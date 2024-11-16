حملة ترامب تعيد النظر بترشيح وزير الدفاع المتهم باعتداء جنسي

اختاره دونالد ترامب وزيرا للدفاع: اسمه بيت هيغسيث وعمره 44 عاما وهو ضابط أمريكي سابق ومذيع في قناة "فوكس نيوز" لكنه متهم باعتداء جنسي عام 2017 -بحسب الشرطة- وقد يصبح قائدا لأول قوة عسكرية في العالم رغم عدم امتلاكه خبرة.

يتهم الضابط السابق في الحرس الوطني الأمريكي ومذيع قناة "فوكس نيوز" بيت هيغسيث -الذي اختاره دونالد ترامب لشغل حقيبة الدفاع- باعتداء جنسي عام 2017 بحسب الشرطة. ولم تقدَّم أي شكوى في هذه القضية، إلا أن نشرها في الصحافة هز الفريق الذي يشكله ترامب خلال العملية الانتقالية، إلى حد إعادة النظر بالقرار المفاجئ بتعيين هيغسيث البالغ 44 عاما، على رأس وزارة الدفاع، بحسب مجلة "فانيتي فير".

وقد يصبح المذيع عبر القناة المفضلة لدى المحافظين الأمريكيين مسؤولا عن قيادة أول قوة عسكرية في العالم رغم أنه لا يملك أي خبرة. وأكدت الشرطة في مونتيري في ولاية كاليفورنيا (غرب) الخميس 14 / 11 / 2024 أنها حققت في أكتوبر / تشرين الأول 2017 "للاشتباه باعتداء جنسي" في أحد الفنادق تورط فيه بيت هيغسيث.

المذيع هيغسيث "نفى بشدة كل الاتهامات"

وأفادت الشرطة بأن آثار كدمات كانت ظاهرة على الفخذ اليمنى للضحية المفترضة. وقال تيموثي بارلاتور محامي بيت هيغسيث لمجلة "فانيتي فير" إن هذا الاتهام "حققت شرطة مونتيري فيه... ولم تعثر على أي إثبات". وقال ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات في حملة دونالد ترامب، إن المذيع "نفى بشدة كل الاتهامات". وأضاف "لم تقدَّم أي شكاوى"، مؤكدا "أنه يتطلع إلى أن يصادق على ترشيحه" مجلس الشيوخ.

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وتصدر عناوين الأخبار في واشنطن اختيارُ ترامب المذيع لتولي وزارة الدفاع التي تدير شؤون 3,4 ملايين جندي وموظف مدني وتخصَّص لها موازنة ضخمة تفوق 850 مليار دولار سنويا. ويتوقع أن تكون المناقشات في مجلس الشيوخ حول المصادقة على تعيينه ساخنة رغم الغالبية الجمهورية في الكونغرس.

مُعارض لوجود نساء في القوات المقاتلة

وفي مواقفه الأخيرة أدان بيت هيغسيث الميول التقدمية داخل الجيش الأمريكي، كما عارض وجود نساء في القوات المقاتلة. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن خريج جامعتي "برينستون" و"هارفرد" تزوج ثلاث مرات. وانتهى زواجه الأول في عام 2009 بسبب خيانته.

أما زواجه الثاني فانتهى في سبتمبر / أيلول 2017، بعد شهر من ولادة طفل أنجبه من منتجة في قناة "فوكس نيوز" أصبحت منذ ذلك الحين زوجته الثالثة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ع.م / ف.ي (أ ف ب)