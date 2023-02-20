حملة الاعتقالات في تونس.. كيف يراها التونسيون؟

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استمرار موجة الاعتقالات في تونس وسط دعوات نقابية للاحتجاج وقلق غربي متزايد.. إلى اين يتجه الوضع في تونس؟ وأين يقف الشارع التونسي؟
شجبت الولايات المتحدة توقيف سلطات تونس معارضين للرئيس قيس سعيّد، ودعت إلى توخي الشفافية في الإجراءات القانونية. كما انتقد اتحاد الشغل وجبهة الخلاص الوطني السلطات بشدة، وسينظم الاتحاد ونقابة الصحافيين تحركات واحتجاجات.
اعتقلت الشرطة التونسية المدير العام لإذاعة "موزاييك إف.إم" واسعة الانتشار ومعارضين اثنين بارزين، في استمرار لموجة اعتقالات تستهدف سياسيين معروفين وشخصيات أخرى، فيما يواجه الرئيس قيس سعيد غضبا متزايدة.
توسعت دائرة الاعتقالات التي تشهدها تونس بتوقيف المعارضة البارزة للرئيس سعيد والقيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى وعصام الشابي زعيم الحزب الجمهوري. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن حملة الاعتقالات محاولة للتضييق على المعارضة.
انضمت الحكومة الألمانية إلى الأمم المتحدة وحكومات غربية أخرى، في إبداء قلقها البالغ إزاء حملة توقيفات طاولت مؤخراً معارضين في تونس. ومنذ السبت تم اعتقال عشر شخصيات بغالبيتهم معارضون ينتمون لحزب النهضة وحلفائه.
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