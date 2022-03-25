 حوار الدوحة يعالج قضايا الأمن العسكري والطاقي | DW الأخبار | DW | 26.03.2022

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DW الأخبار

حوار الدوحة يعالج قضايا الأمن العسكري والطاقي

بدأت بالدوحة النسخة العشرون منتدى الدوحة الدولي للحوار تحت شعار "التحول إلى عصر جديد". وسيتطرق نخبة من رؤساء دول وحكومات وباحثين ومفكرين خلال يومين إلى قضايا اقتصادية وسياسية وبيئية.

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