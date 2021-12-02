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حملة التلقيح في كينيا

لا يزال هناك نقص حاد في اللقاحات في القارة الإفريقية, لكن حتى في حال توفرها، يبدو التقدم بطيئاً في حملة التطعيم. وقد تم حتى الآن تطعيم 6% فقط من الناس. كينيا تعاني من تحديات لوجستية هائلة، بينما يعيق الفساد التوزيع العادل للقاحات هناك.