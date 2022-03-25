حوار الدوحة يعالج قضايا الأمن العسكري والطاقي

كيف تهدد حرب أوكرانيا بزيادة انبعاثات الكربون والتلوث عالميا؟

العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.