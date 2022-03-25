حوار الدوحة يعالج قضايا الأمن العسكري والطاقي

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بدأت بالدوحة النسخة العشرون منتدى الدوحة الدولي للحوار تحت شعار "التحول إلى عصر جديد". وسيتطرق نخبة من رؤساء دول وحكومات وباحثين ومفكرين خلال يومين إلى قضايا اقتصادية وسياسية وبيئية.
في زيارة تأتي ضمن محاولات ألمانيا البحث عن مصادر بديلة للغاز الروسي، وزير الاقتصاد هابيك يلتقي في الدوحة أمير قطر، الإمارة الخليجية التي فتح لها الغزو الروسي لأوكرانيا آفاقا ديبلوماسية وتجارية جديدة.
تعتزم واشنطن مع شركاء دوليين توريد 15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام لتحل محل واردات الغاز الروسية. ويمكن أن تحل هذه الواردات محل حوالي ثلث واردات الغاز الحالية من روسيا.
قال الرئيس الأوكراني إن تلويح روسيا باستخدام السلاح النووي يشجع الجميع على حيازة هذه الأسلحة ما سيدفع مزيدا من الدول لاقتنائها لحماية أنفسها من الغزو. وأضاف أن روسيا دمرت نحو 60 موقعا روحيا في بلاده خلال الغزو.
العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.
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