 حوادث تسمم البنات في إيران تثير غضب البنات والأهالي | DW الأخبار | DW | 02.03.2023

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حوادث تسمم البنات في إيران تثير غضب البنات والأهالي

في إيران مازالت مدارس البنات تشهد حوادث تسمم غامضة مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر. وقد تعرض مئات الطالبات للتسمم في العديد من المدن الإيرانية.

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