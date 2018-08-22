 حملة مداهمات كبيرة ضد عائلات عربية إجرامية في برلين | أخبار | DW | 27.08.2018

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أخبار

حملة مداهمات كبيرة ضد عائلات عربية إجرامية في برلين

شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش ومداهمات كبيرة ضد عائلات عربية إجرامية في العاصمة برلين. يذكر أن السلطات صادرت مؤقتا الشهر الماضي خلال إحدى الحملات المماثلة 77 من الأصول العقارية بقيمة تزيد عن 9 ملايين يورو.

Deutschland Berliner Ermittler beschlagnahmen 77 Immobilien von Großfamilie | ARCHIV (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

صورة من الأرشيف

قالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية إن الحملة مداهمة وتفتيش جرت في حيي تيرغارتن وكرويتسبرغ، مضيفة أن الحملة مستمرة منذ الساعة السادسة من صباح (اليوم الإثنين 27 أغسطس / آب 2018) ولم تكشف السلطات عن مزيد من التفاصيل بشأن الحملة.

وبحسب معلومات صحيفة "دي فيلت" الألمانية، فإن الحملة تأتي على خلفية انتهاكات لقانون المخدرات على نطاق واسع، حيث يواجه المشتبه بهم اتهامات بالإتجار في الكوكايين. واستعانت الشرطة بكلاب بوليسية خلال الحملة.

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ألمانيا..عملية أمنية توقع بشبكة للدعارة القسرية والاتجار بالبشر

يذكر أن السلطات صادرت على نحو مؤقت في تموز/ يوليو الماضي خلال إحدى الحملات الكبرى ضد الجريمة المنظمة 77 من الأصول العقارية بقيمة تزيد عن 9 ملايين يورو. ويرجح الادعاء العام أنه تم شراء هذه العقارات بأموال من أعمال غير مشروعة.

وفي هذه الواقعة تحقق السلطات ضد 16 متهما من عائلة عربية في حي نويكولن بتهمة غسل الأموال. ويشتبه في أن هذه العائلة متورطة في سرقة عملة ذهبية عملاقة من متحف "بوده" في برلين. ولم توضح الشرطة ما إذا كانت حملة اليوم شملت نفس العائلة.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


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GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

تخطط ألمانيا لتوسيع وحدة الشرطة التابعة لها الموسومة بفرقة GSG9، وذلك نظرا لاستمرار التهديد الإرهابي الذي تتعرض له. وتتمتع هذه المجموعة بتاريخ متميز امتد على زمن تجاوز أربعة عقود. (16.01.2018)  

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