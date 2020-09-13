 حملة انتخابية بالكلاشينكوف.. ميليشيات يمينية في الولايات المتحدة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.09.2020

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سياسة واقتصاد

حملة انتخابية بالكلاشينكوف.. ميليشيات يمينية في الولايات المتحدة

عشرات المجموعات اليمينية المسلحة تحاول أخذ دور الشرطة. وتعمل على كتم الأصوات المعارضة والتصدي للاحتجاجات في مختلف المدن الأمريكية. وسط انقسام كبير مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية.

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فيديو: ميليشيا موالية لترامب تتسلح، ومواضيع أخري

يقف بيتر دياز في ميدان سري لإطلاق النار في غابة بولاية واشنطن، حيث تشكلت حوله مجموعة صغيرة من الناس. إنه يوم أحد حار من أيام شهر أغسطس/آب. بنادق أوتوماتيكية صوتها يصم الأذنين، والهواء مليء برائحة الغبار والتستوستيرون.

دياز، صاحب جسم رياضي بشعر قصير ونظارات شمسية عاكسة، هو قائد مجموعة "الذئب الأمريكي" للدفاع المدني. يضحك عندما يتكلم، يمزح، ويوزع بطاقات العمل الخاصة به، مرددا عبارة "من أجل الجيدين".

"الجيدون" هم بالنسبة لدياز الوطنيون الأمريكيون، المعجبون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسياسته وتصميمه وبالطبع دفاعه عن حق امتلاك السلاح المنصوص عليه في الدستور. "أخبار عاجلة، لا أهتم" عبارة مكتوبة على قميص أحدهم. بعضهم يحملون مسدسات على الخصر أو بندقية على الكتف.

مخاوف من ما يشبه حربا أهلية

رجل الأعمال بيتر دياز (38 عاما)

رجل الأعمال بيتر دياز (38 عاما)

يريد دياز كسب هؤلاء "الجيدين" للانضمام لمشروعه: جيش صغير من المدنيين. كان هناك 181 من تلك الميليشيات في عام 2019، بحسب دراسة مركز قانون الحاجة الجنوبي، وهي في ازدياد. ما يجمعها هو قربها من الرئيس الأمريكي ترامب، ورفضها لوسائل الإعلام التقليدية وميلها للسلاح. وهذا مصدر خطورتها الأكبر، يحذر باحثون اجتماعيون ومؤرخون، منذ مدة. فقبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية وفي خضم التوترات والاحتجاجات يقوم أفراد هذه المجموعات بشحن المزاج العام في البلاد، ويتحركون مع احتجاجات "حياة السود مهمة"، مطلقين الرصاص على متظاهرين.

البعض يحذر من الانزلاق في ما يشبه "حربا أهلية"، إذا تأزم الوضع أكثر. الانتخابات القريبة وإعلان ترامب أنه قد لا يقبل نتيجتها، تؤجج المزاج العام.

رجل الأعمال بيتر دياز (38 عاما) لم يفكر بموضوع الحرب، عندما أسس الميليشيا قبل ثلاثة أشهر، بتكلفة 180 ألف دولار من ماله الخاص. كما أنه لا يرغب في تسميتها ميليشيا أو مجموعة دفاع مدني، لأن ذلك مفزع، كما يقول. وبدلا من ذلك يتحدث عن "حركة سياسية" قادمة مباشرة من "وسط المجتمع".

النضال بالكلاشينكوف من أجل القيم الأمريكية

ولكن عندما يتحدث بيتر دياز عن أهدافه، فإنه لا يبدو دقيقا. يريد "إنقاذ أمريكا"، لأن قوى مظلمة تريد الإطاحة بالحكومة وتثبيت الاشتراكية، يقول دياز معتمدا على ذخيرة من نظريات المؤامرة.

ثم يمسك ببندقية الكلاشينكوف، التي صنعت من السوفييت، ويطلق بعضا من الرصاصات الثلاثين الموجودة في المخزن. يميل بيتر دياز إلى "الزمن القديم الجميل". والمفارقة أن يهوى دياز الكلاشينكوف، البندقية الهجومية التي أنتجها عدو الطبقية السابق، الذي يعتبر دياز سياسته الاشتراكية أكبر خطر على الولايات المتحدة. دياز يرى ذلك أمرا جانبيا، "مثل هذه الأسلحة الجيدة لم تعد تصنع في عصرنا الحالي"، يقول دياز. فهي يمكن رميها في الطين ثم استخدامها فورا دون مشاكل.

حوالي عشرة أعضاء في مجموعة الدفاع المدني قدموا للتدرب على الرماية، ولكن العدد الكامل لأعضاء المجموعة يبقى سرا. يقول دياز: أي شخص بإمكانه أن يصبح "ذئبا أمريكيا" إذا كان يتبنى القيم المحافظة ويؤمن بـ"أمريكا عادلة" يصنع كل شخص فيها مجده بنفسه، ولا تتدخل فيها الدولة في الأمور الشخصية.

في مدينة بورتلاند تخرج احتجاجات حياة السود مهمة منذ أسابيع. مجموعة دياز أرادت الاطلاع على الوضع هناك بنفسها. دياز يعتبر المحتجين هناك عنيفين. المظاهرات تسير بشكل سلمي غالبا. ولكن سقط بعض القتلى خلال مواجهات بين متظاهرين يمينيين ويساريين.

تظاهرات ضد التمييز العنصري في الولايات المتحدة خرجت بعد مقتل الأميركي جورج فلويد.

قتلى في كينوشا

بين الحضور عسكري سابق وطالب ورجل أمريكي من أصل إفريقي. يرفض دياز وضعه ضمن الصورة النمطية التي تتحدث عن عنصريين بيض، خصوصا وأنه ابن مهاجر غير شرعي قدم من المكسيك.

حجم الخطر اتضح نهاية أغسطس/آب في كينوشا في ولاية ويسكونسن. بعد أن اطلق شرطي النار على الأمريكي من أصل إفريقي جاكوب بليك، تحولت كينوشا إلى بؤرة توتر وخرجت فيها احتجاجات "حياة السود مهمة". بعض المحتجين أضرموا النار في أحد الأبنية.

أعضاء مجموعات دفاع مدني مثل "حراسة كينوشا" خرجوا في دوريات، مرتدين سترات واقية من الرصاص، حاملين بنادقهم. مقاطع فيديو تظهر كيف يقوم رجال شرطة بشكرهم أو يقدمون لهم الماء. في الخفاء، تحظى مساندة مجموات الدفاع المدني بالتقدير في أوساط الشرطة.

ومن المنضمين لهم كان التلميذ المؤيد لترامب كيلي ريتنهاوس (17 عاما) الذي قدم مع سلاحه من ميشيغن المجاورة لحماية المحلات من النهب. وفي النهاية أطلق النار على متظاهرين. مقطع الفيديو أثار سخطا حول العالم.

 

البعض يعتبره "بطلا" وآخرون يعتبرونه "إرهابيا"

ومن حينها تشغل قضية ريتنهاوس، الذي قبض عليه واتهم بقتل شخصين، الرأي العام، وأدت إلى استقطاب حاد. البعض يعتبره "بطلا" أو "أمريكيا وطنيا"، محتفين به، وشعارهم: إذا لم تفرض الدولة النظام، يقوم بذلك فتى بعمر 17 عاما. مجموعة "الذئب الأمريكي" جمعت تبرعات خلال الأيام اللاحقة بقيمة عشرات آلاف الدولارات، بحجة تكاليف الدفاع عن ريتنهاوس. وحتى الرئيس الأمريكي ترامب دافع عنه في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بالقول: إن المحتجين كانوا سيقتلونه، لو لم يقم بالدفاع عن نفسه.

على الجانب الآخر المؤيد لمظاهرات "حياة السود مهمة" يعتبر ريتنهاوس نموذجا لإرهابي داخلي يسعى عبر العنف إلى تعزيز الانقسام وانتشار العنف في المجتمع، من خلال مشاهد لاستخدام السلاح في شوارع أمريكا، وتحويلها بالتدريج إلى "شيء عادي".

بالمقابل يرى بيتر دياز أن واجبه كرجل وطني أن يتدخل حين تُجبر السياسة الشرطة على عدم التدخل. يرى أن هذه مهمته الرئيسية والدستور يسمح له بحمل سلاحه علانية.

USA Bürgerwehr jagt Migranten

ميليشيات أميركية تراقب الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لغرض منع عبور المهاجرين.

حشد التأييد

تعمل المجموعة على حشد التأييد في مختلف الولايات الأمريكية. تستقل سيارة مرسيدس سوداء عليها شعار كبير لـ"الذئب الأمريكي". الهدف هو "فرض القانون والنظام". عندما اندلعت المظاهرات في مسقط رأس دياز، مدينة أولومبيا"، أطلق دياز ورجاله على الجموع مستخدمين بندقيات كرات الطلاء.

في مدينة بورتلاند تخرج احتجاجات "حياة السود مهمة" منذ أسابيع. مجموعة دياز أرادت الاطلاع على الوضع هناك بنفسها. دياز يعتبر المحتجين هناك "عنيفين". المظاهرات تسير بشكل سلمي غالبا. ولكن سقط بعض القتلى خلال مواجهات بين متظاهرين يمينيين ويساريين.

المحتجون قابلوا مجموعة دياز بعدائية. يرون قدومهم إليهم بدون قناع وبلباس أسود موحد عليه شعار "مقاتل من أجل الحرية" استفزازا. البعض وصفهم بـ"النازيين".

 

مواجهات المحتجين بقاذفات المياه الخاصة

اضطرت مجموعة الدفاع المدني للانسحاب بعد قذفها بالزجاجات والأصوات الصاخبة. سيارتهم تعرضت لأضرار في هيكلها وزجاجها. بيتر دياز يعتبر ذلك دليلا على أن مظاهرات "حياة السود مهمة إجرامية"، فهم يحاولون "زعزعة حكومتنا وتحطيم أسلوب عيشنا".

مظاهرات كالتي في بورتلاند، يود دياز فضها بالعنف لو أن لديه "ما يكفي من القوى البشرية والمعدات". ويبدو أنه أعد العدة من أجل زيارته القادمة إلى المدينة. فقد عرض على تويتر معداته الجديدة: شاحنة مستعملة مزودة بقاذف مياه. رسالته: يمكن للصراع في شوارع أمريكا أن يدخل الجولة التالية.

أوليفر ساليت/ف.ي

  • A protester faces police when Black Lives Matter protesters clash with NYPD officers

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    "لا أستطيع التنفس"

    الاحتجاجات الغاضبة من وحشية الشرطة ضد السود لعقود من الزمن، انتشرت بسرعة من مينيابوليس إلى مدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بدأت الاحتجاجات وسط الغرب في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن قام ضابط شرطة بتكبيل جورج فلويد والضغط على رقبته بركبته. وواصل الأمر رغم صراخ فلويد وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عاما، بأنه لا يستطيع التنفس، إلى أن فارق الحياة.

  • mural of George Floyd painted by the artist eme_freethinker on a wall at Mauerpark in Berlin

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    "العملاق اللطيف"

    نشأ فلويد في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وانتقل إلى مينيابوليس بولاية مينيسوتا في عام 2014 للعمل. وقبل وفاته، كان يبحث عن عمل بعد تسريحه من عمله كحارس مطعم للوجبات السريعة بسبب إجراءات الإغلاق على خلفية تفشي فيروس كورونا. وصفه أصدقاؤه بالعملاق اللطيف نظرا لقامته التي كانت تبلغ المترين.

  • A man pleads with officers as crowds protesting the killing of G. Floyd clash with police in the blocks just north of the White House

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    من السلمية إلى العنف

    اتسمت غالبية الاحتجاجات السبت الماضي بالسلمية، غير أن عددا منها أصبح عنيفا مع حلول الليل. في العاصمة واشنطن تم نشر الحرس الجمهوري أمام البيت الأبيض. وفي وسط مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا، قتل شخص على الأقل في إطلاق للنار قالت الشرطة إنها لم تكن ضالعة فيه. وفي فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا أصيب عدد من عناصر الشرطة بجروح، في حين صدمت سيارتان تابعتان للشرطة حشدا من الناس في مدينة نيويورك.

  • A man carries a large chain out of the jewelry store Realm of the Goddess on Melrose Avenue after the front window was smashed in

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    متاجر مخربة ومنهوبة

    في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا واجه المتظاهرون عناصر الشرطة هاتفين "حياة السود مهمة!"، قبل أن تنهال عليهم الشرطة بالعصي وتطلق عليهم الرصاص المطاطي. وفي بعض المدن، بما فيها لوس أنجلوس وأتلانتا ونيويورك وشيكاغو ومينيابوليس، تحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب، قام فيها البعض بنهب المتاجر وتخريبها.

  • A man plays guitar next to a graffiti sign with When the Looting Starts the Shooting Starts

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    "عندما يبدأ النهب ..."

    هدد الرئيس دونالد ترامب بإرسال الجيش لقمع الاحتجاجات، قائلاً إن "إدارته ستوقف العنف الغوغائي بشكل نهائي". ازدادت حدة التوتر في كافة أنحاء البلاد إثر تهديد ترامب، الذي ألقى باللائمة على الجماعات التي زعم أنها من أقصى اليسار. لكن حاكم ولاية مينيسوتا "تيم وولز" قال للصحفيين إنه سمع عدة تقارير غير مؤكدة تفيد بقيام مجموعات التي تنادي بتفوق البيض العنصرية بتأجيج العنف.

  • Demonstrators protest the killing of George Floyd outside of the city's 5th police precinct

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    وسائل الإعلام في مرمى النيران

    استهدفت قوات الأمن العديد من الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات. من بينهم مراسل CNN عمر خيمينيز وطاقمه الذين تعرضوا الجمعة الماضية للاعتقال أثناء تغطيتهم لأحداث مينيابوليس. وأصيب العديد من الصحفيين بقذائف أو احتجزوا أثناء بثهم على الهواء. كمت أطلقت الشرطة النار على مراسل DW ستيفن سايمنس أثناء تغطيته للاضطرابات في عطلة نهاية الأسبوع.

  • Anti-racism protests at US Embassy in Berlin / Tod von George Floyd (picture-alliance/dpa/C. Soeder)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    الغضب يتجاوز الولايات المتحدة

    احتجاجات عالمية في كندا المتاخمة للولايات المتحدة الأمريكية من الشمال حيث نزل الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في فانكوفر وتورنتو. وفي العاصمة الألمانية برلين، تجمع المغتربون الأمريكيون ومتظاهرون آخرون خارج السفارة الأمريكية. وفي عاصمة بريطاينا لندن، ركع المتظاهرون في ساحة ترافالغار قبل أن يسيروا أمام البرلمان ويتوقفوا أمام السفارة الأمريكية.

  • Protesters hold their hands up in front of law enforcement personnel as demonstrators rally at the White House

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    عند باب ترامب الأمامي

    احتدمت الاحتجاجات في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد أن بدء سريان حظر التجول في الساعة 11 ليلا. تجمع أكثر من 1000 متظاهر في حديقة لافاييت قبالة البيت الأبيض، وأضرمت بعض النيران خارج مقر إقامة الرئيس. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المخابرات نقلت ترامب إلى مخبأ محصن كإجراء احترازي.

  • law enforcement officer takes position as a building burns

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    حظر التجول في المدن الأمريكية الكبرى

    مددت نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وميامي وديترويت وواشنطن العاصمة ومدن أمريكية أخرى حظر التجول مع دخول الاحتجاجات الليلة السادسة. ولاية أريزونا في غرب البلاد فرضت حظرًا للتجوال على مستوى الولاية على مدار أسبوع بعد اشتباك المتظاهرين مع الشرطة. كما تم نشر حوالي 5000 جندي من الحرس الجمهوري في 15 ولاية أمريكية.

  • Trump holds a bible up outside a church by the White House (Reuters/T. Brenner)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    ترمب والكتاب المقدس

    في مواجهة تجدد الاحتجاجات يوم الأحد، هدد ترامب بنشر الجيش إذا فشلت الولايات في "الدفاع عن سكانها". ثم سار ترامب من مقر إقامته إلى كنيسة في الحديقة، حيث كان يحمل إنجيلًا عالياً خلال فرصة لالتقاط الصور. هذا التصرف أثار استياء الأسقف ماريان إدغار بودي بعد أن زار ترمب كنسيتها دون إذن مسبق ودون الصلاة في الكنيسة.

  • Protest Times Square in New York (Getty Images/AFP/T.A. Clary)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    مظاهرات سلمية

    رغم انتشار العنف بقيت عدة احتجاجات في الولايات المتحدة محافظة على سلميتها. في ساحة تايمز سكوير في مانهاتن في نيويورك، استلقى المتظاهرون على الأرض وأيديهم خلف ظهورهم، محاكين الوضعية التي كان فيها فلويد عندما قتل. وعلى الرغم من لجوء بعض المتظاهرين إلى العنف، أشاد العديد من رؤساء البلديات والحكام الأمريكيين بمستوى الاحتجاجات.

  • USA Proteste Polizisten gedenken George Floyd (picture-alliance/AP Photo/R. Cohen)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    ركوع ضباط من الشرطة أمام المتظاهرين

    لكن رغم تصاعد حدة العنف، فهناك مواقف أظهر فيها المتظاهرون وضباط الشرطة في الولايات المتحدة نوعاً من التضامن. إذ أظهرت فيديوهات منتشرة على التواصل الاجتماعي ضباط شرطة يركعون للتضامن مع المتظاهرين. يشير الركوع إلى لاعب كرة القدم السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي كولين كايبرنيك، الذي احتج على بهذه الوضعية خلال النشيد الأمريكي ضد العنصرية وعنف الشرطة ضد السود في الولايات المتحدة. كرستيان كوبلر/س.أ


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