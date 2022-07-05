حملة مداهمات ضد شبكة لتهريب مهاجرين إلى ألمانيا

في عملية مداهمات في عدة دول، اتخذ المحققون إجراءات ضد شبكة تهريب مشتبه بها، قيل إنها جلبت بشكل غير قانوني مئات الأشخاص إلى ألمانيا مختبئين في شاحنات.

وقالت الشرطة الألمانية في بيان إن ستة أعضاء مفترضين في هذه الشبكة أوقفوا الأربعاء (السابع من يونيو/ حزيران 2023) في ألمانيا ورومانيا وبلغاريا خلال هذه العملية. ويشتبه في أن هذه الشبكة "نقلت أكثر من 560 مهاجرا إلى ألمانيا وأكثر من 300 إلى رومانيا"، بحسب الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن "هذه العمليات مكنت من تفكيك شبكة دولية للمهربين، مسؤولة من بين أمور أخرى عن عبور غير قانوني في ظروف غير إنسانية".

ووفقًا للشرطة الألمانية، فقد كان هذا عملًا مشتركًا لمحققين من ألمانيا ورومانيا وبلغاريا وصربيا. كما شاركت الشرطة النمساوية وهيئة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول" في العملية أيضا.

بدأت التحقيقات في نشاط الشبكة بعد جمع شهادات مختلفة من مواطنين أتراك وسوريين على الحدود مع النمسا وجمهورية التشيك وبولندا.

ويبدو أن المهاجرين نُقلوا إلى ألمانيا عبر "طريق البلقان". واستخدم أعضاء الشبكة الشاحنات مما أجبر المهاجرين على الاختباء بين البضائع "في ظروف غير إنسانية لعدة أيام".

وطالب المهربون من 4000 إلى 5000 يورو للنقل من رومانيا. وإجمالاً، بلغت تكلفة الرحلة من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 10000 يورو. وفي التحقيقات التي بدأت منذ نهاية العام الماضي، حددت السلطات 93 عملية نقل من هذا القبيل.

وألقي القبض على سوري يبلغ من العمر 38 عاما في مدينة إيسن خلال مداهمة الأربعاء. وكانت هناك عمليات بحث أخرى في ناون بولاية براندنبورغ، وفي ريغنسبورغ في بافاريا وفي مدينة تيميشوارا الرومانية.

وقالت الشرطة الاتحادية أيضًا إنه تم ضبط سيارات فاخرة وهواتف محمولة وأموال وأدلة أخرى أثناء المداهمات. وشارك حوالى 200 عنصر في العملية في ألمانيا ورومانيا، بينهم 130 في ألمانيا.

يذكر أنه بعد تدفق هائل في 2015-2016، شهدت ألمانيا زيادة أخرى في عدد طالبي اللجوء العام الماضي، مما أربك خدمات الاستقبال.

وفي الشهر الماضي، اعتمدت حكومة المستشار أولاف شولتس إجراءات أكثر صرامة تهدف خاصة إلى تسهيل طرد طالبي اللجوء المرفوضين.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، ك ن أ)