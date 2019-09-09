 حملة مداهمات في عدة ولايات ألمانية للاشتباه في تمويل الإرهاب | أخبار | DW | 11.09.2019

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أخبار

حملة مداهمات في عدة ولايات ألمانية للاشتباه في تمويل الإرهاب

قامت الشرطة الألمانية بمداهمات في عدة مدن ألمانية وذلك في إطار مكافحة تمويل الإرهاب. الحملة تأتي إثر تحقيقات قام بها النائب العام. التفتيش الامني شمل 16 عقارا سكنيا في أكثر من ولاية ألمانية.

Deutschland Polizeieinsatz in Mecklenburg-Vorpommern (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

شنت الشرطة الألمانية صباح اليوم الأربعاء ( 11 سبتمبر/ أيلول) حملة تفتيش ومداهمات في عدة ولايات بشمالي ألمانيا للاشتباه في تمويل الإرهاب. وأعلن الادعاء العام في مدينة فلينسبورغ اليوم أنه جرى تفتيش 16 عقارا سكنيا في ولايات هامبورج وشليزفيج-هولشتاين وميكلنبورج-فوربومرن للاشتباه في تشكيل تنظيم إرهابي.

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يخضع لاجئ سوري شاب للمحاكمة في ألمانيا بعد أن وجه له الادعاء العام تهماً بدعوة آخرين للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي إلى جانب تحميل مواد من على الإنترنت تشرح كيفية التعامل مع المواد الكيميائية وتنفيذ هجمات بالسكين. (06.09.2019)

يعتقد أن مرتكبي الهجمات الإرهابية في باريس وبروكسل وبرلين تحولوا إلى التطرف داخل السجن، فهناك من يدخله مجرما فيخرج متطرفا. في ألمانيا بدأ القضاء والسياسة في السير بخطوات جديدة لحماية السجناء من الوقوع في براثن التطرف. (11.08.2019)

وتأتي الحملة على خلفية تحقيقات أجراها الادعاء العام ضد 11 متهما. وتم القبض على رجلين منحدرين من سوريا (34 و 37 عاما). ومن المنتظر عرضهما أمام قاضي التحقيقات. ويواجه 10 رجال وامرأة واحدة اتهامات بإجراء صفقات مالية غير مشروعة على نحو منظم واحترافي خلال الفترة من كانون أول/ديسمبر عام 2018 حتى تموز/يوليو الماضي.

وينحدر أغلب المتهمين من سوريا. ويُشتبه في أن المتهمين قاموا بتهريب أموال للخارج وحصلوا مقابل ذلك على عمولات تقدر قيمتها بمئات آلاف اليورو، حسبما أعلنت رئيسة الادعاء العام، أورليكه شتالمان- ليبلت. وقالت: "نحقق أيضا في شبهة التمويل الداعم للإرهاب".

وبحسب البيانات، لم يتضح حتى الآن مصدر هذه الأموال، ويشتبه في أنها تدفقت في عدة دول. وذكرت شتالمان-ليبلت أنه تم ضبط مبالغ نقدية كبيرة خلال حملة المداهمات والتفتيش.

ع.أ.ج/ ع.ج.م (د ب أ)

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


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