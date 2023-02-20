 حملة الاعتقالات في تونس.. كيف يراها التونسيون؟ | مسائية DW | DW | 25.02.2023

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مسائية DW

حملة الاعتقالات في تونس.. كيف يراها التونسيون؟

استمرار موجة الاعتقالات في تونس وسط دعوات نقابية للاحتجاج وقلق غربي متزايد.. إلى اين يتجه الوضع في تونس؟ وأين يقف الشارع التونسي؟

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28.09.2021 TUNIS, TUNISIA - SEPTEMBER 28: Issam Chebbi, the Secretary-General of the Republican Party speaks during a press conference of four political parties in Tunisia, Tunis on September 28, 2021. Four Tunisian parties announced on Tuesday the formation of the so-called Coordination of Democratic Forces against the exceptional measures taken by President Kais Saied. The announcement came during a press conference held in the capital Tunis by the Democratic Current, Afek Tounes, the Republican Party, and the Democratic Bloc for Labor and Freedoms. Yassine Gaidi / Anadolu Agency

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TUNIS, TUNISIA - JANUARY 14: People gather to protest against government on the 12th anniversary of Jasmine Revolution at the Avenue Habib Bourguiba in Tunis, Tunisia on January 14, 2023. Yassine Gaidi / Anadolu Agency

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