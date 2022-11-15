 حملة جديدة لإطلاق الناشط المصري علاء عبد الفتاح.. فهل تنجح؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.03.2023

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سياسة واقتصاد

حملة جديدة لإطلاق الناشط المصري علاء عبد الفتاح.. فهل تنجح؟

رغم الاهتمام الكبير بقضية الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، خلال قمة المناخ التي استضافتها مصر، فإن الضغط الدولي لم يسفر عن نتيجة. وقد بدأت شقيقته سناء حملة جديدة في أوروبا ولدى الأمم المتحدة لإطلاق سراحه.

الناشط السياسي المصري المعتقل علاء عبد الفتاح

يقضي علاء عبد الفتاح، وهو وجه بارز في ثورة 2011، حكما بالسجن لخمس سنوات بتهمة "بث أخبار كاذبة"

أنهى الناشط السياسي البارز المعتقل في مصر علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن حازت قضيته على اهتمام دولي كبير خلال قمة المناخ التي استضافتها مصر في الشهر ذاته، وأثار قلقا بالغا على حياته. لكن منذ ذلك الحين، لم يتغير الكثير ولم يجد علاء، الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، طريقه إلى خارج السجن.

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ويقضي عبد الفتاح، وهو أحد أبرز وجوه ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "بث أخبار كاذبة"، وقد أمضى جزءا كبيرا من العقد الماضي في السجن.

وفي مقابلة مع  DWقالت شقيقته سناء سيف "جرى نصح عائلتنا بالتزام الصمت للسماح بالضغوط السياسية ولتجد مسارها عقب الدعوات الدولية خلال قمة المناخ (كوب 27)، لكن مرت أربعة أشهر على ذلك ولم يحدث أي شيء."

وعلى وقع ذلك، قررت سناء إعادة إطلاق حملة #FreeAlaa  أو "اطلقوا سراح علاء" وسافرت من أجل ذلك إلى جنيف لدفع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق أممي في قضية سجن علاء والآخرين من السجناء السياسيين في مصر. وقالت إنها تحدثت مع السياسيين "الذين وعدوا بتقديم المساعدة خلال قمة كوب 27".

الاقتصاد.. كلمة السر

وعلى الصعيد الرسمي، تنفي مصر وجود سجناء سياسيين بشكل قاطع، فيما تتم محاكمة المعارضين والمنتقدين للسلطات بتهمة "الإرهاب" أو "إثارة الإضطربات". وتقدر منظمات حقوقية وجود ما بين 65 ألف و 70 ألف سجين سياسي في مصر.

مظاهرة احتجاجية في لندن لدعم وإطلاق سراح الناشط المصري علاء عبد الفتاح 12.11.2022

قالت سناء سيف إن حملات الدعم والتضامن على مستوى العالم ساعدت في بقاء شقيقها علاء عبد الفتاح على قيد الحياة

وفي مقابلة مع  DWقال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن، إن "السجون المصرية تكتظ بسجناء الرأي". وأضاف أن "الضغوط الدولية كانت محورية، ولهذا رأينا تحركا للإفراج عن جزء صغير من (المعتقلين السياسيين) في العام الماضي. لكننا نرى مرارا وتكرارا أنه يتم اعتقال عدد أكبر من الأشخاص الذين يتم إطلاق سراحهم".

لكن كالداس يرى أن عمليات الإفراج لا تدل على "تحول هيكلي، بل محاولة لصرف الانتباه عن حملة الحكومة المستمرة لقمع المعارضة من خلال سجن المنتقدين والنشطاء وحتى عدد من محاميهم بمن فيهم المحامي محمد الباقر الذي يدافع عن علاء عبد الفتاح".

ومع ذلك، يعتقد كالداس أن هناك سببا آخرا وراء عمليات الإفراج الأخيرة، إذ "تسعى  مصر  لتحسين صورتها على الساحة الدولية، فيما تسعى جاهدة للحصول على دعم مالي دولي لتجاوز أزمتها المالية الحالية".

فبعد سنوات من التباطؤ الاقتصادي الذي تفاقم جراء جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، كاد الاقتصاد المصري أن يصل إلى مرحلة الانهيار التام في وقت سابق من هذا العام، ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التدخل في فبراير / شباط حيث أقدم على إصلاحات شملت بيع أصول شركات أو بنوك مملوكة للدولة، وعمدت الحكومة على خفض الإنفاق العام.

وجاء ذلك استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي الذي ربط قرضه بقيمة 3 مليارات دولار بشرط الشروع بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية. ومع ذلك، لا يزال معدل التضخم مرتفعا ووصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 31,9 بالمائة الشهر الماضي، وفقا للبنك المركزي المصري.

سناء سيف خلال مؤتمر صحفي في القاهرة 17.11.2022

في مقابلة مع DW دعت سناء سيف أوروبا والأمم المتحدة للضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراح شقيقها علاء

 

مزيد من التدهور!

لكن ليس الوضع الاقتصادي فقط  يتسم بالهشاشة، وضع المنظمات المدنية أيضا صعب خاصة بعدما ألزم قانون صدر في عام 2019 المنظمات الحقوقية وغير الحكومية بضرورة تسجيلها لدى الحكومة وخضوع عملها ومصادر تمويلها للتمحيص من قبل السلطات. والحادي عشر من أبريل / نيسان المقبل آخر موعد للتسجيل.

وفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" جرى تسجيل 32 ألف منظمة من أصل 52500 تحت فئة "العمل المدني" لدى وزارة التضامن الاجتماعي حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ورغم ذلك، قالت إدارة موقع "مدى مصر"، الذي يعد آخر مصدر إخباري مستقل في البلاد، إنها تسعى منذ سنوات للحصول على ترخيص بموجب قانون جديد  ينظم الصحافة، لكنها لا تتلقى ردودا على استفسارات متكررة تقدمت بها.

ويحظر القانون التعاون مع "جماعات أجنبية" أو نشر نتائج استطلاعات الرأي دون موافقة حكومية، كما يحظر القيام بأي محاولة قد تمس "الأمن القومي". فيما تضطر المنظمات إلى دفع غرامة تتراوح ما بين 50 ألف ومليون جنيه في حال مخالفة القانون.

وكتب آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في مقال نُشر على موقع المنظمة قبل أيام، جاء فيه أن السلطات المصرية "تجبر الجمعيات على الاختيار بين العمل في ظل ظروف تجعل العمل المستقل مستحيلا أو مواجهة الإغلاق الفوري". وأضاف أن "تقييد الجمعيات المستقلة وإسكاتها يقضي على مساحة المناقشات النقدية ويُعرقل الجهود الرامية إلى ضمان مساءلة الحكومة، وكل هذا يُضر بمصر."

بدوره، يقول إيبرهارد كينلي، أستاذ بالمركز القومي الفرنسي للبحث العلمي، إن "الطريقة الوحيدة للتغلب على أزمة حقوق الإنسان في مصر على المدى الطويل تتمثل في تحقيق النمو الشامل والمستدام".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماع للجامعة العربية في القاهرة 12.02.2023

يقول مراقبون إن مصر في حاجة إلى تحسين سجلها الحقوقي إلى جانب معالجة الأزمة الاقتصادية

ويرى في مقابلة مع  DWأن حرية الفكر والتعبير ليست ركيزة أساسية للابتكار والنجاح فقط، وإنما ركيزة لتحسين الاقتصاد  أيضا، مضيفا بأنه "لن تحقق مصر نموا عاما إلا إذا جرى احترام حقوق الإنسان، لكن الحكم الاستبدادي في مصر لا يوفر أيا من هذه الإجراءات في الوقت الحالي".

ألمانيا تتعهد بممارسة المزيد من الضغوط

ومع ذلك، أكد السيسي في قمة "كوب 27" خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومبادرة للحوار الوطني ولجنة "العفو الرئاسي".

وفي تعليقها، قالت سناء سيف "أعتقد أن هذا الأمر وهمي، لكن لا يزال الأمر يحمل في طياته بعض الأهمية؛ لأن مثل هذه التصريحات تظهر أن الضغوط الدولية تؤتي ثماره".

ويحدوها الأمل في أن الاجتماعات التي سوف تعقدها في جنيف أن يكون لها تأثير وتقول إن "الضغوط الدولية مطلوبة".

وأكدت الخارجية الألمانية مؤخرا أن المسؤولين الألمان يتبادلون وجهات النظر بشأن مباحثات سناء سيف في جنيف، وقال الناطق باسم الخارجية في مقابلة مع DW إن "الحكومة الألمانية دأبت على الدفاع عن حقوق علاء عبد الفتاح وإطلاق سراحه وكذلك محاميه محمد الباقر، وستمضي قدما في ذلك".

تزامن هذا مع ما نُقل عن علاء عبد الفتاح بأنه لن يضرب على الطعام مجددا، لكن السبب وراء ذلك ليس اعتقاده بأن الضغوط الدولية  سوف تسفر عن إطلاق سراحه. وأضافت سناء سيف "شقيقتي منى حامل ولا نريد زيادة الضغوط عليها. لذلك اتفقنا على أنه لن يبدأ إضرابا آخرا عن الطعام حتى ترزق بمولودها الجديد. لذا نستعيض عن ذلك باستئناف الحملة لإطلاق سراح علاء".

جينفر هوليس / م ع

  • وائل غنيم

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    وائل غنيم (40 عاماً)

    مهندس حاسوب مصري، شغل منصب المدير الإقليمي لشركة غوغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعد أحد أبرز مفجري الثورة من خلال تأسيس صفحة "كلنا خالد سعيد"، التي لعبت دوراً رئيسياً في تعبئة الشباب المصري للتظاهر ضد نظام مبارك. يقيم منذ عام 2014 في الولايات المتحدة. وبعد غياب طويل، عاد إلى الظهور عام 2019 من خلال فيديوهات مثيرة للجدل ظهر فيها حليق الرأس والوجه تماماً وبدا فيها يائساً بسبب الأوضاع في بلده.

  • ماهينور المصري

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    ماهينور المصري (35 عاماً)

    محامية مدافعة عن حقوق الإنسان. كانت من أوائل النشطاء الذين كشفوا عن وقائع مقتل خالد سعيد، وهو الحدث الذي أشعل ثورة يناير. حكم عليها بالسجن لمدة عام في 2013، ثم لعامين في 2014، ونالت جائزة "لودوفيك تراريو" الفرنسية الدولية في 2014. وفي أيلول/سبتمبر عام 2019 اعتقلت من قبل السلطات المصرية ولاتزال تقبع في السجن.

  • علاء عبدالفتاح

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    علاء عبدالفتاح (39 عاماً)

    مدون ومبرمج وناشط حقوقي مصري. يعد من أبرز وجوه ثورة يناير. عُرف بنشاطه عبر مدونة "دلو معلومات منال وعلاء" التي أطلقها مع زوجته عام 2004 لدعم الصحافة المحلية. اعتقل في عهد مبارك قبل اندلاع الثورة، كما تم توقيفه في عهد مرسي. وفي عهد السيسي اعتقل عام 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، لم يكد يخرج منه حتى أعتقل ثانية في عام 2019. ويقبع منذ ذلك الحين في سجن طرة، حيث يتعرض للتعذيب، بحسب العفو الدولية.

  • أحمد ماهر

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أحمد ماهر (40 عاماً)

    ناشط سياسي ومهندس مصري. أسس حركة "6 أبريل" المعارضة التي كان لها دور رئيسي في تنظيم المظاهرات. وشغل منصب المنسق العام لها حتى عام 2013. اعتقل ثلاث مرات في عهد مبارك ومرة في عهد مرسي. وفي نهاية عام 2013 حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة "التحريض ومخالفة قانون التظاهر". وتم إطلاق سراحه عام 2017، مع المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات أخرى.

  • إسراء عبدالفتاح

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    إسراء عبدالفتاح (43 عاماً)

    صحفية وناشطة مصرية، من أبرز الرموز النسائية لثورة يناير، وهي من مؤسسي حركة "6 إبريل" المعارضة الداعية للمظاهرات. اعتقلت عدة مرات قبل اندلاع الثورة، ثم أصبحت من أشد المعارضين لحكم الإخوان. وبعد الإطاحة بمرسي، ابتعدت عن النشاط السياسي، لتعود إلى دائرة الضوء مؤخراً بعد اعتقالها في 2019.

  • أحمد دومة

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أحمد دومة (35 عاماً)

    صحفي وناشط سياسي مصري، ومتحدث سابق باسم "ائتلاف شباب الثورة"، إحدى الحركات الشبابية التي ظهرت بعد ثورة يناير. اُعتقل وسجن عدة مرات، في عهد مبارك وفي فترة حكم المجلس العسكري وفي عهد مرسي. أدين بالسجن المشدد 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه (330 ألف دولار) في قضية التعدي على مبان حكومية ومنها مبنى مجلس الوزراء.

  • أسماء محفوظ

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أسماء محفوظ (35 عاماً)

    ناشطة سياسية مصرية لمع نجمها إبان ثورة يناير. وهي عضو مؤسس في حركة 6 أبريل. في عام 2011، كانت أسماء ضمن خمسة من ناشطي الثورات العربية الذين فازوا بجائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يمنحها الاتحاد الأوروبي. لاتزال أسماء تقيم في مصر، وتقول إنها ممنوعة من السفر منذ ست سنوات.

  • محمد البرادعي

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    محمد البرادعي (78 عاماً)

    دبلوماسي وسياسي حصل على جائزة نوبل للسلام 2005 بالمشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عمله مديرا لها. عاد إلى مصر في 2010 وأصبح رئيس الجبهة الوطنية للتغيير المعارضة التي شاركت في الدعوة لإسقاط نظام مبارك. في عام 2012 أسس حزب الدستور الذي انضوى تحت راية جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلت المعارضة الرئيسية ضد مرسي. عُيِّن بعدها نائباً للرئيس المؤقت للشؤون الخارجية، لكنه استقال وغادر إلى فيينا.

  • محمد البلتاجي

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    محمد البلتاجي (58 عاماً)

    طبيب مصري وعضو سابق في مجلس الشعب المصري وأحد قادة الإخوان البارزين. يصفه الإخوان بـ"القائد الميداني الأول" لثورة يناير، عبر مشاركته في المظاهرات. اعتقل بعد الإطاحة بمرسي، وصدرت بحقه عدة أحكام بينها الإعدام والمؤبد، ولايزال في السجن. إعداد: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


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