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حملة مداهمات لمكافحة المخدرات في دور للاجئين بألمانيا

شنت السلطات الألمانية حملة مداهمات وتفتيش لمكافحة المخدرات على منازل ونزل إقامة لاجئين في مدينة بادن-بادن ومنطقة راشتات. وقامت الشرطة بضبط كميات من المخدرات كما اعتقلت عدة أشخاص.

أرشيف: حملة مداهمة للشرطة الألمانية ضد المخدرات في برلين (الثامن من يونيو 2022)

أرشيف: حملة مداهمة للشرطة الألمانية ضد المخدرات في برلين (الثامن من يونيو 2022)

أعلن الادعاء العام اليوم (الثلاثاء 24 يناير/ كانون الثاني 2023) في بادن-بادن الألمانية أن حوالي 150 فرد شرطة شاركوا في حملة التفتيش التي تتعلق بشبهة الإتجار في المخدرات في أماكن إقامة اللاجئين، مضيفا أنه جرى أيضا تفتيش منازل منذ الصباح الباكر، وتم ضبط أمفيتامينات وماريجوانا وكوكايين، بكميات لم تتضح بعد.

وبحسب المتحدث، فإن التحقيقات مستمرة منذ العام الماضي، وقال "وجدنا أشخاصا يدخلون الملاجئ ويخرجون ومعهم مخدرات". وذكر المتحدث أنه تم القبض على أشخاص مرارا وهم يتعاطون المخدرات الذين اشتروها - وفقا لاعترافاتهم - في الملاجئ، مضيفا أنه جرى أيضا بيع أقراص النشوة.

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ووفقا للبيانات، رصدت السلطات عشرة من تجار المخدرات المشتبه بهم، من بينهم امرأة، واعتقلت بعضهم مؤقتا صباح اليوم. وتم ضبط كميات أكبر من المخدرات، خاصة في شقة المرأة. ويجري البحث عن مشتبه بهم آخرين في عموم ألمانيا. وأشارت السلطات إلى أن بعض المشتبه بهم لفتوا الانتباه بالفعل من خلال أعمال عنف ارتكبوها في الماضي، لذلك شاركت قوات خاصة في الحملة أيضا. ووفقا للبيانات، شارك مكتب الشرطة الجنائية بولاية بادن-فورتمبرغ أيضا في التحقيقات السرية التي جرت على مدار عدة أشهر.

و.ب / ح.ز (د.ب.أ)

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    الكاتب: نيكولاس مرتين، عبد الرحمان عمار


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