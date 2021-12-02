 حملة التلقيح في كينيا | DW الأخبار | DW | 03.12.2021

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DW الأخبار

حملة التلقيح في كينيا

لا يزال هناك نقص حاد في اللقاحات في القارة الإفريقية, لكن حتى في حال توفرها، يبدو التقدم بطيئاً في حملة التطعيم. وقد تم حتى الآن تطعيم 6% فقط من الناس. كينيا تعاني من تحديات لوجستية هائلة، بينما يعيق الفساد التوزيع العادل للقاحات هناك.

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