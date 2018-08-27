حملة أمنية في برلين ضد أحد أفراد "عائلة عربية" إجرامية

شنّت قوات الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء (الخامس من سبتمبر/ أيلول 2018) حملة مداهمات شملت منزلا وكشكا تابع لأحد أفراد ما يسمة بالعائلات العربية الإجرامية وبالضبط في حي نويكولن ببرلين. وتأتي الحملة على خلفية الاشتباه في انتهاك قانون حيازة السلاح.

وذكرت الشرطة أن حملة اليوم ليست لها علاقة بالواقعة التي حدثت مطلع هذا الأسبوع، والتي أُطلق فيها النار من سيارة على فردين من إحدى العائلات العربية الكبيرة المعروفة لدى الشرطة في نويكولن.

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يذكر أن الشرطة شنت نهاية آب/ أغسطس الماضي حملة مداهمات وتفتيش ضد عائلات عربية إجرامية في حيي تيرغارتن وكرويتسبرغ ببرلين على خلفية الاشتباه في الإتجار بالمخدرات. وقبل نحو أسبوع، فتشت الشرطة منزل أحد الشباب المنتمي لهذه العائلات 18والبالغ من العمر 18 عاما للاشتباه في تداول أموال مزورة.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)