حملة الاعتقالات في تونس.. كيف يراها التونسيون؟

برلين تعرب عن "قلق بالغ" إزاء حملة توقيف معارضين في تونس

انضمت الحكومة الألمانية إلى الأمم المتحدة وحكومات غربية أخرى، في إبداء قلقها البالغ إزاء حملة توقيفات طاولت مؤخراً معارضين في تونس. ومنذ السبت تم اعتقال عشر شخصيات بغالبيتهم معارضون ينتمون لحزب النهضة وحلفائه.