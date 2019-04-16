 حملة واسعة لجمع التبرعات لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام بباريس | أخبار | DW | 16.04.2019

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أخبار

حملة واسعة لجمع التبرعات لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام بباريس

بعد الحريق المروع الذي دمر أجزاء واسعة من كاتدرائية نوتردام بباريس، انطلقت دعوات وحملات لجمع تبرعات للمساهمة في إعادة بناء الكنيسة العتيقة التي تشكل إرثا ثقافيا إنسانيا، وتسبّب احتراقها صدمة وحزناً في جميع أنحاء العالم.

Frankreich Brand Notre Dame (picture-alliance/NurPhoto/M. Stoupak)

أعلن متحدث باسم فرقة الإطفاء الفرنسية اليوم الثلاثاء (16 إبريل/ نيسان) اكتمال عملية إطفاء الحريق الهائل الذي تسبب في إلحاق أضرار جزئية بكاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس. وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ الهيكل الحجري الأساسي للمبنى الذي يبلغ عمره 850 عاما، إلا أن الحريق الذي استمر لساعات أدى إلى تدمير سقف الكاتدرائية وأجزاء أخرى منها.

وقال مكتب المدعي العام في باريس إنه بدأ تحقيقا بشأن الحريق. وذكرت عدة مصادر في الشرطة أنها تعمل في الوقت الراهن بناء على فرضية أن الحريق كان حادثا.

ووسط صدمة وحزن بسبب الأضرار التي لحقت بالكاتدرائية التي تعتبر أحد أرقى نماذج الطراز المعماري لكاتدرائيات العصر القوطي في فرنسا ويزورها أكثر من 13 مليون شخص سنويا، بدأ التفكير فورا بعملية إعادة البناء. وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة بنائها، وقال أمام الكاتدرائية قبل منتصف الليل بقليل "سنعيد بناءها معا. ستكون بلا شك جزءا من المصير الفرنسي ومشروعنا للسنوات القادمة". وأعلن ماكرون أن حملة تبرعات ستنطلق للمساهمة في إعادة بناء الكنيسة. ومن المرجح أن تكلف عملية إعادة البناء مئات الملايين من اليورو.

مختارات

الكنائس يتم تمويلها في ألمانيا عبر ضرائب تجمعها الدولة من اتباعها فيما المساجد تمول من قبل تبرعات قادمة من الخارج. فهل يمكن "لضريبة المسجد" أو "زكاة المسجد "على غرار ضريبة الكنائس، أن تقلل من تبعيتها لتأثيرات الخارج؟ (26.12.2018)

أنهى الائتلاف الحاكم في ألمانيا خلافاته بشأن ملف لم شمل اللاجئين من ذوي الحماية الثانوية بمقترح يضمن السماح لـ 1000 شخص بالالتحاق بذويهم، لكن المقترح يواجه انتقادات شديدة من قبل الكنائس والمنظمات المهتمة بشؤون اللاجئين. (05.05.2018)

في هذه الأثناء أطلقت مؤسسة (فونداسيون دو باتريموان) الخيرية المعنية بحماية التراث الفرنسي حملة عالمية لجمع تبرعات لإعادة بناء الكاتدرائية "لتنهض نوتردام من تحت أنقاض رماد الحريق من جديد".

وانطلقت حملات أخرى في الولايات المتحدة. وتعهد الكثيرون من جميع أنحاء العالم عبر مواقع لتواصل الاجتماعي بتقديم تبرعات. وتعهد اثنان من أغنى رجال الأعمال في فرنسا بتقديم تبرعات.

وقدم فرانسوا هنري بينو الرئيس التنفيذي لمجموعة كيرينج المالكة لعلامات تجارية منها جوتشي وإيف سان لوران تبرعا بقيمة 100 مليون يورو (113 مليون دولار) كما أعلن الملياردير برنار أرنو المساهم الرئيسي في مجموعة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة تبرعه بمبلغ 200 مليون يورو. وقال بينو في بيان "هذه المأساة تعصف بجميع الفرنسيين وغيرهم ممن يعتنقون قيما روحانية".

من جانبها تعهدت عمدة باريس آن ايدالغو بتخصيص 50 مليون يورو من ميزانية بلدية العاصمة لإعادة بناء الكنيسة. وتبرعت بلدية منطقة "إلا دي فرانس" بمساعدات فورية بقيمة عشرة ملايين يورو. واقترحت آن ايدالغو عقد "مؤتمر دولي للمانحين" في باريس بهدف إعادة بناء من أجل" استقبال "خبراء" و"التمكن من جمع أموال" لهذا الهدف.

وفي ألمانيا أعلن وزير الخارجية هايكو ماس، على تويتر، أن بلاده مستعدة لتقديم مساهمتها التضامنية لفرنسا مضيفا "نقف معا في هذه اللحظات الحزينة. نوتردام يشكل إرثا ثقافيا للإنسانية ورمزا مهما لأوروبا".

وأطلق رئيس وزراء ولاية ساكسونيا في شرق ألمانيا، ميشائيل كريتشمان، حملة تبرعات للتضامن في عملية إعادة بناء كنيسة نوتردام. وقال " يستطيع كل واحد أن يساهم في إعادة بناء الكاتدرائية"، مؤكدا أنها "تخصنا جميعا في أوروبا، وكل واحد يعرف ذلك".

أوروبيا قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إن "أوروبا جريحة. فرنسا جريحة" وتعهد "بتضامن" الاتحاد الأوروبي. من جانبه أكد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، "أريد أن أقول كلمات مواساة وتضامن مع الأمة الفرنسية بأسرها في مواجهة مأساة باريس". وأضاف "ستعيدون بناء كاتدرائيتكم. وأدعو من ستراسبورغ، العاصمة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، جميع الدول الثمانية والعشرين الأعضاء للمشاركة في هذه المهمة. وقال "أعلم أن فرنسا لا تستطيع فعل ذلك بمفردها. لكن على المحك ما هو أكثر من مجرد المساعدة المادية. نبهنا حريق كاتدرائية نوتردام مجددا إلى أننا نرتبط بما هو أكثر أهمية وأكثر عمقا من المعاهدات".

ح.ع.ح/ع.ج.م (أ.ف.ب/د.ب.أ/ك.ب.أ، رويترز)

  • Deutschland Kölner Dom (DW/M. M. Rahman )

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كاتدرائية كولونيا

    ليس من السهل التقاط صورة لبرجي كاتدرائية كولونيا. البرجان يبلغ ارتفاعهما 150 متراً، الكاتدرائية تعتبر ثالث أعلى كنيسة في العالم. استغرق بناؤها أكثر من 500 عام، غير أنها استحقت كل هذا العناء. إذ يعد هذا المبنى القوطي المذهل أحد أشهر المعالم الألمانية.

  • Die Frauenkirche in Dresden (picture-alliance/ZB/T. Eisenhuth)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كنيسة السيدة العذراء

    أنشأت كنيسة السيدة العذراء أو (فراونكيرشه) في دريسدن عام 1743. أعيد افتتاحها بتبرعات من جميع أنحاء العالم بعد الدمار الذي لحق بها في الحرب العالمية الثانية. وتتميز بقبتها الشهيرة في المدينة الباروكية على ضفة نهر الألبه.

  • Deutschland Hamburg Hafengeburtstag 2011Michel und Krusenstern (picture alliance/dpa)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كنيسة ميشائيل

    تعتبر كنيسة القديس ميشائيل أو كما يطلق عليها السكان المحليون "ميشيل"، أجمل كنيسة باروكية في شمال ألمانيا، كما أنها من أهم معالم مدينة هامبورغ.

  • Deutschland Ulm Blick auf Ulmer Münster (picture alliance/robertharding/M. Lange)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كنيسة أولم

    أولم مدينة صغيرة، فيها كنيسة كبيرة يبلغ ارتفاع برجها 161.53 متراً، ويعتبر أعلى أبراج كنائس العالم. يجب أن يتمتع الزوار بصحة جيدة ولياقة لصعود 768 درجة إلى منصة المراقبة. غير أنهم سيكافؤون بمشاهدة منظر رائع في الطقس الجيد، إذ يمكن مشاهدة جبال الألب.

  • Bildergalerie Ruinen des Zweiten Weltkrieges - Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin (Colourbox/V. Voennyy)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كنيسة الذكرى

    يذكر برج الكنيسة القديم بالدمار الذي حل ببرلين في الحرب العالمية الثانية، بينما يذكر البرج الجديد بجهود إعادة البناء. وتعد كنيسة القيصر فيلهلم، التي أعيد تشييدها عام 1961من أهم معالم الجزء الغربي من وسط برلين.

  • Deutschland | Aachener Dom (picture-alliance/dpa/imageBROKER)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كاتدرائية آخن

    وضع كارل الكبير "شارلمان" حجر الأساس لبناء الكاتدرائية في 800 ميلادي، وجعل من مدينة آخن قلب إمبراطوريته. وتعتبر من أهم الكنائس في العالم الغربي، حيث كان الملوك والقياصرة الألمان يتوجون. في عام 1978، كانت كاتدرائية آخن أول مبنى في ألمانيا يدرج ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

  • DW Sendung Check-in - Naumburger Dom (DW/K. Schmidt)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كاتدرائية ناومبورغ

    وهنا تأتي أحدث إضافة لألمانيا، حيث أصبحت كاتدرائية ناومبرغ المعلم الثقافي الثالث والأربعين الذي يدرج ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي في عام 2018. يميز هذه الكاتدرائية الرومانية - القوطية تماثيل من الحجر الرملي مفعمة بالحياة لفنان مجهول.

  • Deutschland Frauenkirche München (picture-alliance/Chromorange/A. Gravante)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كنيسة السيدة العذراء

    تقع كنيسة السيدة العذراء "فراونكيرشه" في قلب العاصمة البافارية ميونخ، حيث يمكن رؤيتها من أماكن بعيدة. ولا يسمح لأي مبنى مجاور أن يزيد ارتفاعه عن 100 متر. صممت أبراج الكنيسة لتكون مشابهة لكنيسة الصخرة في مدينة القدس.

  • Deutschland | Nikolaikirche in Leipzig (picture-alliance/dpa/Bildagentur-online/Schoening)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كنيسة القديس نيكولاس

    تزين الأعمدة التي تعلوها النخلة الجزء الداخلي من كنيسة القديس نيكولاس في لايبزيغ. إضافة إلى وجود عمود أمام الكنيسة وضع إحياء لذكرى الثورة السلمية في خريف 1989، حين كانت كنيسة نيكولاس آنذاك نقطة انطلاق لما عرف بـ"مظاهرات الاثنين" التي أعلنت نهاية ألمانيا الديمقراطية وتوحيد ألمانيا.

  • The Hildesheim Cathedral (Fotolia/panoramarx)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كاتدرائية هيلدزهايم

    تحتضن مدينة هيلدزهايم الواقعة في ولاية سكسونيا السفلى حوالي 40 كنيسة. يرجع تاريخ كاتدرائية تمثال السيدة العذراء، التي تعتبر جوهرة الهندسة المعمارية الرومانية، إلى 1200عام. وتنمو في فناء الدير ما يُعرف باسم "وردة الألف عام".

  • Wallfahrtskirche Birnau (darqy - Fotolia.com)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    بازيليكا بيرناو

    جوهرة باروكية على شواطئ بحيرة كونستانس. يبدو الجزء الخارجي من الكنيسة بسيطاً إلى حد ما، غير أن الجزء الداخلي يفصح عن روعة مذهلة مع عدد لا يحصى من التماثيل، واللوحات الجدارية، والزخارف الفخمة. إضافة إلى ذلك، يعود تاريخ ساعة البرج إلى عام 1750، وتعد أقدم ساعة قيد العمل في ألمانيا.

  • Deutschland | Erfuter Dom (picture-alliance/dpa/dpa-Zentralbild/ZB/B. Schakow)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كاتدرائية إرفورت

    يسار الصورة كاتدرائية القديسة مريم، ويمينها، كنيسة القديس سيفيروس. وترتفع الكنيستان فوق مدينة إرفورت القديمة. من المرجح أن سكان إرفورت كانوا متدينين جداً، أو أغنياء جداً كي يتمكنوا من تشييد العديد من الكنائس. والنتيجة، تحفتان متجاورتان من فن العمارة القوطية. كرستين شميدت / ريم ضوا.


مختارات

زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

يظهر فن العمارة جلياً في العديد من الكاتدرائيات والكنائس، التي شيدت خلال فترات مختلفة في تأريخ ألمانيا وحتى قبل ظهور الدولة الألمانية بمئات السنين. نستعرض هنا مجموعة مصورة مختارة لأجمل الكنائس في ألمانيا. (22.12.2018)  

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