 حملة أمنية عالمية للقبض على ″ملكة التشفير″ روجا أغناتوفا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.05.2022

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منوعات

حملة أمنية عالمية للقبض على "ملكة التشفير" روجا أغناتوفا

أطلقت حملة أمنية عالمية، عبر وكالتي الإنتربول واليوروبول، بحثا عن "ملكة التشفير"، المتهمة بـ "الاحتيال المالي وغسيل الأموال". السيدة الألمانية - المجرية جمعت المليارات عبر بيع العملة المشفرة الرقمية.

روجا إغناتوفا

اختفت ملكة التشفير بعد أن استولت على حوالي 4 مليارات يورو

تطارد شرطة بيليفيلد في ولاية شمال الراين فيستفاليا، سيدة يعتقد أنها المحتالة الشهيرة روجا اغناتوفا بالتعاون مع الشرطة الأوروبية (يوروبول)، فيما تم اعلان مكافئة مالية قدرها خمسة آلاف يورو لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على إغناتوفا والتي اشتهرت بلقب "ملكة التشفير". 

وأعلن مكتب المدعي العام في بيليفيلد ومكتب الشرطة الجنائية للولاية الألمانية أن القضايا المتهمة بها اغناتوفا تتمثل بالاحتيال المالي وقضايا أخرى متعلقة بغسيل الأموال. حيث يتم الآن إجراء بحث دولي جديد جديد لاقتفاء أثرها عبر الإنتربول واليوروبول في 194 دولة حول العالم.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن مختصي مكافحة الجرائم والمحققين في ولاية شمال الراين يحاولون منذ عام 2020 اقتفاء أثر هذه السيدة البالغة من العمر 41 عامًا التي ولدت في بلغاريا ونشأت ودرست في جنوب ألمانيا وتحمل الجنسية الألمانية. وتمكنت "ملكة التشفير" من خلال متاجرتها بالعملة المشفرة OneCoin من الاحتيال على المضاربين في العملات المشفرة، واختفت بعد استيلائها على مبلغ يناهز 4 مليارات يورو.

من خلال الأموال المسروقة، موّلت إغناتوفا، دارستها للقانون ووفرت حياة فاخرة لنفسها ولمن حولها، حيث اشترت فلل باهظة الثمن ويخت فاخر وسيارة رولز رويس وكنوز فنية. وبحسب مصادر محلية ألمانية فإن إغناتوف تمكنت منالاحتيالعلى مضاربين ألمان والاستيلاء على مبالغ تفوق 88 مليون يورو من ألمانيا وحدها.

وبعد اقناعها الكثير من المضاربين الماليين على الانترنت أن عملة OneCoin ستكون هي المستقبل الجديد في مجال العملات الرقمية، وبأن هذه العملة ستتفوق على بيتكوين ومثيلاتها وستحقق لمقتنييها أرباح فلكية، اختفت اغناتوفا حيث كان آخر ظهور لها عام 2017 في أثينا.

وبحسب مجلة شتيرن الألمانية، فإن معظم أفراد العصابة التي ساعدت إغناتوفا اختفوا أيضا، فيما تم القاء القبض على عدد منهم. وقدمت جهات أمنية أمريكية مذكرة سرية لاعتقالها، فيما يشتبه أيضا بنقل أموال لمجموعات إرهابية.

ع.أ.ج/و.ب

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