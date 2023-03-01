حوادث تسمم البنات في إيران تثير غضب البنات والأهالي

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في إيران مازالت مدارس البنات تشهد حوادث تسمم غامضة مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر. وقد تعرض مئات الطالبات للتسمم في العديد من المدن الإيرانية.
وقع ممثلون لجمعيات وهيئات ومذاهب دينية مؤخرا في تونس اتفاقا للتعايش المشترك. فما هي أهداف هذا الاتفاق وما المغزى منه في سياق الأوضاع التي تجتازها تونس حاليا؟ وهل تؤشر هذه الخطوة إلى وجود صراع مذهبي أو طائفي في البلد؟
أطلق التحالف بقيادة السعودية ما أسماها "عملية ردع شاملة" على مواقع بالعاصمة اليمنية صنعاء، تحت سيطرة الحوثيين. وتقول مصادر إنها أسفرت عن قتلى ومصابين. يأتي الهجوم غداة استهداف الجماعة العمق الإماراتي.
يعاني العراق من جفاف يشتد مع مرور الأيام، ما دفع بالحكومات العراقية للتفكير في إنشاء عدة سدود، أهمها سد مكحول المقرر إنشاؤه في محافظة صلاح الدين. إلا أن السد ورغم إيجابياته الكثيرة قد يتسبب في كوارث بيئية وإنسانية.
منذ أن وطأت قدماها ألمانيا وهي تحلم بسماع لغة أجدادها على لسان أبنائها وأبناء الجاليات العربية في ألمانيا. الباحثة التونسية سماح بلحاج تقترب خطوة أخرى نحو حلمها من خلال "عربيّة" لتعليم لغة الضاد للعرب والأجانب في أوروبا.
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