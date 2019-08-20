حملة مداهمات كبيرة في برلين لمكافحة الإتجار بالبشر

أعلنت الشرطة الألمانية وسلطات الجمارك عن تنفيذ حملة مداهمات أمنية في برلين شاركت فيها أعداد كبيرة من قوات الأمن استهدفت ما لا يقل عن مائة موقع بهدف محاربة الاتجار بالبشر وتهريب العمالة الأجنبية.
على خلفية الاشتباه في الإتجار بالبشر، شنت الشرطة الاتحادية الألمانية وسلطات الجمارك حملة مداهمات وتفتيش شملت أكثر من مائة منزل ومحل في العاصمة برلين. وشارك في المهمة 1900 فرد من الشرطة وسلطات الجمارك.
وأعلن الادعاء العام على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الاتهام يتعلق بالإتجار بالبشر واستغلال العمالة وتهريب الأجانب. وكلف الادعاء العام بشن هذه الحملة. ولم تعلن السلطات المزيد من التفاصيل نظرا لسير التحقيقات.
ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)
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