حنين لوكاكو إلى إنتر.. هل يخلط أوراق توخيل قبل مباراة ليفربول؟

رغم انضمامه إلى قائمة المدربين بلقب دوري أبطال أوروبا بقيادته لتشيلسي الإنجليزي، إلا أنه لم يُعرف عن المدرب الألماني توماس توخيل إجادته التعامل مع النجوم الكبار في مختلف الأندية التي تولى تدريبها. واليوم يجد توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، نفسه في أزمة قبيل مباراته المهمة مع ليفربول بسبب تصريحات نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، فهل هي نتيجة صعوبة إدارته للعلاقة مع نجم الفريق أم هو تقلب مزاج لوكاكو أم هنالك من دخل على الخط ليفسد الأجواء داخل بطل الأندية الأوروبية؟

المدرب الألماني أكد أن هناك حالة من الإحباط داخل الفريق بعدما كشف روميلو لوكاكو عدم رضاه عن موقفه داخل الفريق، مضيفاً أنه "متفاجئ" وأنه سيجلس مع لوكاكو لينهي هذا الأمر، لكنه أكد أنه لا يرى أي مشكلة مع لوكاكو الذي انتقل للفريق مقابل 98 مليون إسترليني (111 مليون دولار) الصيف الماضي.

وكان لوكاكو قد صرح لشبكة "سكاي" الإيطالية في مقابلة نُشرت أمس الخميس (31 كانون الأول/ ديسمبر 2021) بالقول: "لست سعيداً بالموقف" في تشيلسي". ومن المعروف أن المقابلة كانت قد أُجريت قبل ثلاثة أسابيع.

وقال لوكاكو لشبكة سكاي إيطاليا: "بعد عامين في إيطاليا عملت خلالها كثيراً في إنتر ميلان مع المدربين وخبراء التغذية أشعر أني في حالة جيدة جسدياً لكني لست سعيداً بوضعي في تشيلسي وهو شعور طبيعي". وأضاف بالقول: "أعتقد أن المدرب يفضل اللعب بطريقة مختلفة. حاولت عدم الاستسلام وواصلت العمل بقوة والتحلي بالاحترافية. لست سعيداً بوضعي في النادي لكني سأواصل العمل ولن استسلم".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" أن لوكاكو (28 عاماً) قال بعدها لشبكة "إي.إس.بي.إن" البرازيلية إنه قام بحل جميع المشكلات في محادثة مع توخيل حيث أبلغه بأنه "متعدد الأبعاد"، ولكن المدير الفني تقبل أن لوكاكو كان يشعر بالإحباط بسبب الضجة.

وفي هذا السياق قال توخيل: "لا نحب هذا، بالطبع، لأنه يحدث ضجة نحن في غنى عنها، كما أنها لا تساعدنا. ولكن على الجانب الآخر، لا نريد للأمور أن تتفاقم".

وأكد المدرب الألماني: "تعلم جيداً كيف تكون الأمور، من السهل إخراج السطور من السياق، أن تقلل السطور لتصنع العناوين، ثم تدرك بعدها أن الأمر ليس سيئاً للغاية، أو ما كان يقصده". وأردف بالقول: "ولكن دعونا نكون صريحين، نحن لا نحب هذا، لأنها ضجة لا نحتاجها، نريد بيئة هادئة".

وسجل لوكاكو هدفين في آخر مباراتين خاضهما، حيث سجل هدف فريقه في المباراة التي تعادل فيها مع برايتون 1/1 يوم الأربعاء في أول مباراة يلعبها مع تشيلسي بعد غياب عشرة أيام.

وكان لوكاكو قد أنعش مسيرته في إنتر ميلان وسجل 64 هدفاً خلال موسمين وفاز بلقب الدوري الإيطالي قبل رحيله. وعبر اللاعب البلجيكي عن أمله في العودة للنادي الإيطالي مستقبلاً، وقال "أتمنى من كل قلبي العودة إلى إنتر، ليس في نهاية مسيرتي ولكن في توقيت مثالي أكون فيه في حالة جيدة للفوز بالمزيد من الألقاب. "إنتر له مكانة خاصة في قلبي وسأعود للعب معه وأتمنى ذلك. أعشق إيطاليا". ويستضيف تشيلسي منافسه ليفربول يوم الأحد.

ع.غ/ م.س (د ب أ، رويترز)