمهيداً لحوار سياسي.. فهل يعود السودان للمسار الديمقراطي قريباً؟
يطلق موفد الأمم المتحدة الخاص الى السودان محادثات لحل الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية قبل أكثر من شهرين.
شد وجذب بين الأمم المتحدة والنظام العسكري في السودان، فيما تقترب الخرطوم تدريجيا من روسيا. الحديث يدور حول تحالف ومصالح مشتركة بين قيادة الجيش وموسكو، والمجتمع المدني السوداني يخشى من عودة السودان إلى العزلة.
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها جراء ارتفاع ضحايا أعمال العنف في غرب دارفور بالسودان ودعت إلى فتح تحقيق عاجل. وارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات الأخيرة بين القبائل العربية وغير العربية إلى أكثر من 200 قتيل وقرابة 100 جريح.
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