 حنين في إسطنبول: رحلة في الترام التاريخي في اسطنبول | يوروماكس | DW | 19.12.2021

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يوروماكس

حنين في إسطنبول: رحلة في الترام التاريخي في اسطنبول

يعتبر ترام T2 التاريخي من معالم مدينة إسطنبول. يسير الترام في شارع الاستقلال على خط لا يتجاوز طوله كيلومترين. لكنه يمر بالعديد من المعالم الثقافية والترفيهية الرائعة.

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