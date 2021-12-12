حنين في إسطنبول: رحلة في الترام التاريخي في اسطنبول

رغم الاعتراضات.. تركيا تمضي في إجراءات تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد

تبت أعلى محكمة في تركيا بدءا من اليوم في تحويل كنيسة آيا صوفيا السابقة إلى مسجد، في خطوة يأمل الرئيس رجب طيب إردوغان أن تتحقق بالرغم من التوتر الذي يمكن أن تثيره مع دول طالبت أنقره بعدم المساس بالموقع.