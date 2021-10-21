حوار سياسي برعاية دولية في السودان.. هل ينهي الأزمة؟

السودان.. التقارب مع روسيا ينذر بالعودة إلى العزلة الدولية

شد وجذب بين الأمم المتحدة والنظام العسكري في السودان، فيما تقترب الخرطوم تدريجيا من روسيا. الحديث يدور حول تحالف ومصالح مشتركة بين قيادة الجيش وموسكو، والمجتمع المدني السوداني يخشى من عودة السودان إلى العزلة.