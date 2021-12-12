حنين في إسطنبول: رحلة في الترام التاريخي في اسطنبول

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يعتبر ترام T2 التاريخي من معالم مدينة إسطنبول. يسير الترام في شارع الاستقلال على خط لا يتجاوز طوله كيلومترين. لكنه يمر بالعديد من المعالم الثقافية والترفيهية الرائعة.
لجأ الكثيرون من الأفغان إلى تركيا بسبب الفقر والحرب، وأغلبهم وصل إلى هناك بطريقة غير شرعية في رحلة محفوفة بالخطر. ورغم المضايقات والظروف القاسية في تركيا، إلا أنهم يرفضون العودة خوفا من طالبان التي تزداد نفوذا وقوة.
على وقع التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين و"نية" دول عربية أخرى سلوك الدرب نفسه، تتسارع خطوات المصالحة الفلسطينية لإنهاء سنوات من الانقسام الدامي. ما آخر مستجدات الملف؟ وكيف ينظر إليها فلسطينيون وإماراتيون؟
تبت أعلى محكمة في تركيا بدءا من اليوم في تحويل كنيسة آيا صوفيا السابقة إلى مسجد، في خطوة يأمل الرئيس رجب طيب إردوغان أن تتحقق بالرغم من التوتر الذي يمكن أن تثيره مع دول طالبت أنقره بعدم المساس بالموقع.
هناك الكثير من التشابه الثقافي بين تركيا واليونان، ولكن تاريخ البلدين مثقل بالخلاف والنزاع بينهما. لكن الخاسر من النزاع الحالي بينهما حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط هو شعبا البلدين الجارين.
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