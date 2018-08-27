 حملة أمنية في برلين ضد أحد أفراد ″عائلة عربية″ إجرامية | أخبار | DW | 05.09.2018

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أخبار

حملة أمنية في برلين ضد أحد أفراد "عائلة عربية" إجرامية

واصلت الشرطة الألمانية تصديها لـ"العائلات العربية الإجرامية" في العاصمة برلين. وأعلنت الشرطة شنّ حملة مداهمات وتفتيش بمشاركة 30 عنصر، وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء مرفوقين بقوات أمنية خاصة.

Symbolbild Razzia Düsseldorf (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

شنّت قوات الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء (الخامس من سبتمبر/ أيلول 2018) حملة مداهمات شملت  منزلا وكشكا تابع لأحد أفراد ما يسمة بالعائلات العربية الإجرامية وبالضبط في حي نويكولن ببرلين. وتأتي الحملة على خلفية الاشتباه في انتهاك قانون حيازة السلاح.

وذكرت الشرطة أن حملة اليوم ليست لها علاقة بالواقعة التي حدثت مطلع هذا الأسبوع، والتي أُطلق فيها النار من سيارة على فردين من إحدى العائلات العربية الكبيرة المعروفة لدى الشرطة في نويكولن.

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شبكات "من أصول عربية" متهمة بالإجرام في برلين

يذكر أن الشرطة شنت نهاية آب/ أغسطس الماضي حملة مداهمات وتفتيش ضد عائلات عربية إجرامية في حيي تيرغارتن وكرويتسبرغ ببرلين على خلفية الاشتباه في الإتجار بالمخدرات. وقبل نحو أسبوع، فتشت الشرطة منزل أحد الشباب المنتمي لهذه العائلات 18والبالغ من العمر 18 عاما للاشتباه في تداول أموال مزورة.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

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    المركز التاسع كان من نصيب مدينة روستوك الواقعة في شرق ألمانيا على بحر البلطيق. ووصل معدل الجريمة فيها إلى 9858 حالة لكل 100 ألف شخص. وتشتهر المدينة بجامعتها العريقة وشواطئها ومينائها الكبير.

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    أما مدينة نورنبرغ الواقعة في جنوب ألمانيا فكانت في المركز السابع. ويبلغ عدد سكان المدينة نصف مليون نسمة وهي من المدن التجارية المهمة في ولاية بافاريا.

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    المركز السادس كان من نصيب مدينة أوبرهاوزن الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وتشتهر المدينة بمناجم الفحم القديمة وتعد مركزا ناشئا للسياحة والتسوق. نسبة الجريمة في المدينةوصلت إلى 9057 حالة لكل 100 ألف شخص.

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    تشتهر مدينة مونشنغلادباخ بفريقها الكروي الشهير الذي ينافس باستمرار على بطولة الدوري الألماني، بالإضافة إلى كونها مدينة هادئة وآمنة. وصلت نسبة الجريمة فيها العام الماضي إلى 8773 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Zur Studie - Top Städte in Deutschland

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    مدينة فيسبادن الساحرة احتلت المركز الرابع في قائمة المدن الآمنة في ألمانيا، وهي عاصمة ولاية هيسن وتقع على ضفاف نهر الراين. وتعد المدينة مركزا سياحيا ومقرا لسكن الكثير من الأغنياء في ألمانيا.

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    ثالث أكثر مدينة أمانا في ألمانيا كانت مدينة بيليفيلد الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. ويسكن المدينة نحو 330 ألف نسمة وتقع وسط مناطق زراعية شاسعة.

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    أما المركز الثاني فكان من نصيب مدينة أوغسبورغ الواقعة في ولاية بافاريا. وتعد المدينة مقرا للكثير من الشركات التجارية المهمة في ألمانيا مثل سيمنس. يسكن المدينة أكثر من 280 ألف نسمة وكان معدل الجريمة فيها قد وصل العام الماضي إلى 8385 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Hitzewelle in Deutschland

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    المدينة الأكثر أمانا في ألمانيا هي مدينة ميونيخ التي قفزت إلى المركز الأول بمعدل جريمة وصل إلى 7828 حالة لكل 100 ألف شخص. ميونيخ هي المدينة الثالثة في ألمانيا حسب عدد السكان، إذ يسكنها نحو1,5 مليون نسمة، وهي عاصمة ولاية بافاريا ويزورها أكثر من 3 ملايين سائح سنويا، بالإضافة إلى كونها مدينة تاريخية واقتصادية مهمة في ألمانيا. الصورة من الحديقة الانكليزية في المدينة.

    الكاتب: زمن البدري


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