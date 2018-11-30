حملة مداهمات على خلفية خطر إرهابي في ولايتين ألمانيتين

شنت السلطات الألمانية صباح اليوم الجمعة (22 مارس/ آذار 2019) حملة مداهمات وتفتيش بغرض مكافحة الإرهاب في عدة مدن بولايتي هيسن وراينلاند- بفالتس. وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة فرانكفورت إن الأمر يدور حول الاشتباه في الإعداد لجريمة تعرض الدولة لخطر كبير، وأضافت: "الحملة لا تزال مستمرة". ولم تفصح المتحدثة عن بيانات حول هوية المستهدفين من وراء الحملة أو عدد المشتبه بهم.

ح.ع.ح/ص.ش (أ.ف.ب)